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Трубы для "Северного потока - 2"
Трубы для "Северного потока - 2"Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

СМИ: в ФРГ хотят использовать оставшиеся от "СП-2" трубы

Екатерина Венкина
2 ч. назад

По данным Welt am Sonntag, правительство Германии ведет переговоры с базирующейся в Швейцарии Nord Stream 2 об использовании более 3000 труб, предназначавшихся для "Северного потока - 2".

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Правительство Германии ведет переговоры с базирующейся в Швейцарии компанией Nord Stream 2 и администратором, назначенным в связи с банкротством, о покупке более 3000 неиспользованных труб, предназначавшихся для трубопровода "Северный поток - 2" ("СП-2"). Об этом в субботу, 25 февраля, сообщила на своем сайте газета Welt am Sonntag.

Трубы планируется задействовать для строительства газопровода длиной почти 40 километров от терминала для сжиженного природного газа (СПГ) у острова Рюген до Любмина (земля Мекленбург-Передняя Померания), пишет издание.

Сегменты трубопровода хранятся на территории порта Мукран на Рюгене.

Сделка представляется сложной с юридической точки зрения

Между тем сделка представляется сложной с юридической точки зрения, поскольку Nord Stream 2 формально принадлежит концерну "Газпром", констатировала Welt am Sonntag. Официально переговоры не подтверждены. Издание сослалось на ряд независимых источников.

В министерстве экономики Германии на запрос не ответили. В Nord Stream 2 заявили, что "принципиально не предоставляют информацию о коммерческих сделках".

Строительство СПГ-терминала у острова Рюген

Правительство Германии хочет начать строительство СПГ-терминала у острова Рюген в мае. Он должен быть готов к эксплуатации до зимы. Использование труб стало бы очевидным шагом, чтобы уложиться в сжатые сроки, указала газета. Строительство поручено энергетической компании RWE. Мэры ряда городов крупнейшего в Германии курортного острова Рюген выступили против проекта СПГ из экологических соображений.

Первый танкер с СПГ прибыл в Любмин 30 декабря 2022 года. Принимать СПГ и переводить его в газообразную форму в Любмине будет специальный плавучий терминал Neptun. Ожидается, что с его помощью в сеть Германии будет ежегодно закачиваться 5,2 млрд кубометров газа в год.

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