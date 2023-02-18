Чехия избавилась от зависимости от природного газа из РФ

По итогам января импорт голубого топлива из РФ упал до нулевой отметки. Российский газ заменили поставки из Норвегии, Бельгии и Нидерландов через территорию Германии.

Чехия радикально снизила свою зависимость от российского природного газа. По итогам января страна не закупила ни одного кубометра голубого топлива из РФ, сообщил министр промышленности и торговли Юзеф Сикела в Twitter 18 февраля.

Российский газ в Чехии, который ранее обеспечивал до 97% нужд страны, заменили осуществляемыми через территорию Германии поставками из Норвегии и сжиженным газом из портов Бельгии и Нидерландов.

По словам Сикелы, которого цитирует агентство CTK , страна последовательно стала ограничивать импорт газа из РФ год назад, однако переломным моментом стало прекращение поставок по трубопроводам "Северный поток". После этого газ из России в Чехию стало возможно импортировать лишь через территорию Словакии. Доля такого импорта за последние месяцы сократилась до 2,2%, а в январе упала до нуля.

Также министр отметил, что сокращение импорта российского газа способствовало внутренней экономии: потребление топлива в стране с октября по конец января 2023 года по сравнению с аналогичным периодом год назад сократилось на 28%.

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