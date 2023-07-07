В конфликте вокруг СПГ-терминала Берлин не стал уступать

Правительство Германии - за, местные власти и жители острова Рюген - против. Принятый 7 июля закон вызовет протесты и иски. Почему кипят страсти вокруг проекта в порту Мукран.

Закон принят, но твердой уверенности в том, что форсированное создание в Германии инфраструктуры по приему сжиженного газа пойдет в ближайшие месяцы в полном соответствии с планами правительства ФРГ, пока нет.

Эти планы предусматривают, что зимой 2023/2024 на немецком побережье Северного и Балтийских морей к вошедшим в строй прошлой зимой трем плавучим СПГ-терминалам (в Вильгельмсхафене, Лубмине и Брунсбюттеле) должны прибавиться еще четыре. В результате Германия смогла бы не только заменить основную часть поставок российского трубопроводного газа, которые "Газпром" прекратил в конце лета 2022. Эти мощности обеспечили бы также прием сжиженного газа со всего мира в интересах соседних стран ЕС, прежде всего Чехии и Австрии, не имеющих выхода к морю.

СПГ-терминал может обеспечить 10 млрд кубометров в год

Сооружение СПГ-терминалов в Западной Германии, а к двум действующим должны прибавиться еще один в Вильгельмсхафене и один в Штаде, не вызвали и не вызывают больших возражений. Совершенно иная картина - в Восточной Германии.

Там уже были довольно заметные протесты против проекта в Лубмине, в частности - из-за шума, который производит регазификационное судно. Однако они не идут ни в какое сравнение с тем противодействием, с которым столкнулся план федерального правительства создать в порту Мукран на острове Рюген крупный СПГ-терминал, разместив там сразу два регазификационных судна суммарной мощностью 10 млрд кубометров в год (это примерно пятая часть всех бывших поставок "Газпрома"). Против выступили региональные и муниципальные власти, местные жители, экоактивисты и даже известные экономисты.

Тем не менее 7 июля бундестаг (парламент) принял, а бундесрат (представительство федеральных земель) утвердил изменения в закон, обязывающий региональные и местные власти упростить различные разрешительные процедуры с целью максимально ускорить создание инфраструктуры для приема СПГ (LNG-Beschleunigungsgesetz). Именно этот закон, принятый в мае прошлого года на фоне полномасштабной войны России против Украины и нараставшего газового кризиса, позволил в рекордные сроки оборудовать береговую инфраструктуру для первых трех немецких СПГ-терминалов и их подключение к газотранспортной системе ФРГ.

Говорим Мукран, подразумеваем Лубмин

И вот теперь действие этого закона распространили на Мукран. У многих читателей это название наверняка на слуху потому, что в этом порту в городе Заснице на острове Рюген находился базовый лагерь прокладчиков "Северного потока-2": именно здесь складировались используемые для этого газопровода трубы, фотографии которых постоянно публиковали всевозможные СМИ. Теперь оставшиеся от этого похороненного проекта трубы, купленные правительством ФРГ, предполагается использовать для прокладки трубопровода от СПГ-терминала в Мукране до Лубмина.

В порту Мукран складировались трубы для газопровода "Северный поток-2" Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Дело в том, что к Лубмину, где находятся бездействующие ныне приемные терминалы "Северного потока" и "Северного потока-2", на суше подведены три мощных магистральных трубопровода, позволяющих транспортировать большие объемы газа на запад, восток и юг Германии, а также в Чехию и Австрию. Так что это, по идее, идеальное место для размещения СПГ-терминалов в интересах всего ЕС.

Проблема в том, что маленький и, главное, мелководный порт Лубмина не в состоянии принять дополнительные плавучие регазификационные заводы. А то судно, что бросило здесь якорь прошлой зимой, приходится загружать не на полную мощность и снабжать с помощью небольших челночных СПГ-танкеров, которые курсируют между ним и расположенным в открытом море большим резервуаром сжиженного газа, к которому причаливают океанские танкеры.

СПГ-терминал в Лубмине: регазификационное судно, танкер-челнок и бездействующий применый терминал "Северного потока" (наверху) Фото: Christian Morgenstern/dpa/picture alliance

Поэтому-то и возник план пришвартовать два регазификационных судна (одно арендовало правительство ФРГ, другое - оператор терминала в Лубмине, частная немецкая компания Deutsche ReGas) в порту Мукран и оттуда проложить соединительный газопровод. Однако этот план вызвал решительное неприятие на острове Рюген и во всей восточногерманской федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания.

Угроза туризму, окружающей среде и климату?

DW уже подробно писала об этих протестах, об аргументах противников проекта и о попытках федеральных властей найти компромиссное решение в апрельской статье "Страсти вокруг СПГ-терминала: канцлер посетил недовольных" и в майской публикации "Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала". Весьма показательно, что 6 июля, меньше чем за сутки до голосования в бундестаге и бундесрате, против терминала в Мукране выступило правительство земли Мекленбург-Передняя Померания.

Один из пляжей на Рюгене Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

Для противников проекта он неприемлем по разным причинам. Жители Рюгена, местный туристический бизнес и, соответственно, муниципальные власти морских курортов острова опасаются, что два огромных регазификационных судна, при эксплуатации которых используется и сливается в море хлор, а также регулярно подходящие к ним океанские СПГ-танкеры могут своим видом, шумом и выбросами отпугнуть часть туристов. Неслучайно "центром сопротивления" стал самый знаменитый на Рюгене морской курорт Бинц.

Местные защитники окружающей среды опасаются ущерба для экологии на острове, в том числе для рыбной популяции. В то же время для экоактивистов со всей Германии, выступающих под лозунгами "Газ разрушает", "Чистый природный газ? Это грязная ложь!", "Остановите ископаемые энергоносители", борьба с СПГ-терминалом в Мукране стала частью общей борьбы за ускоренный отказ от углеводородного сырья во имя защиты глобального климата.

Спор об избыточных мощностях и водороде

Некоторые известные экономисты тоже считают, что правительству следует сейчас направлять свои усилия и финансовые средства на развитие возобновляемой энергетики, а не газовой промышленности, тем более что, по их мнению, мощности по приему СПГ в Мукране окажутся избыточными.

Бинц, 7 мая 2023. Экоактивисты призывают заниматься возобновляемой энергией, а не сжиженным газом Фото: Jens Koehler/imago images

Именно с этой точкой зрения полемизировал министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck), когда, выступая в середине июня на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове, сделал свое нашумевшее заявление о том, что Германия может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение по транзиту российского газа через территорию Украины не будет продлено после истечения срока его действия 31 декабря 2024 года. В таком случае Германии, указал он тогда, придется поддерживать газом своих соседей (министр явно имел в виду Чехию и Австрию), а для этого нужны мощные СПГ-терминалы.

В свою очередь правительство индустриально сравнительно слабо развитой земли Мекленбург-Передняя Померания накануне голосования в бундестаге особый упор сделало на то, что федеральные власти так и не прояснили перспективы превращения порта Мукран в будущий центр импорта "зеленого" водорода, который должен прийти на смену СПГ. Иными словами, они требуют примерно такой же господдержки, которая обещана западногерманскому Вильгельмсхафену, который в Берлине планируют превратить в главный немецкий порт по импорту водорода.

Оппозиция: правительство пошло напролом

В бундестаге за внесение порта Мукран в закон об ускоренном строительстве СПГ-инфраструктуры проголосовали 370 депутатов, 301 был против, 4 воздержались. Представители консервативного блока ХДС/ХСС заявили, что они не против сжиженного газа, который нужен стране, но против того, что партии правящей коалиции "пошли напролом" и навязывают местному населению решения вместо того, чтобы искать приемлемый компромисс.

Бинц, 20 апреля 2023 года. Демонстранты с транспарантом "Рюген против СПГ!" встречают канцлера Шольца Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Другая оппозиционная сила, правопопулистская "Альтернатива для Германии", и без того сильная на Рюгене, выразила сомнения в принципиальной необходимости СПГ-проекта и сделала упор на том, что далекий Берлин пренебрегает интересами людей на местах. Некоторые общественные организации, со своей стороны, пригрозили судебными исками против принятого закона.

В то же время министр экономики ФРГ Роберт Хабек от партии "зеленых", по данным СМИ, настаивает на том, чтобы работы в акватории порта начались уже 1 августа, чтобы закончить их примерно в середине декабря до начала нереста балтийской сельди, иначе новый терминал войдет в строй не предстоящей зимой (когда, по мнению экспертов, не исключен временный дефицит газа, особенно при холодах), а лишь следующей весной.

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