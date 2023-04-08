Смогут ли АЭС Чехии обойтись без ядерного топлива из России?

Кроме поставок газа из РФ, Чехия зависит и от российского ядерного топлива для своих АЭС. Удастся ли Праге на фоне войны в Украине и санкций ЕС против Москвы преодолеть эту зависимость?

Еще год назад, к моменту начала вторжения России в Украину, Чехия 97 процентов импортируемого ею газа закупала у РФ. В январе 2023 года Прага уже не получала ни кубометра российского газа. "Поставки из России, осуществляемые через Германию, были заменены норвежским газом и СПГ из Бельгии и Нидерландов", - гордо заявил журналистам министр торговли и промышленности Чехии Йозеф Сикела. В своем Twitter он также написал: "И без импортного газа мы переживем зиму как никогда хорошо".

Но на самом деле Чехия пережила нынешнюю зиму благодаря ядерному топливу из России, которое было необходимо для работы реакторов двух атомных электростанций - Темелин и Дукованы. АЭС "Темелин" - мощностью 2400 мегаватт - является крупнейшим производителем электроэнергии в стране. АЭС "Дукованы" с четырьмя старыми энергоблоками имеет мощность 2000 мегаватт.

Суммарно обе АЭС производят почти 40 процентов электроэнергии, вырабатываемой в Чехии. Благодаря бесперебойному функционированию этих двух станций Чехия является одним из крупнейших экспортеров электроэнергии в Европе. Большая часть ее идет в Германию и Австрию.

Какие поставщики ядерного топлива заменят Россию

Обеими АЭС управляет энергокомпания CEZ. Владельцем ее контрольного пакета акций является чешское государство. С начала войны России против Украины российские грузовые самолеты с элементами топлива для атомных реакторов дважды приземлялись в Чехии. Но правительство в Праге стремится к тому, чтобы снизить зависимость от российских поставок. Не потому, что "Росатом" мог бы оказаться ненадежным поставщиком. Да и топливо для ядерных реакторов не находится под санкциями. У этого решения есть политические причины.

Ладислав Кржиж Фото: ČEZ

"С 2024 года топливо для реакторов АЭС "Темелин" будет поставляться американской компанией Westinghouse и французской Framatome, - написал премьер-министр Чехии Петр Фиала в апреле 2022 года на своей странице в Facebook. - Они заменят поставки из России, что снизит зависимость от этой страны, от которой исходят риски в сфере безопасности для Чехии"

Ядерное топливо от новых поставщиков должно будет поступать с 2024 года в течение примерно 15 лет, объясняет DW пресс-секретарь CEZ Ладислав Кржиж. "Стоимость этого контракта в целом составляет более 100 млн долларов. Изменение поставщика топлива с российского на западных не сделает производство электроэнергии дороже. Расходы одинаковы", - заверяет Кржиж. Топливо для ядерных реакторов - лишь малая часть производственных расходов при работе АЭС. Такие электростанции дорого строить, но их эксплуатация обходится не так затратно, а вот в случае газовых электростанций - все наоборот.

Где брать топливо для реакторов старой конструкции

АЭС "Темелин" была построена уже после распада СССР. Она использует западные технологии и уже в прошлом работала на ядерном топливе из США. Поэтому смена поставщиков не является в данном случае проблематичной.

АЭС "Дукованы" в Чехии Фото: Lubos Pavlicek/dpa/picture alliance

Другая ситуация с АЭС "Дукованы", на которой до сих пор стоят старые советские ядерные реакторы. "В Дукованах мы тоже рассчитываем на смену поставщиков топлива, - сообщил DW Ладислав Кржиж. - Мы активно ведем переговоры в этом направлении, но это более сложно, чем в случае с Темелином, потому что кроме россиян еще никто не предлагал в коммерческих масштабах топливо для такого типа реакторов".

В 2023 году испанская фирма Enusa и американская Westinhouse Electric Company договорились производить топливо для старых ядерных реакторов типа ВВЭР- 440 и поставлять их странам, у которых есть такие АЭС. Среди этих стран Чехия, Словакия, Болгария, Украина. Уже в следующем году Enusa и американская Westinhouse могут начать поставки в страны Восточной Европы.

Поможет Украина?

Между тем Украина из-за продолжающегося вторжения Россия снова потребовала от Евросоюза ввести санкции в отношении Москвы, которые затронут и ввоз в страны ЕС топлива для атомных электростанций. Брюссель сможет ввести такое эмбарго, если найдется замена российским поставкам для реакторов ВВЭР-440. В середине марта правительство Украины заявило, что страна будет производить ядерное топливо для отечественных АЭС, а затем на экспорт в страны Европы, которые до сих пор зависимы от импорта из РФ.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, сегодня в Европе работают 17 реакторов ВВЭР-440, у которых пока нет альтернативы российскому топливу. Украина, в свою очередь, уже начала производство составных частей тепловыделяющих сборок ВВЭР-1000, а впоследствии начнет производство ядерного топлива и для реакторов ВВЭР-440. Проект, добавил министр, реализуется НАЭК "Энергоатом" в рамках сотрудничества с американской компанией Westinghouse.

Чехия не планирует отказываться от АЭС

Отказываться от ядерной энергетики в Чехии не хотят. Наоборот, у властей в Праге большие планы в сфере развития ядерной энергетики. Они намерены построить два реактора общей мощностью 2400 мегаватт для АЭС "Дукованы", которые в 2036 году должны быть введены в эксплуатацию. И они хотят продлить эксплуатацию АЭС "Темелин" до 2050 года. Правительство премьера Петра Фиалы также подумывает о строительстве двух новых блоков этой АЭС мощностью 2400 мегаватт.

Петр Фиала Фото: Luboš Palata/DW

При этом Чехия делает ставку на новые малые модульные реакторы (ММР), разработанные научно-исследовательскими институтами в самой стране. "Первый малый модульный реактор такого типа должен быть введен в эксплуатацию на АЭС "Темелин" в 2032 году", - делится Сильвана Йироткова, руководительница отдела разработки ММР в CEZ. Компания хочет последовательно встраивать эти реакторы в работу угольных электростанций и крупнейшей ТЭЦ в Мельнике, которая обеспечивает электроэнергией большую часть Праги.

По словам профессора Радека Шкоды, который разрабатывает устройство под названием "Теплатор" (теплогенератор) в Чешском техническом университете в Праге, небольшие модульные реакторы идеально подходят для выработки тепла. "Для нас стала сюрпризом позитивная реакция. А причина в том, что в Чехии довольно хорошо относятся к ядерной энергетике", - говорил Шкода DW в прошлом году о возможности введения в эксплуатацию первого прототипа на одной из крупных ТЭЦ.

Поддержка ядерной энергетики в Чешской республике высока на протяжении десятилетий. После российского вторжения в Украину она увеличилась еще больше. Согласно последним соцопросам, в ноябре 2022 года 72 процента населения Чехии поддерживало развитие ядерной энергетики, что на 4 процентных пункта больше, чем за полгода до этого.

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