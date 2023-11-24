Газовым хабом на юге Европы станет Италия, а не Турция?

У бывших главных клиентов "Газпрома" - новая стратегия. Германия и Италия решили строить через Альпы трубопроводы для поставок газа и водорода и сделать ставку на Северную Африку.

Сотрудничества с "Газпромом" больше не будет, два крупнейших в прошлом европейских покупателя российского газа, Германия и Италия, решили впредь усиленно импортировать энергоносители не с востока, из России, а с юга, из Северной Африки, и для этого будут расширять транспортную инфраструктуру, идущую через Австрию и Швейцарию, от чего выиграют и эти альпийские страны.

В результате Италия станет важной транзитной страной и крупным газовым хабом не просто на юге Европы, а в целом в средиземноморском регионе, и в значительной мере возьмет на себя ту роль, в которой Анкара и особенно Москва хотели бы видеть Турцию, точнее - ее европейскую часть, куда из России приходят две нитки "Турецкого потока".

Особенности итальянского энергетического хаба

Однако у итальянского хаба будет целый ряд принципиальных отличий - и весомых преимуществ с точки зрения Евросоюза. Во-первых, этот хаб будет находиться на территории ЕС. Во-вторых, создаваемая инфраструктура будет изначально ориентироваться на использование в перспективе биометана и водорода, главным образом "зеленого" - и тем самым на форсированное развитие возобновляемой энергетики в странах-поставщиках с целью ускоренного сокращения потребления в ЕС ископаемого природного газа. В-третьих, Италия рассматривается одновременно как поставщик и транзитер "зеленой" электроэнергии, так что речь идет о формировании на Апеннинском полуострове не просто газового, а энергетического хаба.

Берлин, 22 ноября 2023 года. Канцлер ФРГ Олаф Шольц принимает в Берлине премьер-министра Италии Джорджу Мелони. Фото: Fabrizio Bensch/REUTERS

Все эти выводы следуют из "Германо-итальянского плана стратегического сотрудничества на двустороннем уровне и в рамках ЕС". Этот 36-страничный документ канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и премьер-министр Италии Джорджа Мелони утвердили 22 ноября в Берлине.

Немецкие СМИ довольно подробно освещали итоги состоявшихся переговоров двух лидеров, параллельно с которыми уже в 32-й раз проходили германо-итальянские межправительственные консультации. Но поскольку спектр договоренностей оказался очень широким, энергетическим аспектам журналисты уделили меньше внимания, чем они того заслуживают. В большинстве сообщений упор был сделан на том, что обе стороны договорились о строительстве трубопровода через Альпы. Однако это сильно приуменьшает подлинные масштабы согласованного стратегического плана.

Ключевая роль региона MENA, особенно Северной Африки

На самом деле в тексте документа используется множественное число: речь идет о "новых трубопроводах для газа и водорода между Германией и Италией (через Австрию и/или Швейцарию)". А поступать эти энергоносители будут в основном из Северной Африки: именно этот географический регион является ключевым в достигнутых договоренностях. Периодически, правда, в документе используется акроним MENA (Middle East and North Africa), подразумевающий значительно более широкий регион Ближнего Востока и Северной Африки. Отметим, что Турцию к нему не относят.

Итак, стратегическая цель Германии и Италии состоит, согласно тексту документа, "в совместной поддержке своевременного развития инфраструктуры/региональных сетей для торговли энергией между регионом MENA и Европой, особенно опираясь на имеющиеся инфраструктуру и/или договоренности, при этом будет учитываться потенциальная роль Италии как энергетического хаба в Средиземноморье".

Рим, 26 мая 2022 года. Президент Алжира Абдельмаджид Теббун и премьер-министр Италии Марио Драги Фото: Mauro Scrobogna/AP/picture alliance

Если перевести эту тяжеловесную бюрократическую фразу на нормальный язык и пояснить, что именно имеется в виду, то вырисовывается следующая картина. Италия традиционно имеет высокоразвитую газотранспортную систему, по которой до вторжени России в Украину тек преимущественно российский газ, а теперь прокачивается в основном алжирский газ, поступающий по проложенному по дну Средиземного моря трубопроводу ("имеющаяся инфраструктура"). После того, как бывший итальянский премьер-министр Марио Драги в апреле и июле 2022 года дважды посетил Алжир, а в мае принял ее президента в Риме, эта страна резко нарастила свои поставки.

За Алжиром должна последовать Ливия

В свою очередь, во время визита нынешнего премьер-министра Италии Джорджи Мелони в январе 2023 года в Ливию итальянский энергетический концерн Eni и ливийская государственная нефтяная компания NOC подписали соглашение ("договоренности") об инвестициях в размере 7,4 млрд евро в освоение к 2026 году двух газовых месторождений в этой североафриканской стране. Ливия могла бы напрямую снабжать Италию, если возобновить работу бездействующего уже больше десятилетия трубопровода, проложенного по дну Средиземного моря до Сицилии.

Триполи, 28 января 2023 года. Италия и Ливия договариваются о широкомасштабном сотрудничестве в газовой сфере. Фото: Hazem Turkia/AA/picture alliance

Прибавим к этому азербайджанский газ, который, пройдя через Грузию и Турцию, а затем по трубопроводу TAP через Грецию, Албанию и Адриатическое море, с 2021 года поступает на юг Италии, а также сжиженный газ, который принимают пять действующих итальянских СПГ-терминалов (их число планируется увеличить), и станет понятно: у Италии, действительно, есть потенциал стать газовым хабом. Если, конечно, понимать под хабом не конкретную точку, где сходятся и расходятся многочисленные трубопроводы, а территорию с развитой транспортной инфраструктурой, на которой перераспределяются самые разные входящие и исходящие потоки.

Собственно, Италия уже в 2022 году, в самый разгар энергетического кризиса, вызванного резким сокращением поставок из России в ЕС, смогла стать экспортером газа: она поставляла его главным образом в Австрию. И вот теперь стоит стратегическая задача в среднесрочной перспективе превратить Италию в источник газа для Германии, особенно для ее индустриально высокоразвитого юга (федеральные земли Бавария и Баден-Вюртемберг), тогда как север ФРГ будет и дальше обеспечиваться трубопроводным газом из Норвегии и сжиженным газом через СПГ-терминалы на Северном и Балтийском морях.

Водородный коридор, проложенный в центр Европы

Именно для того, чтобы решить эту задачу, и нужны новые газопроводы через Альпы, именно с этой же целью в самой Италии реализуется проект Adriatic Line. Запланированный на 2027 год ввод в эксплуатацию этого трубопровода между городком Л'Акуила в центральной части страны и Болоньей значительно расширит возможности для прокачки африканского и азербайджанского газа, а затем и водорода, с юга на промышленный север Италии, а оттуда и дальше через Альпы.

Плакат на предприятии компании ThyssenKrupp в Бохуме сообщает, что этот сталелитейный завод работает на водороде Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

В новом германо-итальянском стратегическом плане это называется коридором Юг-Центр (South Central Corridor), который "соединит Южную Германию и Италию с Северной Африкой". Агентство Reuters называет его Водородным коридором Юг-Центр (South Central Hydrogen Corridor). Его цель, указывается в документе, состоит в том, чтобы, расширив имеющиеся газотранспортные мощности, "до 2030 года осуществить импорт 10 млн тонн водорода". Это даст импульс развитию возобновляемой энергетики в Северной Африке и "соединит между собой центры спроса в Италии, Германии, Австрии и Швейцарии, что будет способствовать возникновению более крупной европейской водородной сети".

Таким образом, речь идет не только о замене выпавших объемов российского природного газа поставками из других источников, но и о форсированном развитии принципиально новой водородной энергетики и, соответственно, водородной экономики. При этом роль ключевого поставщика энергии отводится Северной Африке, а Италия одновременно возьмет на себя три функции: крупного потребителя, перевалочного пункта и транзитной страны.

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