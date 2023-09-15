  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
"Зерновая сделка"
Ситуация в Беларуси
ПолитикаРоссия

Разногласия между РФ и Турцией мешают создать газовый хаб

Жан Рофе
15 сентября 2023 г.

Анкара и Москва спорят о том, кому управлять хабом в Турции для поставок российского газа в Европу, сообщает агентство Reuters.

https://p.dw.com/p/4WMPg
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи, 4 сентября 2023 года
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент РФ Владимир Путин на встрече в Сочи, 4 сентября 2023 годаФото: Sergei Karpukhin/dpa/TASS/picture alliance

Создание газового хаба в Турции откладывается из-за разногласий между Москвой и Анкарой по поводу того, какая из сторон будет управлять им. Об этом сообщило в четверг, 14 сентября, агентство Reuters со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

"Есть управленческие вопросы, они борются за то, кто должен управлять хабом", - заявил собеседник агентства на условиях анонимности. Другой источник, близкий к "Газпрому", признал наличие "проблемы" в области управления. Представители "Газпрома" и турецкого Минэнерго не ответили на просьбы Reuters о комментариях.

Проект газового хаба на турецкой территории

Создать в Турции газовый хаб для поставок российского топлива в Европу в октябре 2022 года предложил президент РФ Владимир Путин. По его мнению, это позволило бы компенсировать утраченный объем транзита по газопроводам "Северный поток" в Балтийском море, которые были взорваны.

По итогам переговоров 4 сентября в Сочи Путин сообщил, что "Газпром" передал турецкой компании Botas проект дорожной карты по реализации проекта. Однако, по его словам, еще нужно учредить совместную рабочую группу, согласовать правовые рамки функционирования хаба и "схемы осуществления торгов и передачи приобретенного газа".

ЕС опасается нарушения санкций против РФ

Евросоюз критично относится к планам России и Турции. Некоторые европейские страны обеспокоены, что с помощью турецкого хаба Россия сможет обходить введенные из-за войны в Украине санкции ЕС, смешивая свои поставки с топливом из других стран, отмечает Reuters.

Смотрите также:

Как военные в Норвегии защищают газопроводы от диверсий

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Нужен ли еще Молдове российский газ? (23.04.2023)

Нужен ли еще Молдове российский газ? (23.04.2023)

Впервые в истории Молдова, без Приднестровья, полностью отказалась от российского газа. Страна закупается на международном рынке по более низкой цене, чем та, что предусмотрена в контракте с "Газпромом". Но действительно ли Кишиневу удалось лишить Кремль одного из его главных рычагов политического влияния?
Экономика и бизнес26 апреля 2023 г.05:04 мин.
external

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Путин против ЕС: кто выиграет газовую войну?

Евросоюзу срочно требуется альтернатива российскому газу. Центральный вопрос: как ЕС переживет предстоящую зиму и будет ли победитель в газовой войне России с Европой?
Конфликты28 июля 2022 г.45:11 мин.

Сайт Reuters

Материал Reuters
www.reuters.com
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Самоходная артиллерийская установка ВСУ в районе Бахмута, фото из архива
Трансляция

ISW: ВСУ вытеснили войска РФ еще с двух позиций близ Бахмута

Конфликты15 сентября 2023 г.
1 стр. из 2
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Карикатура - карикатурный Ким Чен Ын виден в окне бронепоезда, на крыше которого сидят крокодил Гена с гармошкой и Чебурашка.

Визит Ким Чен Ына в Россию: кто уедет с ним на бронепоезде?

Визит Ким Чен Ына в Россию: кто уедет с ним на бронепоезде?

Политика14 сентября 2023 г.
Выставка "Эдвард Мунк: магия Севера" в Берлинской галерее

С шумом, но без "Крика". Как Эдвард Мунк расколол Берлин

С шумом, но без "Крика". Как Эдвард Мунк расколол Берлин

Культура14 сентября 2023 г.
Федор Павлюченко

Главред Reform.by: Для Беларуси главное - не стать частью РФ

Главред Reform.by: Для Беларуси главное - не стать частью РФ

Общество15 сентября 2023 г.
Аэроразведчик Леонид запускает квадрокоптер, Бахмутский район, сентябрь 2023 года

Украинский аэроразведчик: Каждая потеря дрона - болезненна

Украинский аэроразведчик: Каждая потеря дрона - болезненна

Конфликты14 сентября 2023 г.
Дым от пожара над Севастополем

Ночной удар по Севастополю и другие события 567-го дня войны

Ночной удар по Севастополю и другие события 567-го дня войны

Конфликты13 сентября 2023 г.
Ким Чен Ын и Владимир Путин перед началом переговоров, 13 сентября 2023 года

Путин, Ким и санкции: получит ли Россия от КНДР оружие?

Путин, Ким и санкции: получит ли Россия от КНДР оружие?

Политика13 сентября 2023 г.
На главную страницу