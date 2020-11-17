 Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 31.12.2020

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Мир

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу

Баку сможет поставлять в Европу ежегодно более 10 млрд кубометров газа. Евросоюз будет получать газ из региона Каспийского моря независимо от России.

На строительстве TAP

На строительстве TAP

Азербайджан начал коммерческие поставки газа в Европу по Транcадриатическому трубопроводу (Trans Adriatic Pipeline, TAP). Это подтвердили в четверг, 31 декабря, в министерстве энергетики страны.

"Достигнута стратегическая цель (в реализации проекта. - Ред.) Южного газового коридора", - говорится в сообщении ведомства. В нем отмечается, что начало поставок топлива на европейский рынок "открывает новую страницу в развитии Азербайджана как газовой страны".

Поставки в Италию, Болгарию и Грецию

Баку сможет поставлять в Европу ежегодно более 10 млрд кубометров газа на протяжении минимум 25 лет. Из этого объема порядка 8 млрд кубометров будет получать Италия, по 1 млрд кубометров - Греция и Болгария. Остальной объем будет экспортироваться на соседние рынки.

Таким образом на территории Турции началась прокачка по введенной в строй в июле 2019 года транспортной инфраструктуре для Южного газового коридора, по которому Азербайджан будет поставлять топливо в Европу в обход России.

Газ - с месторождения в Каспийском море

Компания-оператор Трансадриатического трубопровода (Trans Adriatic Pipeline, TAP) еще в ноябре - после четырех с половиной лет строительства - анонсировала начало поставок газа в ЕС.

Азербайджанская государственная нефтегазовая компания Socar в свою очередь 1 июля 2019 года сообщила, что Трансанатолийский газопровод (TANAP) полностью готов к поставкам в Европу газа с месторождения Шах-Дениз-2 в Каспийском море. Трубопровод длиной в 1850 километров предназначен, чтобы принимать газ, идущий из Азербайджана через Грузию, прокачивать его через территорию Турции в западную часть страны и доставляеть до турецко-греческой границы. Там TANAP соединен с Трансадриатическим газопроводом (TAP), который проходит по территории Греции и Албании и по дну Адриатического моря достигает конечной точки - Италии.

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    Автор: Андрей Гурков


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