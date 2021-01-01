 ″Газпром″ утратил монополию в Болгарии и Хорватии из-за TAP и СПГ | Экономика в Германии и мире: новости и аналитика | DW | 05.01.2021

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Экономика

"Газпром" утратил монополию в Болгарии и Хорватии из-за TAP и СПГ

Подключение Сербии к "Турецкому потоку" не изменило расклада сил на газовом рынке Юго-Восточной Европы. Это сделали поставки газа из Азербайджана и СПГ-терминал у острова Крк.

Штаб-квартира Газпрома в Москве и знак Стоп

Штаб-квартира "Газпрома" в Москве

В начале 2021 года на газовом рынке Юго-Восточной Европы произошли три события, которые будут иметь долгосрочные последствия для бизнеса "Газпрома" в этом регионе и в целом на рынке ЕС. Российские СМИ широко освещали лишь одно из них: 1 января президент Сербии Александр Вучич торжественно дал старт поставкам российского газа в свою страну по новому маршруту - через Болгарию по "Балканскому потоку", ставшему продолжением второй нитки газопровода "Турецкий поток".

Газовый рынок Юго-Восточной Европы пришел в движение

Однако за несколько часов до этого, еще в последний день уходящего года, Болгария стала получать природный газ из Азербайджана по достроенному несколько недель назад Трансадриатическому газопроводу (TAP). Чтобы подчеркнуть значение этого события, болгарский премьер-министр Бойко Борисов посетил 1 января в селе Кулата на границе с Грецией компрессорную станцию, где заявил: "С сегодняшнего дня - полная диверсификация!". Тем самым он, по сути дела, провозгласил окончание монополии "Газпрома" на болгарском рынке.

Прокладка газопровода TAP по территории Греции

Основная часть газопровода TAP была проложена по территории Греции

Третьим новогодним событием стало начало коммерческой эксплуатации нового плавучего терминала по приему сжиженного природного газа (СПГ) у острова Крк в Хорватии. Судно-регазификатор приняло танкер с американским СПГ и начало закачивать голубое топливо в национальную газотранспортную систему, соединенную с европейской. Так что Хорватия, которую до сих пор практически монопольно снабжал "Газпром", отныне сможет не только диверсифицировать своих поставщиков, но и выступать в роли экспортера газа, например, в Венгрию и в Украину.

Чтобы оценить значение этих трех событий для "Газпрома" и их вероятные последствия для поставок газа из России в Европу, обратимся к экспортной статистике российской полугосударственной компании. Возьмем данные за 2019 год, поскольку показатели минувшего года из-за пандемии коронавируса и глобального экономического кризиса вряд ли можно считать особо показательными.

Хорватия могла бы практически отказаться от поставок из России

Крупнейшими покупателями российского газа на Балканском полуострове в 2019 году, по данным на сайте "Газпрома", были Хорватия (2,82 млрд куб. м), Греция (2,41 млрд куб. м) и Болгария (2,39 млрд куб. м). Сербия (2,13 млрд куб. м) - на четвертом месте в регионе.

Хорватия, остров Крк. Береговые сооружения для приема плавучего СПГ-терминала

Хорватия, остров Крк. Береговые сооружения для плавучего СПГ-терминала были готовы уже в 2018 году

Проектная мощность сданного теперь в коммерческую эксплуатацию хорватского СПГ-терминала - 2,6 млрд куб. м в год. Таким образом, Хорватия буквально в одночасье обрела теоретическую возможность почти полностью отказаться от услуг "Газпрома". Она это вряд ли сделает, однако объемы покупаемого в России газа могут заметно сократиться.

Но в любом случае российской компании впредь придется иметь дело в Хорватии с серьезной конкуренцией, и это неминуемо будет давить на цены. Причем конкурировать придется не только на самом хорватском рынке. Значительная или даже основная часть продукции пришвартованного у острова Крк СПГ-терминала, скорее всего, пойдет на экспорт. Считается, что главным покупателем станет Венгрия, хотя среди потенциальных клиентов называют и Украину.

"Балканский поток" нужен для снабжения Венгрии и Австрии

А Венгрия - это весьма важный рынок сбыта для "Газпрома". В 2019 году компания продала в эту страну 11,26 млрд куб. м. Именно в Венгрию, а оттуда в Австрию, где расположен ключевой для российского экспорта газовый хаб Баумгартен, должна пойти подавляющая часть того газа, который Россия планирует прокачивать по предназначенной для Европы второй нитке "Турецкого потока" мощностью 15,75 млрд куб. м.

Стамбул, 8 января 2020. Борисов, Путин, Эрдоган и Вучич запускают первую нитку Турецкого потока

Стамбул, 8 января 2020. Борисов, Путин, Эрдоган и Вучич запускают первую нитку "Турецкого потока"

Ведь Болгария и Сербия для столь масштабного проекта - слишком маленькие рынки, не говоря уже о Северной Македонии (0,3 млрд куб. м в 2019 году) и Боснии и Герцеговине (0,24 млрд куб. м). Так что для "Газпрома" прошлогодняя прокладка "Балканского потока" от границы с Турцией по болгарской территории и нынешнее новогоднее подключение к нему Сербии - это всего лишь промежуточные этапы на пути к главной цели - дотянуть трубу до Венгрии, что произойдет, по всей видимости, лишь в 2022 году.

Пока же "Газпром" будет снабжать венгерский рынок, как и раньше, транзитом через Украину, только впредь российскому газу придется конкурировать на этом рынке с поставками из Хорватии. По данным портала Croatiaweek, мощности СПГ-терминала у острова Крк полностью забронированы на ближайшие три года, на 80% арендованы до 2027 года и примерно на 50% до 2035 года. Так что этот конкурент пришел надолго и явно востребован, хотя регазифицированный сжиженный газ обычно стоит дороже, чем трубопроводный.

Южный газовый коридор полностью вошел в строй

Если начало коммерческой эксплуатации этого СПГ-терминала означает для "Газпрома" утрату монопольного положения в Хорватии и усиление конкуренции в Венгрии, то в результате пуска так называемого Южного газового коридора российский поставщик лишился монопольного положения в Болгарии и столкнется теперь с ростом конкуренции в Греции, а также Италии. Причем бороться в данном случае придется не со сжиженным газом из, предположим, Катара, Алжира или США, а с более выгодным трубопроводным газом из Азербайджана.

Южный газовый коридор - это система двух трубопроводов. Вошедший в строй еще в 2019 году TANAP доставляет идущее из Азербайджана через Грузию голубое топливо по всей территории Турции до границы с Грецией. Там он соединен с вошедшим теперь в строй газопроводом TAP, который по греческой и албанской территории, а затем по дну Адриатического моря идет в Италию.

Инфографика Южный газовый коридор в обход России

Мощность TAP - 10 млрд куб. м в год, из которых 8 млрд куб. м предназначены для главного покупателя азербайджанского газа в Евросоюзе, Италии. А ведь Италия является вторым по важности после Германии рынком "Газпрома" в ЕС, в 2019 году компания поставила в эту страну 22,1 млрд куб. м. Теоретически после ввода в действие Трансадриатического газопровода спрос на голубое топливо из России может снизиться примерно на треть.

TAP: трубопроводный газ из Азербайджана для Греции и Болгарии

Еще более серьезные потери грозят на Балканах. Уже в 2021 году по 1 млрд куб. м должны пойти из газопровода TAP в Грецию и Болгарию. Если учесть, что обе страны закупили у "Газпрома" в 2019 году приблизительно по 2,4 млрд куб. м, то поставки российского газа на эти два рынка могут упасть приблизительно на 40-45%, а при низком потреблении топлива из-за, скажем, теплой зимы или длительных противоэпидемических локдаунов, даже наполовину.

Президенты Азербайджана и Турции Алиев и Эрдоган

Президенты Азербайджана и Турции Алиев и Эрдоган - инициаторы TANAP и Южного газового коридора

Во всяком случае, и новогоднее заявление болгарского премьера Бойко Борисова о начале "полной диверсификации" газовых поставок, и озвученное им в ходе телефонного разговора с азербайджанским президентом Ильхамом Алиевым 3 января приглашение посетить Болгарию свидетельствуют о намерении Софии закупить максимально возможные объемы азербайджанского газа.

Возможно, что в 2021 году закупить в Азербайджане 1 млрд куб. м у Болгарии не получится чисто технически. Ведь до осени поставки из TAP будут идти через временную точку близ села Кулата, поскольку до конца 2020 года так и не удалось достроить интерконнектор IGB. Этот трубопровод протяженностью 182 км призван соединить греческую и болгарскую газотранспортные системы и при проектной мощности в 3 млрд куб. м позволит Софии не только закупать в полном объеме азербайджанский газ из TAP, но и импортировать сжиженный газ через действующий греческий СПГ-терминал (или через тот, что запланирован).    

Сербия финансово выигрывает благодаря "Турецкому потоку"  

На фоне столь принципиальных сдвигов в раскладе сил на газовом рынке Юго-Восточной Европы подключение Сербии к "Балканскому потоку" представляется всего лишь изменением маршрута поставок российского трубопроводного газа в эту относительно небольшую страну: раньше топливо шло через Украину и Венгрию, теперь, спустя год после официального ввода в строй "Турецкого потока", будет идти по дну Черного моря, затем через Турцию и Болгарию.

При этом Сербия от изменения маршрута и ставок транзитных сборов финансово явно выигрывает, поскольку, по данным агентства "Интерфакс", цена российского газа снизилась для нее с 240 долларов до 155 долларов за тысячу кубометров. Это повышает конкурентоспособность российского газа. В то же время "Газпром" по-прежнему так и не решил поставленной перед ним Кремлем стратегической задачи - полностью прекратить транзит газа через Украину.  

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    Автор: Андрей Гурков


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