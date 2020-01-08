В Сербии начали прием газа по продолжению "Турецкого потока"

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу, 1 января, ввел в строй газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока"), по которому в страну начал поступать природный газ из России, сообщило информационное агентство Танюг.

Церемония пуска прошла в селе Господжинцы на севере Сербии. На мероприятии также присутствовали посол России в этой стране Александр Боцан-Харченко и директор госкомпании "Сербиягаз" Душан Баятович.

"Благодаря этому газу мы обеспечиваем приток инвесторов в разные регионы Сербии. Нам предстоит много работы по развитию вторичной сети, но это дает нам надежды на светлое будущее", - отметил Вучич. "Это - большой день для Сербии!" - написал президент в Instagram.

Число стран Европы, получающих газ по "Турецкому потоку", достигло шести

Как в свою очередь уточнил председатель совета директоров российской энергокомпании "Газпром" Алексей Миллер, число стран Европы, которые по "Турецкому потоку" получают российский газ, выросло до шести. Это - Болгария, Греция, Северная Македония, Румыния, Сербия, Босния и Герцеговина (БиГ). Потребителям в Сербии сырье поступает транзитом через Турцию, а БиГ - по сербской национальной газотранспортной системе.

В США считают, что "Турецкий поток" усиливает "зависимость Европы от российских энергопоставок". Сенат Конгресса США 1 января попробует преодолеть наложенное президентом Дональдом Трампом вето на оборонный бюджет на 2021 финансовый год (начинался 1 октября 2020 года. - Ред.), предусматривающий поправки о новых санкциях в связи со строительством газопроводов "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

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