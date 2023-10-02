Рынок газа в Европе: бурные изменения после ухода "Газпрома"

Европейский рынок газа пришел в движение и быстро меняется, ведь свято место пусто не бывает. Если крайне нужное целому ряду стран топливо больше не поступает с востока, из России, которая в прошлом году перестала снабжать Германию, а в следующем году может прекратить прокачку газа в Австрию, то надо срочно наращивать поставки с севера, с запада, с юга, а заодно расширять необходимую инфраструктуру. Именно это сейчас и происходит, что подтверждает целый ряд сообщений самых последних дней.

Австрийская OMV закупает газ у норвежской Equinor

Так, 1 октября 2023 вступил в силу подписанный всего пару дней назад, 27 сентября, новый пятилетний договор между австрийской нефтегазовой компанией OMV и норвежской Equinor. Согласно ему, Австрия в течение пяти лет будет ежегодно получать из Норвегии 12 тераватт-часов (ТВт⋅ч) газа. Это приблизительно 1,2 млрд кубометров, и тем самым примерно пятая часть объемов, прописанных в действующем договоре с "Газпромом".

Штаб-квартира австрийской нефтегазовой компании OMV в Вене Фото: Alex Halada/IMAGO

Тем самым OMV продолжает претворять в жизнь стратегию диверсификации поставок газа, подчеркивает компания в сообщении для прессы и напоминает, что она получает это топливо благодаря собственной разработке месторождений в Норвегии и Австрии (нынешним летом в альпийской республике обнаружено новое месторождение), забронировала на длительный срок регазификационные мощности на терминале по приему сжиженного природного газа (СПГ) в нидерландском Роттердаме и является к тому же участником платформы Евросоюза по совместным закупкам газа. Да и новый договор с Equinor далеко не первый с этой компанией, так что речь идет об объемах в дополнение к тем, что уже закреплены в действующих соглашениях. А с 2027 года OMV рассчитывает на крупные поставки из Румынии.

В тот же день, 1 октября, начал действовать контракт, который OMV заключила еще в начале июля. Он предусматривает бронирование газотранспортных мощностей в Германии и Италии в размере 40 ТВт⋅ч в год на период с октября 2023 по сентябрь 2026 и в размере примерно 20 ТВт⋅ч с октября 2026 по сентябрь 2028.

Таким образом, австрийская компания заблаговременно озаботилась не только увеличением поставок нероссийских объемов газа, но и обеспечением путей их доставки. Ведь российский газ OMV получает через Украину, а к концу 2024 года заканчивается срок действия пятилетнего российско-украинского договора о транзите газа, и Киев его продлевать не будет. Так что пока совершенно непонятно, продолжит ли "Газпром" с 2025 года снабжать Австрию, по какому маршруту и в каких объемах.

Германия становится газовым хабом

В этой ситуации Австрия сделала ставку на две соседние страны, которые до недавних пор были крупнейшими клиентами "Газпрома" в ЕС и имеют разветвленную систему газопроводов: Германию и Италию. Раньше обе страны получали российский газ транзитом через Австрию, теперь она по этим же трубам будет ввозить норвежское, африканское, азербайджанское или регазифицированное топливо в обратном направлении, реверсом. При этом ключевую роль предстоит играть именно Германии: расположенная в самом центре Европы, она все больше превращается в транзитную страну и одновременно в газораспределительный центр, в газовый хаб.

При этом высокоразвитая система немецких газопроводов и крупнейшие в ЕС мощности подземных хранилищ газа (ПХГ) позволяют широко использовать ФРГ как виртуальный хаб. Это означает, что норвежский газ по новому договору между OMV и Equinor будет поступать на северо-запад Германии, а на ее юго-востоке в Австрию будут прокачивать те же объемы, но вовсе не те же молекулы, что, естественно, снизит транспортные издержки.

На немецком побережье Северного моря близ города Дорнума находится приемный терминал двух из трех подводных газопроводов, идущих из Норвегии в Германию Фото: Gassco

Впрочем, значение Германии как транзитной страны тоже растет. Через ФРГ уже идет в Австрию регазифицированное топливо, поступающее в сжиженном виде в Роттердам, или в Чехию со второго нидерландского СПГ-терминала в Эмсхафене. А по газопроводам OPAL и EUGAL, построенным в свое время для дальнейшей транспортировки из балтийского городка Лубмина на юг российского газа из двух "Северных потоков", со следующего года тоже можно будет снабжать и Чехию, и Австрию. Именно для этой цели там же, на Балтике, в порту Мукран как раз сейчас идет сооружение крупного СПГ-терминала, состоящего сразу из двух регазификационных судов.

Италия строит трубопровод для газа из Северной Африки

Значение Италии как транзитной страны и даже южного хаба тоже будет расти, причем от этого может выиграть не только Австрия, но и Бавария на юге Германии. Дело в том, что Италия, долгое время, подобно ФРГ, сильно зависевшая от импорта российского газа, благодаря резкому увеличению поставок трубопроводного газа из Алжира, начавшемуся импорту из Азербайджана по трубопроводу TAP и расширению закупок СПГ еще в прошлом году смогла стать экспортером голубого топлива. В 2022 она сама использовала 67 млрд кубометров газа, а еще 4,2 млрд газа отправила за рубеж, главным образом в Австрию.

Поставки в северном направлении могут в ближайшие годы значительно вырасти, особенно если итальянскому энергетическому концерну Eni и ливийской государственной нефтяной компании NOC действительно удастся к 2026 году освоить два газовых месторождения - близ Триполи и на востоке Ливии. О соответствующем инвестиционном проекте в размере 7,4 млрд евро премьер-министр Италии Джорджа Мелони договорилась в январе этого года во время визита в ливийскую столицу.

Триполи, 28 января 2023. Италия и Ливия договариваются о широкомасштабном сотрудничестве в газовой сфере Фото: Hazem Turkia/AA/picture alliance

Судя по всему, в Риме на перспективы этого проекта смотрят весьма оптимистично. Во всяком случае, 26 сентября министр энергетики Италии Джильберто Пикетто-Фратин в эксклюзивном интервью информационному агентству Reuters рассказал о намерении свой страны существенно увеличить мощности для транспортировки по территории страны африканского газа, а в перспективе, с 2030 года, и водорода. Именно с этой целью до 2027 года между городком Л'Акуила в центральной части Италии и Болоньей за 2,5 млрд евро будет проложен газопровод Adriatic Line. Он значительно расширит возможности для прокачки газа с юга на промышленный север страны, а оттуда по уже имеющейся инфраструктуре и за рубеж, прежде всего - в Австрию.

Австрийская трубопроводная система, в свою очередь, позволит, теоретически, прокачивать газ дальше в Венгрию, которая пока, правда, предпочитает поставки от "Газпрома": российский газ идет по "Турецкому потоку" и далее через Болгарию и Сербию по "Балканскому потоку". Но через Австрию газ из Италии мог бы поступать и в Баварию, которая после того, как "Газпром" прекратил снабжать Германию, стремится диверсифицировать и подстраховать пути доставки голубого топлива в эту индустриально развитую федеральную землю ФРГ.

В баварской столице Мюнхене подчеркивают, что поставки норвежского трубопроводного газа на север ФРГ и строительство СПГ-терминалов на немецком побережье Северного и Балтийского морей стабилизируют газоснабжение всей Германии, однако на случай перебоев или повреждения инфраструктуры южным федеральным землям нужен "план Б". А он состоит в увеличении поставок из Италии (трубопроводный и сжиженный газ) и через Хорватию (СПГ через действующий терминал).

Saudi Aramco займется теперь газовым бизнесом

Наконец, еще одна новость самых последних дней говорит о том, что опасаться дефицита СПГ на мировом рынке и, соответственно, запредельных цен на него вряд ли стоит. Дело в том, что за производство сжиженного газа взялся теперь мировой нефтяной гигант Саудовская Аравия.

28 сентября саудовская нефтяная госкорпорация Saudi Aramco объявила о своей первой инвестиции в газовую отрасль: за 500 млн долларов она станет миноритарным акционером американской компании Midocean Energy, которая собирается вложиться сразу в четыре СПГ-проекта в Австралии. При этом президент подразделения Aramco Upstream Насир аль-Наими недвусмысленно заявил, что корпорация Aramco "намерена стать одним из ведущих глобальных игроков на рынке СПГ".

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