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Логотип компании Sefe на входе в ее берлинский офис
Логотип компании Sefe на входе в ее берлинский офис Фото: Annette Riedl/dpa/picture alliance
Экономика и бизнесГермания

Бизнес после "Газпрома": как дела у бывшей Gazprom Germania?

Андрей Гурков
5 мин. назад

У национализированной властями Германии компании - стратегические планы в сфере СПГ и зеленого водорода, твердое намерение вскоре стать прибыльной и перспектива приватизации.

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"У нас есть амбиции стать в 2023 году прибыльным предприятием". Такое заявление сделал глава немецкой государственной компании Securing Energy for Europe (Sefe) Эгберт Лэге (Egbert Laege). Для фирмы, которой пришлось за считанные месяцы кардинально менять свою бизнес-модель и просить у государства многомиллиардную помощь, это, действительно, весьма амбициозная цель. Поэтому опубликованное 17 января интервью агентству Reuters вызвало в Германии немалый резонанс.

Широкий профиль Sefe: импорт газа, газохранилища, трубопроводы

Ведь Эгберт Лэге возглавляет компанию, которая раньше называлась Gazprom Germania, принадлежала "Газпрому" и тем самым фактически контролировалась Кремлем, была одним из четырех ведущих импортеров российского газа в Германию и работала главным образом с ним, являлась владельцем крупных немецких газохранилищ и совладельцем целого ряда газопроводов.

Крупнейшее в ФРГ и ЕС газохранилище Rehden
Sefe принадлежит сейчас Rehden - крупнейшее в ЕС газохранилище. Зимой 2021/22 "Газпром" оставил его пустым Фото: astora.de

В конце марта 2022 года на фоне вторжения в Украину и санкций ЕС в Москве попытались переоформить этот многомиллиардный германский актив на сомнительного нового владельца, не запросив разрешения на такую транзакцию от правительства ФРГ, как того требуют немецкие законы. Это послужило Берлину формальным поводом сначала взять компанию под контроль государства, а затем, переименовав в Sefe, национализировать. Сегодня у нее никакого бизнеса с "Газпромом" нет, подчеркнул Эгберт Лэге в интервью Reuters.

Перспективный бизнес: импорт СПГ и его регазификация

Он сослался на заключение аудиторов, изучивших концепцию санации компании и подтвердивших реалистичность поставленной цели завершить начавшийся год с прибылью. Этому должно способствовать новое стратегическое направление развития Sefe: сжиженный природный газ. "Мы хотим, чтобы доля СПГ в нашем портфеле достигла 20 процентов, и мы этого добьемся", - заверил глава компании. 

Глава компании Sefe Эгберт Лэге
Глава компании Sefe Эгберт ЛэгеФото: Bundesnetzagentur/dpa/picture alliance

Ее новая бизнес-модель предполагает как импорт сжиженного газа, так и оказание услуг по его регазификации. Для этого Sefe закрепила за собой часть мощностей СПГ-терминала во французском Дюнкерке в размере 3,5 млрд кубометров в год, и с начала года их уже использует. Одновременно идет подготовка к заключению кратко- и долгосрочных контрактов на импорт СПГ. "Переговоры уже очень хорошо продвинулись, так что в скором будущем мы объявим о сделках", - сообщил Эгберт Лэге и уточнил, что речь идет главным образом о газе из США.

Топ-менеджер напомнил, что Еврокомиссия, выдавая в декабре разрешение на национализацию Sefe, потребовала в течение пяти лет передать основную часть ее активов в частные руки. "В данный момент у нас еще не идет речь о приватизации, однако через два или три года это вполне может произойти", - пояснил Эгберт Лэге.

Зеленый водород из Норвегии

К этому времени более конкретные очертания примет и другое, совершенно новое направление развития компании: зеленый водород из Норвегии. 6 января 2023 года Sefe подписала протокол о намерениях с норвежской фирмой Gen2 Energy об импорте в Германию и другие страны Северо-Западной Европы водорода, полученного путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Намечено в течение полугода подготовить и заключить конкретную сделку.

Норвегия, 6.1.2023. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек на заводе, выпускающем оборудование для электролиза
Министр экономики ФРГ Хабек на заводе в Норвегии, выпускающем оборудование для электролиза Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Предполагается, что первая производственная установка в норвежском городе Мушёэн могла бы приступить к поставкам по морю компримированного, сжатого водорода в конце 2025-го или в начале 2026 года в порты Германии, Нидерландов и/или Великобритании. "Достигнутая договоренность имеет большое стратегическое значение для группы Sefe, - отметил после подписания протокола Эгберт Лэге. - Совместный проект с Gen2 Energy закрепляет за Sefe роль одного из первопроходцев энергетического перехода в Германии и Европе".

На вопрос Reuters о взаимоотношениях с компанией Uniper, которую немецкому государству тоже пришлось национализировать, Эгберт Лэге ответил, что обе фирмы сохраняют дистанцию и не обмениваются чувствительной информацией. Тем более, что Sefe находится под контролем министерства экономики ФРГ, а в роли собственника Uniper выступает министерство финансов.

Эта системообразующая энергетическая компания до прошлого года была крупнейшим немецким импортером российского газа. Однако после того, как "Газпром" прошлым летом сначала резко сократил, а затем полностью прекратил поставки в Германию, Uniper оказалась на грани банкротства, и ее пришлось спасать на деньги налогоплательщиков.

Под конец интервью Reuters Эгберт Лэге подчеркнул, что Sefe не намерена расширять имеющийся бизнес путем поглощения чужих активов: "Мы не можем использовать капитал, предоставленный федеральным правительством, для покупки бизнеса конкурентов". 

Смотрите также:

СПГ-терминалы - альтернатива газу из России?

Андрей Гурков
Андрей Гурков Экономический обозреватель DW.
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