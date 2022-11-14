Германия национализирует немецкую "дочку" "Газпрома"

Власти Германии объявили о намерении национализировать холдинг Securing Energy for Europe GmbH (SEFE) - это бывшая дочка "Газпрома", созданная в для работы в Германии группа компаний Gazprom Germania, которая была переименована после начала войны России против Украины. О решении немецких властей национализировать холдинг сообщает в понедельник, 14 ноября, агентство dpa.

Решение о национализации было одобрено, поскольку Германия "принимает меры для обеспечения энергетических потребностей страны по мере того, как отказывается от зависимости от поставок из России". Согласно заявлению министерства экономики и защиты климата (BMWK), конечное право собственности над холдингом необходимо было установить, так как без этого с SEFE неохотно сотрудничают контрагенты.

Национализация активов "Газпрома" в Польше

Одновременно с переходом немецкой "дочки" "Газпрома" в собственность государства в ФРГ об аналогичных мерах объявила Варшава. Власти Польши постановили изъять принадлежавшие "Газпрому" 48 процентов местного оператора EuRoPol GAZ, который управляет польской частью газопровода "Ямал-Европа" и был создан российским концерном вместе с польской стороной.

Компания находится в неустойчивом положении с апреля, когда Варшава ввела санкции против "Газпрома", заблокировав, среди прочего, получение дивидендов по акциям и другим ценным бумагам EuRoPol GAZ. В ответ на это в мае Россия объявила о вводе санкций в отношении EuRoPol GAZ, по сути, запретив собственной компании использовать газопровод "Ямал-Европа" для прокачки российского газа в ЕС.

При этом поставки топлива из РФ по газопроводу не осуществляются с конца 2021 года - российский концерн перестал бронировать мощности трубопровода и использовать ранее зарезервированные.

"Газпром" сам отказался от немецкой "дочки"

SEFE после начала войны РФ в Украине оказалась в схожем с польским оператором положении. Однако "Газпром" сам в конце марта принял решение отказаться от участия в долях группы компаний и ее активов, в число которых входят несколько крупных газохранилищ в ФРГ. В российском концерне не пояснили причины решения, но незадолго до него "Газпром" безрезультатно пытался переоформить активы немецкого холдинга на небольшую компанию из Санкт-Петербурга.

После этого Германия ввела в тогда еще называвшейся группе компаний Gazprom Germania доверительное управление. Власти ФРГ несколько раз обсуждали вопрос национализации холдинга, так как тому требовались финансовые вливания для продолжения работы, но ранее от этой идеи отказывался канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz). При этом газпромовскую "дочку" переименовали в Securing Energy for Europe GmbH, а немецкий государственный банк Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) выделил ей рекордную сумму в 9,8 млрд евро.

В начале ноября Еврокомиссия предоставила SEFE помощь в размере 225,6 млн евро. Это стало еще одним шагом, требующим формально обозначить конечного собственника активов холдинга.

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