Разногласия между РФ и Турцией мешают создать газовый хаб

Анкара и Москва спорят о том, кому управлять хабом в Турции для поставок российского газа в Европу, сообщает агентство Reuters.

Создание газового хаба в Турции откладывается из-за разногласий между Москвой и Анкарой по поводу того, какая из сторон будет управлять им. Об этом сообщило в четверг, 14 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Есть управленческие вопросы, они борются за то, кто должен управлять хабом", - заявил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой источник, близкий к "Газпрому", признал наличие "проблемы" в области управления. Представители "Газпрома" и турецкого Минэнерго не ответили на просьбы Reuters о комментариях.

Проект газового хаба на турецкой территории

Создать в Турции газовый хаб для поставок российского топлива в Европу в октябре 2022 года предложил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, это позволило бы компенсировать утраченный объем транзита по газопроводам "Северный поток" в Балтийском море, которые были взорваны.

По итогам переговоров 4 сентября в Сочи Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой компании Botas проект дорожной карты по реализации проекта. Однако, по его словам, еще нужно учредить совместную рабочую группу, согласовать правовые рамки функционирования хаба и "схемы осуществления торгов и передачи приобретенного газа".

ЕС опасается нарушения санкций против РФ

Евросоюз критично относится к планам России и Турции. Некоторые европейские страны обеспокоены, что с помощью турецкого хаба Россия сможет обходить введенные из-за войны в Украине санкции ЕС, смешивая свои поставки с топливом из других стран, отмечает Reuters.

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