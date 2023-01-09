Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Норвежский газ вместо российского. Equinor вместо "Газпрома". Водород и хранение CO2. Берлин договорилcя с Осло о том энергетическом партнерстве, которое хотел развивать с Москвой.
https://p.dw.com/p/4Lph5
Реклама
Была Россия, будет Норвегия. Многолетняя ставка Германии на РФ как на главного поставщика энергоносителей сделала немецкую экономику зависимой от страны, развязавшей в Европе большую войну и использующей поставки газа как оружие. Теперь ФРГ ускоренными темпами диверсифицирует свой энергетический импорт.
При этом ключевую роль и на ближайшее время, и на длительную перспективу Германия отводит географически близкой Норвегии - своему давнему союзнику по НАТО, тесно связанному с Евросоюзом зоной свободной торговли. Об этом свидетельствует трехдневный и тем самым подчеркнуто длительный визит к соседу по Северному морю вице-канцлера, министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck), завершившийся 6 января.
Главным поставщиком газа в Германию впредь будет Норвегия
Норвегия уже стала главным поставщиком трубопроводного газа в Германию после того, как Россия летом 2022 года сначала резко сократила, а затем полностью прекратила снабжение ФРГ по трубопроводу "Северный поток". Раньше норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor занимала второе место на немецком рынке после российского "Газпрома", теперь она вышла в лидеры.
Полностью заменить выпавшие объемы российского газа Норвегия технически не сможет, однако уже с прошлой весны она наращивала до максимально возможных размеров поставки в Германию и другие страны ЕС, в том числе в виде СПГ. Об этом с норвежским правительством Роберт Хабек договаривался еще 16 марта 2022 года, через три недели после российского нападения на Украину. Прошлой весной немецкий министр побывал в нескольких странах-экспортерах газа, но первым делом он отправился тогда именно в Норвегию.
Затем переговоры с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стёре дважды вел канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) - сначала 15 августа в Осло, затем 30 ноября в Берлине. Немецкий лидер назвал тогда Норвегию "совершенно особым партнером для Германии", а гость подчеркнул, что "Германия является для Норвегии важнейшим партнером в Европе". Вспомним: были времена, когда Германия была важнейшим европейским партнером для России.
Декарбонизация - общая цель немцев и норвежцев
Таким образом, в прошлом году двусторонние германо-норвежские политические контакты резко активизировались. И вот 2023 год начался с нового знакового визита. Его особенность состояла в том, что Роберт Хабек сосредоточился не столько на текущих поставках норвежского газа - тут все более или менее понятно и отлажено, сколько на средне- и долгосрочных перспективах энергетического сотрудничества или, точнее, партнерства. Эта тема обсуждалась уже при прошлых визитах, но теперь находилась в центре внимания.
"Норвегия является сегодня нашим важнейшим поставщиком энергии и должна им остаться на пути в климатически нейтральное будущее. Сегодня мы получаем из Норвегии основную часть нашего природного газа, в будущем мы хотим все активнее переключаться на импорт энергии морских ветропарков и водорода. Сначала "голубого", затем все больше "зеленого" водорода", - так расставил акценты и приоритеты Роберт Хабек.
Иными словами, обе страны вплотную взялись за решение вопроса, как сохранить и расширить взаимовыгодное энергетическое сотрудничество в условиях нарастающей декарбонизации европейской экономики. Ведь и Германия вместе с другими странами ЕС, и Норвегия привержены целям ООН по защите глобального климата и твердо намерены идти к стратегической цели отказа от использования ископаемых энергоносителей.
В прошлом году эту тему временно затмили российская агрессия против Украины и острейшая угроза тяжелого энергетического кризиса в ЕС, но сейчас, когда ситуация в энергетике явно стабилизировалась, она вновь выходит на первый план. Это и должен был убедительно подтвердить визит популярного немецкого политика из партии "зеленых", отвечающего в качестве министра за совмещение экономической политики и защиты климата, в страну, материальное благополучие которой пока еще обеспечивают добыча нефти и газа.
Новый трубопровод в ФРГ: сначала газ, потом водород
Этот водород станет топливом для немецких газовых электростанций, которые RWE намерена строить или модернизировать совместно с Equinor так, чтобы они изначально были приспособлены для использования водорода (H2-ready). Такова еще одна достигнутая договоренность. "Мы хотим строить газовые электростанции, работающие на водороде. Этот водород можно было бы и следовало бы получать из Норвегии", - подчеркнул Хабек.
К тому же Equinor намеревается создать собственные мощности по производству водорода, которые, согласно предварительным планам, могли бы составить в 2030 году 2 гигаватт и возросли бы к 2038 году до 10 ГВт. Причем в данном случае речь идет о "голубом" водороде, который получают из метана (природного газа) методом паровой конверсии, при этом высвобождающийся углекислый газ CO2 улавливают и хранят глубоко под землей.
Эта технология называется CCS (Carbon Capture and Storage), в Германии под давлением экологических активистов от нее отказались, в Норвегии ее развивали. Роберт Хабек в ходе визита в Норвегию посетил город Бревик, где немецкий концерн Heidelberg Materials и его местная дочерняя фирма Norcem собираются при финансовой поддержке норвежского государства оснастить цементный завод норвежской технологией с тем, чтобы впервые в мире в индустриальных масштабах начать улавливать углекислый газ. "Лучше уж CO2 под землей, чем в атмосфере", - заявил немецкий министр, рассчитывающий, что его посещение экспериментального завода поможет убедить общественность ФРГ поддержать этот непростой и недешевый метод сокращения выбросов парниковых газов.
Сотрудничество с Россией в сфере водорода было возможно
Те, кто в последние годы более или менее внимательно следили за развитием германо-российского экономического сотрудничества, не могут не вспомнить, что чуть ли не все темы нынешнего визита вице-канцлера ФРГ в Норвегию еще не так давно активно обсуждались немецкой стороной и с "Газпромом", и с другими российскими партнерами.
Но российская агрессия против Украины все это разрушила. Теперь, после возвращения немецкого министра из Осло, уже нет сомнений, что Германия будет реализовывать подобные идеи и проекты с другим партнером: Норвегией. "Это важный, очень надежный партнер и единомышленник", - подчеркнул Роберт Хабек.