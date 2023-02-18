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Газопровод Gazela в Чехии у границы с ГерманиейФото: Michael Cizek/AFP/Getty Images
ПолитикаЕвропа

Чехия избавилась от зависимости от природного газа из РФ

Дмитрий Андреев
1 ч. назад

По итогам января импорт голубого топлива из РФ упал до нулевой отметки. Российский газ заменили поставки из Норвегии, Бельгии и Нидерландов через территорию Германии.

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Чехия радикально снизила свою зависимость от российского природного газа. По итогам января страна не закупила ни одного кубометра голубого топлива из РФ, сообщил министр промышленности и торговли Юзеф Сикела в Twitter 18 февраля.

Российский газ в Чехии, который ранее обеспечивал до 97% нужд страны, заменили осуществляемыми через территорию Германии поставками из Норвегии и сжиженным газом из портов Бельгии и Нидерландов.

По словам Сикелы, которого цитирует агентство CTK, страна последовательно стала ограничивать импорт газа из РФ год назад, однако переломным моментом стало прекращение поставок по трубопроводам "Северный поток". После этого газ из России в Чехию стало возможно импортировать лишь через территорию Словакии. Доля такого импорта за последние месяцы сократилась до 2,2%, а в январе упала до нуля.

Также министр отметил, что сокращение импорта российского газа способствовало внутренней экономии: потребление топлива в стране с октября по конец января 2023 года по сравнению с аналогичным периодом год назад сократилось на 28%.

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