 В Сербии начали прием газа по продолжению ″Турецкого потока″ | Новости из Германии о России | DW | 01.01.2021

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Россия

В Сербии начали прием газа по продолжению "Турецкого потока"

Президент Сербии Александар Вучич ввел в строй газопровод "Балканский поток". Белграду предстоит много работы по развитию вторичной сети, предупредил Вучич.

На месте строительства Турецкого потока (фото из архива)

На месте строительства "Турецкого потока" (фото из архива)

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 1 января, ввел в строй газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока"), по которому в страну начал поступать природный газ из России, сообщило информационное агентство Танюг.

Церемония пуска прошла в селе Господжинцы на севере Сербии. На мероприятии также присутствовали посол России в этой стране Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Благодаря этому газу мы обеспечиваем приток инвесторов в разные регионы Сербии. Нам предстоит много работы по развитию вторичной сети, но это дает нам надежды на светлое будущее", - отметил Вучич. "Это - большой день для Сербии!" - написал президент в Instagram.

Число стран Европы, получающих газ по "Турецкому потоку", достигло шести

Как в свою очередь уточнил председатель совета директоров российской энергокомпании "Газпром" Алексей Миллер, число стран Европы, которые по "Турецкому потоку" получают российский газ, выросло до шести. Это - Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина (БиГ). Потребителям в Сербии сырье поступает транзитом через Турцию, а БиГ - по сербской национальной газотранспортной системе. 

В США считают, что "Турецкий поток" усиливает "зависимость Европы от российских энергопоставок". Сенат Конгресса США 1 января попробует преодолеть наложенное президентом Дональдом Трампом вето на оборонный бюджет на 2021 финансовый год (начинался 1 октября 2020 года. - Ред.), предусматривающий поправки о новых санкциях в связи со строительством газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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    Автор: Андрей Гурков


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