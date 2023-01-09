Норвегия будет для ФРГ тем, чем могла бы стать Россия

Была Россия, будет Норвегия. Многолетняя ставка Германии на РФ как на главного поставщика энергоносителей сделала немецкую экономику зависимой от страны, развязавшей в Европе большую войну и использующей поставки газа как оружие. Теперь ФРГ ускоренными темпами диверсифицирует свой энергетический импорт.

При этом ключевую роль и на ближайшее время, и на длительную перспективу Германия отводит географически близкой Норвегии - своему давнему союзнику по НАТО, тесно связанному с Евросоюзом зоной свободной торговли. Об этом свидетельствует трехдневный и тем самым подчеркнуто длительный визит к соседу по Северному морю вице-канцлера, министра экономики и защиты климата ФРГ Роберта Хабека (Robert Habeck), завершившийся 6 января.

Главным поставщиком газа в Германию впредь будет Норвегия

Норвегия уже стала главным поставщиком трубопроводного газа в Германию после того, как Россия летом 2022 года сначала резко сократила, а затем полностью прекратила снабжение ФРГ по трубопроводу "Северный поток". Раньше норвежская государственная нефтегазовая компания Equinor занимала второе место на немецком рынке после российского "Газпрома", теперь она вышла в лидеры.

По итогам всего прошлого года доля норвежского газа составила 33%, российского - 22%, сообщило 6 января Федеральное агентство по сетям ФРГ (Bundesnetzagentur). Если же взять только самые последние месяцы, когда газа из России вообще не было, а немецкие предприятия и домашние хозяйства примерно на четверть сократили потребление этого топлива, то доля Норвегии вполне могла возрасти примерно до 40%.

15 августа 2022 года. Йонас Гар Стёре и Олаф Шольц во время прогулки на катере по фьорду близ Осло Фото: Hakon Mosvold Larsen/IMAGO

Полностью заменить выпавшие объемы российского газа Норвегия технически не сможет, однако уже с прошлой весны она наращивала до максимально возможных размеров поставки в Германию и другие страны ЕС, в том числе в виде СПГ. Об этом с норвежским правительством Роберт Хабек договаривался еще 16 марта 2022 года, через три недели после российского нападения на Украину. Прошлой весной немецкий министр побывал в нескольких странах-экспортерах газа, но первым делом он отправился тогда именно в Норвегию.

Затем переговоры с норвежским премьер-министром Йонасом Гар Стёре дважды вел канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) - сначала 15 августа в Осло, затем 30 ноября в Берлине. Немецкий лидер назвал тогда Норвегию "совершенно особым партнером для Германии", а гость подчеркнул, что "Германия является для Норвегии важнейшим партнером в Европе". Вспомним: были времена, когда Германия была важнейшим европейским партнером для России.

Декарбонизация - общая цель немцев и норвежцев

Таким образом, в прошлом году двусторонние германо-норвежские политические контакты резко активизировались. И вот 2023 год начался с нового знакового визита. Его особенность состояла в том, что Роберт Хабек сосредоточился не столько на текущих поставках норвежского газа - тут все более или менее понятно и отлажено, сколько на средне- и долгосрочных перспективах энергетического сотрудничества или, точнее, партнерства. Эта тема обсуждалась уже при прошлых визитах, но теперь находилась в центре внимания.

"Норвегия является сегодня нашим важнейшим поставщиком энергии и должна им остаться на пути в климатически нейтральное будущее. Сегодня мы получаем из Норвегии основную часть нашего природного газа, в будущем мы хотим все активнее переключаться на импорт энергии морских ветропарков и водорода. Сначала "голубого", затем все больше "зеленого" водорода", - так расставил акценты и приоритеты Роберт Хабек.

Норвежская газодобывающая платформа Troll A - крупнейшая в мире Фото: Abaca/picture alliance

Иными словами, обе страны вплотную взялись за решение вопроса, как сохранить и расширить взаимовыгодное энергетическое сотрудничество в условиях нарастающей декарбонизации европейской экономики. Ведь и Германия вместе с другими странами ЕС, и Норвегия привержены целям ООН по защите глобального климата и твердо намерены идти к стратегической цели отказа от использования ископаемых энергоносителей.

В прошлом году эту тему временно затмили российская агрессия против Украины и острейшая угроза тяжелого энергетического кризиса в ЕС, но сейчас, когда ситуация в энергетике явно стабилизировалась, она вновь выходит на первый план. Это и должен был убедительно подтвердить визит популярного немецкого политика из партии "зеленых", отвечающего в качестве министра за совмещение экономической политики и защиты климата, в страну, материальное благополучие которой пока еще обеспечивают добыча нефти и газа.

Новый трубопровод в ФРГ: сначала газ, потом водород

Так, одним из ключевых конкретных результатов визита стало подписание протокола о намерениях между Equinor и компанией RWE, в прошлом - одним из крупных немецких импортеров российского газа, о сооружении до 2030 года в Северном море подводного трубопровода. По нему Германия на первых порах импортировала бы из Норвегии природный газ, а затем постепенно переходила бы на "зеленый" водород, получаемый путем электролиза воды с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в данном случае - морских ветропарков.

Этот водород станет топливом для немецких газовых электростанций, которые RWE намерена строить или модернизировать совместно с Equinor так, чтобы они изначально были приспособлены для использования водорода (H2-ready). Такова еще одна достигнутая договоренность. "Мы хотим строить газовые электростанции, работающие на водороде. Этот водород можно было бы и следовало бы получать из Норвегии", - подчеркнул Хабек.

К тому же Equinor намеревается создать собственные мощности по производству водорода, которые, согласно предварительным планам, могли бы составить в 2030 году 2 гигаватт и возросли бы к 2038 году до 10 ГВт. Причем в данном случае речь идет о "голубом" водороде, который получают из метана (природного газа) методом паровой конверсии, при этом высвобождающийся углекислый газ CO2 улавливают и хранят глубоко под землей.

Осло, 5 января 2023 года. Вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре Фото: picture alliance/dpa

Эта технология называется CCS (Carbon Capture and Storage), в Германии под давлением экологических активистов от нее отказались, в Норвегии ее развивали. Роберт Хабек в ходе визита в Норвегию посетил город Бревик, где немецкий концерн Heidelberg Materials и его местная дочерняя фирма Norcem собираются при финансовой поддержке норвежского государства оснастить цементный завод норвежской технологией с тем, чтобы впервые в мире в индустриальных масштабах начать улавливать углекислый газ. "Лучше уж CO2 под землей, чем в атмосфере", - заявил немецкий министр, рассчитывающий, что его посещение экспериментального завода поможет убедить общественность ФРГ поддержать этот непростой и недешевый метод сокращения выбросов парниковых газов.

Сотрудничество с Россией в сфере водорода было возможно

Те, кто в последние годы более или менее внимательно следили за развитием германо-российского экономического сотрудничества, не могут не вспомнить, что чуть ли не все темы нынешнего визита вице-канцлера ФРГ в Норвегию еще не так давно активно обсуждались немецкой стороной и с "Газпромом", и с другими российскими партнерами.

А DW активно освещала этот поиск взаимоприемлемых решений. Речь шла и о стремлении в перспективе перейти при импорте из РФ с природного газа на водород ("Россия и Германия: удастся ли газовую дружбу поменять на водородную?"), и о различных "цветах" водорода ("Водород для Германии: "голубой" от "Газпрома" и "зеленый" из Украины?"), и о больших планах российского руководства в этой сфере ("Россия захотела стать водородным лидером").

Но российская агрессия против Украины все это разрушила. Теперь, после возвращения немецкого министра из Осло, уже нет сомнений, что Германия будет реализовывать подобные идеи и проекты с другим партнером: Норвегией. "Это важный, очень надежный партнер и единомышленник", - подчеркнул Роберт Хабек.

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