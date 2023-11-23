Германия и Италия нацелены на более тесное сотрудничество

Германия и Италия намерены более тесно сотрудничать. Соответствующее соглашение канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони подписали в Берлине в среду, 22 ноября.

Документ объемом в 37 страниц предполагает ежегодные встречи министров, промышленных и банковских объединений обеих стран. Кроме того, запланированы совместные проекты в таких областях как миграция, энергетика, оборона, наука и социальная политика.

Газопроводы в Альпах и водород из Африки

В частности, Шольц особо выделил сотрудничество в энергетической сфере и долгосрочные поставки газа. Германия и Италия будут продвигать прокладку газопроводов через Италию и Швейцарию. А система трубопроводов в Северную Африку должна быть расширена, с тем чтобы к 2030 году импортировать 10 миллионов тонн водорода, говорится в документе.

Оба европейских лидера не обошли стороной и военное вторжение РФ в Украину. Германия и Италия выступают вместе "перед лицом беспочвенной, неоправданной и незаконной агрессивной войны России против Украины", подчеркивается в соглашении. Берлин и Рим продолжат тесно координировать ответные меры, включая санкционную политику и поддержку Киева, указывается далее.

Охлаждение отношений из-за мигрантов в Средиземном море

Кроме того, канцлер ФРГ затронул тему миграции. "Все мы знаем, что должны найти способ оттеснить неупорядоченную миграцию", - заявил глава германского кабмина на пресс-конференции.

Отношения Германии и Италии не так давно были омрачены упреками Рима в адрес Берлина из-за финансовой поддержки ФРГ неправительственных организаций, спасающих мигрантов в Средиземном море и помогающих им добраться до итальянских берегов. Возглавившая правительство Италии в октябре 2022 года Мелони в своем письме Шольцу указала на это.

Немецко-итальянский план более тесного сотрудничества был согласован еще в конце 2021 года с предшественником Мелони, Марио Драги, с целью углубить отношения двух государств. Идея была основана на договоре о дружбе, который Италия ранее заключила с Францией, с тем чтобы более тесно сотрудничать по вопросам экономики, безопасности, миграции и другим.

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