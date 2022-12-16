ЕК одобрила национализацию в ФРГ бывшей "дочки" "Газпрома"

Европейская комиссия одобрила с антимонопольной точки зрения национализацию правительством ФРГ холдинга Securing Energy for Europe GmbH (Sefe) - бывшей "дочки" "Газпрома", которая ранее называлась Gazprom Germania. Об этом сообщает агентство dpa в пятницу, 16 декабря.

Запланированная национализация безвредна с точки зрения антимонопольного законодательства, заявили в Еврокомиссии. Ранее Брюссель уже утвердили меры помощи для Sefe в размере 225,6 млн евро. Это был важный шаг на пути к поглощению компании, которая находится под управлением Федерального агентства по сетям (BNetzA).

По данным ЕК, эта мера соответствует смягченным правилам субсидирования, согласно которым компании, находящиеся в энергетическом кризисе, могут получить государственную помощь, если частных денег недостаточно. Sefe, на которую приходится 14 процентов рынка газоснабжения ФРГ и 28 процентов мощностей для хранения газа в Германии, является системообразующей энергетической компанией, объяснили в ЕК.

Переход "дочки" "Газпрома" под немецкий госконтроль

После вторжения России в Украину российский "Газпром" сообщил, что больше не владеет немецкой Gazprom Germania, передав актив малоизвестной компании, чтобы вывести ее из-под санкций.

Власти ФРГ в свою очередь в начале апреля назначила BNetzA доверительным управляющим компании, чтобы обезопасить снабжение страны газом. В Кремле в ответ на этот шаг ввели санкции против бывшей "дочки" "Газпрома", запретив совершать с ней сделки. В середине июля федеральное правительство выделило компании Sefe многомиллиардную сумму, чтобы предотвратить ее банкротство.

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