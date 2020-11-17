Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP). Это подтвердили в четверг, 31 декабря, в министерстве энергетики страны.
"Достигнута стратегическая цель (в реализации проекта. - Ред.) Южного газового коридора", - говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что начало поставок топлива на европейский рынок "открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны".
Поставки в Италию, Болгарию и Грецию
Баку сможет поставлять в Европу ежегодно более 10 млрд кубометров газа на протяжении минимум 25 лет. Из этого объема порядка 8 млрд кубометров будет получать Италия, по 1 млрд кубометров - Греция и Болгария. Остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки.
Таким образом на территории Турции началась прокачка по введенной в строй в июле 2019 года транспортной инфраструктуре для Южного газового коридора, по которому Азербайджан будет поставлять топливо в Европу в обход России.
Газ - с месторождения в Каспийском море
Компания-оператор Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP) еще в ноябре - после четырех с половиной лет строительства - анонсировала начало поставок газа в ЕС.
Азербайджанская государственная нефтегазовая компания Socar в свою очередь 1 июля 2019 года сообщила, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) полностью готов к поставкам в Европу газа с месторождения Шах-Дениз-2 в Каспийском море. Трубопровод длиной в 1850 километров предназначен, чтобы принимать газ, идущий из Азербайджана через Грузию, прокачивать его через территорию Турции в западную часть страны и доставляеть до турецко-греческой границы. Там TANAP соединен с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который проходит по территории Греции и Албании и по дну Адриатического моря достигает конечной точки - Италии.
Смотрите также:
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
Когда достроят "Северный поток - 2"?
Главная газовая интрига 2020 года: когда и как Россия достроит газопровод "Северный поток - 2"? Прокладка на Балтике оставшихся 160 километров может затянуться до 1-го квартала 2021 года. Санкции США заставили швейцарскую компанию Allseas отозвать свои суда-трубоукладчики (фото). Их призван заменить "Академик Черский", но ему потребовалась масштабная модернизация в дальневосточном порту Находка.
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
Украина сохранила газовый транзит
Главное газовое событие года состоялось уже 1 января: начал действовать новый пятилетний договор о российских поставках в Евросоюз через Украину. Ради прекращения этого транзита строились "Северный поток - 2" и "Турецкий поток", но план Москвы сорвался. "Газпрому" пришлось гарантировать Киеву прокачку и оплату по возросшему тарифу 65 млрд кубометров в 2020 году и по 40 млрд в последующие годы.
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
Eugal убытки не грозят
Пока "Северный поток - 2" мощностью 55 млрд куб.м. в год простаивает, его продолжение по территории ФРГ до Чехии Eugal на 51 млрд продолжает строиться. Первую нитку сдали в декабре 2019 года, вторую проложат по плану до конца 2020 года. "Газпром" заранее забронировал мощности всего газопровода и платит независимо от объемов прокачки. Так что для его европейских партнеров это беспроигрышный проект.
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
"Турецкий поток" пока недозагружен
Вместо четырех ниток "Турецкого потока" проложили две по 15,75 млрд куб.м. Их ввели в строй на церемонии в Стамбуле 8 января президенты РФ и Турции. Одна, заменившая маршрут через Украину, Молдову, Румынию, Болгарию, снабжает западную часть Турции. Вторая в 2020 году останется полупустой: газопровод, способный прокачивать столь большие объемы через Сербию дальше в ЕС, в Болгарии еще только строят.
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
Азербайджанский газ для Болгарии
Одновременно с "Балканским потоком", как в Софии называют продолжение "Турецкого потока", в Болгарии до конца 2020 года заработает магистральный газопровод IGB. Его строит болгаро-греко-итальянская компания ICGB при поддержке ЕС. Этот интерконнектор соединит газотранспортные системы Греции и Болгарии и позволит получать азербайджанский газ из трубопровода TAP, что снизит зависимость от "Газпрома".
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
TAP продолжает TANAP
В 2020 году заработает Трансадриатический газопровод TAP мощностью 10 млрд куб.м. Начало его строительства турецкий министр и греческий премьер праздновали в 2016 году. Он является продолжением законченного в 2019 году TANAP, по которому газ из Азербайджана через Грузию идет на запад Турции. Задача Южного газового коридора TANAP-TAP - обеспечивать топливом Грецию, Албанию и Италию в обход России.
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
EastMed: израильский газ для ЕС
2 января 2020 года лидеры Кипра, Греции и Израиля дали старт сооружению самого длинного в мире подводного газопровода EastMed мощностью 10 млрд куб.м. Он призван лет через пять обеспечить поставки из израильских морских месторождений "Левиафан" и "Тамар", а также кипрского "Афродита", через Крит и континентальную Грецию в Италию. А она для "Газпрома" - второй по размерам рынок в ЕС после Германии.
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
Baltic Pipe: норвежский газ для Польши
Крупным покупателем российского газа пока является Польша. Но она не намерена продлевать истекающий к концу 2022 года договор с "Газпромом". Варшава делает ставку главным образом на поставки с норвежских морских месторождений (на снимке) по газопроводу Baltic Pipe через Данию и Балтику. Его сооружение в 2020-2022 годах станет еще одним крупным газовым проектом, получающим финансовую поддержку ЕС.
-
Европейский рынок газа: события и проекты 2020 года
Финский рынок газа стал конкурентным
В 2020 году начался качественно новый этап на финском газовом рынке: он стал конкурентным. "Газпром" перестал быть единственным поставщиком после окончания строительства (на снимке) трубопровода Balticconnector. Он соединил Финляндию с газотранспортной системой Эстонии, а через нее с газохранилищами в Латвии и Литве и с литовским СПГ-терминалом в Клайпеде. ЕС оплатил 75% проекта.
Автор: Андрей Гурков