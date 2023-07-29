Водород на смену газу. О чем национальная стратегия ФРГ

Отказ от нефти, газа, угля, больше энергосберегающих технологий и энергии из возобновляемых источников - так Германия к 2045 году хочет достичь климатической нейтральности. Большую роль в этом должен играть водород. Экстремально быстро улетучивающийся газ производится из молекулы воды, которая путем электролиза расщепляется на водород и кислород. Если для этого процесса использовать электроэнергию, произведенную экологическим путем, водород будет климатически нейтральным. Пока же этот химический элемент в Германии производится из ископаемого сырья, в частности, природного газа.

Водород будет играть главную роль там, где декарбонизация или невозможна вообще, или слишком сложна. По оценкам экспертов, благодаря H2, во многих промышленных сферах, требующих больших энергозатрат - например, в производстве цемента, в химической отрасли или в корабле- и авиастроении, будeт сокращаться применение и выбросы углекислого газа. Но более всего это будет ощутимо в сталелитейной промышленности.

Спрос на водород растет

Чтобы форсировать создание необходимой инфраструктуры, в 2020 году тогдашнее правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) приняло Национальную водородную стратегию (NWS). Нынешнее правительство расширило и актуализировало ее. Кроме прочего, в документе говорится о том, что перспективным является применение водорода также в сфере транспорта и отопления зданий. Это существенно усилит спрос на H2. К 2030 году эта цифра предположительно увеличится с 95 до 130 тераватт-часов (TWh). В последнем исследовании для Германского морского центра (Deutsche Maritime Zentrum) говорится о том, что к середине нашего века только морскому флоту ФРГ из 1700 кораблей понадобится 120 тераватт в год.

Йохен Фласбарт Фото: DW

Это необходимое количество не может быть произведено в Германии. "Минимум от 50 до 70 процентов необходимо импортировать", - говорит Йохен Фласбарт (Jochen Flasbarth), госсекретарь в Федеральном министерстве экономического сотрудничества (BMZ). В качестве поставщиков могут выступать разные страны. "Иначе, чем с ископаемыми ресурсами, обстоит дело с водородом - спектр стран, которые могут поставлять его, достаточно широк. Это так называемый "солнечный пояс" мира, регионы с высоким потенциалом для производства водорода, а кроме того - фотовольтаика и ветроэнергетика".

Водород будут импортировать

В рамках сотрудничества в области развития Германия в таких странах, как Марокко, Бразилия, Тунис, Алжир, Намибия и ЮАР уже поддерживает создание водородной экономики. Немецкие и европейские предприятия с этйо целью тесно сотрудничают с местными фирмами. В Марокко в 2026 должна быть запущена первая на африканском континенте установка по производству "зеленого водорода". В Намибии ФРГ поддерживает развитие ветроэнергетики, BMZ помогает в написании городского плана по созданию производственных мощностей для "зеленого" водорода и в обучении специалистов.

"И еду мы тоже готовим с помощью водорода" - рекламный щит компании ThyssenKrupp в Бохуме Фото: S. Ziese/blickwinkel/picture alliance

"Мы ориентируем нашу политику на водородную экономику в мире", - говорит Фласбарт. 270 млн евро уже выделены для того, чтобы активнее вкладывать инвестиции в страны-партнеры. "Мы исходим из того, что более 1,3 млрд евро будет инвестировано, это означает, что речь идет, действительно, о современном понимании политики развития", подчеркивает госсекретарь.

Национальная водородная стратегия имеет значение не только для Германии. "С моей точки зрения, водород в этом столетии станет основой мировой экономики и имеет потенциал стать ведущим сырьем, учитывая, что поставщиков ископаемых энергоресурсов становится меньше как и зависимых от них структур", - говорит Йохен Фласбарт.

Но для этого необходимо соблюдать стандарты. По словам Фласбарта, "речь идет о соблюдении прав трудящихся, о правах человека, об экологических стандартах". И об устойчивом развитии, прежде всего. Страны, которые по-прежнему делают ставку на уголь, должны в такой же малой степени рассматриваться в качестве партнеров, как и страны, которые страдают от недостатка энергии. "С точки зрения этической и политики развития, вообще нет смысла импортировать водород из стран, в которых есть много людей, не имеющих доступ к энергии и электричеству. Например, в Сахаре 600 млн человек не имеют электрической энергии.

Жители Центральной Африки должны пройти много километров пешком, чтобы получить доступ к воде Фото: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP/Getty Images

Чтобы производить водород, кроме электроэнергии, требуется много воды. "Особенно в странах, которые применяют технологию опреснения морской воды, необходимо думать не только о том, чтобы обеспечить с помощью воды производство водорода, но и о том, чтобы в близлежащих населенных пунктах была питьевая вода", - говорит госсекретарь BMZ.

Необходима инфраструктура

Если водород будут производить за пределами Европы, его по правилам должны перевозить на кораблях. Поскольку водород очень летучий газ, его нужно сначала превратить в дериваты - аммониак или метанол. Для этого в партнерских странах должны быть созданы производственные мощности. Корабли могут пришвартовываться в немецких портах с СПГ-терминалами, которые сейчас используют для сжиженного газа.

В принципе водород может распределяться по системе трубопроводов для природного газа. Но для этого их необходимо переделать. В Национальной водородной стратегии до 2027-2028 должна заработать водородная сеть - более чем 1800 километров переделанных под водород и новых трубопроводов только в Германии. А по всей Европе еще 4500 километров. До 2030 года "все крупные центры по производству, импорту и хранению будут соединены с потребителями".

Большая часть техники, которая необходима для водородной инфраструктуры, должна быть проивзедена в Германии. Немецкие машиностроители и предприятия по электротехнике в этйо сфере - в числе мировых лидеров. Только концерн Bosch в ближайшие три года хочет инвестировать в данную сферу 2,5 млрд евро.

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