Остров Рюген и экоактивисты восстали против СПГ-терминала

Кульминация конфликта вокруг туризма, экологии и защиты климата: кто и почему 8 мая протестовал в Берлине перед ведомством канцлера и выступал перед петиционным комитетом бундестага.

Такое впечатление, что весь остров Рюген на балтийском побережье Германии взбунтовался против сооружения СПГ-терминала. Впрочем, "бунт" проходит в рамках демократических процедур: пикеты, демонстрации, сбор подписей, жесткий разговор со специально приехавшим канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz).

И вот теперь, 8 мая, многомесячная протестная кампания достигла кульминации. В этот день петиционный комитет бундестага принял в Берлине делегацию политиков, бизнесменов и жителей Рюгена, добившихся рассмотрения своей петиции федеральным парламентом. За полтора часа до этого в столице состоялась акция протеста перед ведомством федерального канцлера, а накануне, в воскресенье, прошел митинг на самом острове, в курортном городе Бинце.

Где бросит якорь арендованное правительством судно?

Правда, в этом митинге, по данным полиции, приняли участие всего около 200 островитян и присоединившихся к ним экоактивистов "с материка". В то же время под петицией против нового индустриального проекта на Рюгене подписались свыше 61 тысячи человек - почти каждый четвертый житель популярного у немецких туристов острова с населением 226 тысяч человек. Собственно, именно потому, что было собрано свыше 50 тысяч положенных в таких случаях подписей, петиционный комитет бундестага и назначил слушание по этому делу.

А суть дела в том, что в условиях прошлогоднего острого энергетического и особенно газового кризиса правительство ФРГ срочно арендовало пять плавучих СПГ-терминалов. Они призваны не полностью, но в значительной мере заменить те объемы топлива, которые российский "Газпром" сначала сократил, а в конце лета 2022 полностью прекратил поставлять в Германию.

В ноябре 2022 в порт Мукран по пути в Лубмин заходило арендованное частной фирмой регазификационное судно Neptune Фото: Jens Koehler/imago images

Два арендованных регазификационных судна начали принимать танкеры со сжиженным газом минувшей зимой на западе ФРГ, на побережье Северного моря, три других должны войти в строй в ходе предстоящего отопительного сезона, из них еще два на западе и один на востоке, на Балтийском море. Там, в Лубмине, с начала этого года уже действует плавучий СПГ-терминал, который оперативно организовала и эксплуатирует частная немецкая компания.

Местом размещения единственного на Балтике государственного СПГ-терминала правительство ФРГ выбрало остров Рюген, расположенный относительно близко к Лубмину, откуда в разные точки Германии расходятся три мощных магистральных газопровода. Пришвартовать еще одно регазификационное судно в мелководном порту этого городка невозможно.

Сначала была идея поставить регазификационное судно на якорь в пяти километрах от курорта Зеллин и оттуда проложить подводный трубопровод, но от нее правительство под давлением местной общественности и туристического бизнеса быстро отказалось. Затем приоритетным проектом стало размещение терминала в порту Мукран города Засница, теперь пошла речь и о возможной якорной стоянке в 18 километрах от берега.

Луиза Нойбауэр против любого природного газа

Однако развернувшееся на Рюгене протестное движение теперь, похоже, отвергает уже саму идею СПГ-терминала на острове, вблизи его или даже вообще на Балтике. Об этом свидетельствуют лозунги и транспаранты на митингах 7 и 8 мая. На первых порах островитян особенно беспокоило то, что огромное регазификационное судно, при эксплуатации которого используется и сливается в море хлор, а также регулярно подходящие к нему океанские танкеры могут своим видом, шумом и выбросами отпугнуть часть туристов. Однако по мере того, как к движению стали присоединяться такие экологические организации, как DUH, NABU и Fridays for Future, акценты стали смещаться.

"Здоровые моря ради климата и природы", "Спасите Рюген", "Рюген против СПГ", "Газ разрушает", "Чистый природный газ? Это грязная ложь!", "Остановите ископаемые энергоносители" - транспаранты с такими лозунгами держали протестующие в Бинце и в Берлине, требуя, таким образом, от Олафа Шольца и его правительства ускоренного отказа от ископаемых источников энергии во имя защиты глобального климата. Еще одним популярным у демонстрантов лозунгом стал тезис о том, что правительство создает избыточные мощности по приему СПГ, поскольку Германии столько терминалов вовсе не нужно.

Бинц, 7 мая.2023. Луиза Нойбауэр с соратниками призывает заниматься возобновляемой энергией, а не сжиженным газом Фото: Jens Koehler/imago images

"Нам рассказывают про сжиженный газ. А мы называем его лишним газом, ведь он именно таковым и является", - заявила в Бинце, используя игру слов, "немецкая Грета Тунберг" Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer). Она возглавляет в Германии движение Fridays for Future и широко известна в стране благодаря своим многочисленным интервью и выступлениям по телевидению. На митинге она держала самодельный плакат с призывом "Остановите лишний газ, развивайте возобновляемые источники". По ее словам, "запланированные СПГ-терминалы не разрешат никаких кризисов, они порождают кризисы".

В начале этого года Луиза Нойбауэр активно участвовала на западе ФРГ в протестах против сноса деревушки Лютцерат из-за расширения угольного карьера. Теперь, судя по всему, она сосредоточилась в Восточной Германии на борьбе против СПГ-терминала. "Рюген становится вслед за Лютцератом еще одним символом недостаточных усилий политиков в области защиты климата", - заявил в интервью агентству AFP лидер другой немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe (DUH) Саша Мюллер-Креннер (Sascha Müller-Kraenner).

Мэры задумались о пользе индустриального проекта

На фоне единения экоактивистов в рядах протестующих островитян тем временем наметились, похоже, расхождения или даже раскол. Так, если в феврале письмо против СПГ-терминала подписали 34 местных бургомистра, то опубликованное 28 апреля новое заявление с решительным отказом от проекта не поддержали мэры четырех городов в юго-восточной части Рюгена, наиболее близкой в Лубмину.

Не поставил свою подпись и бургомистр Засница, которому необходимо учитывать интересы порта Мукран. В прошлом десятилетии это был базовый порт при строительстве российского газопровода "Северный поток-2", теперь ему нужны новые импульсы для развития. Столь масштабный промышленный и инфраструктурный проект, как СПГ-терминал, мог бы их обеспечить.

В декабре 2020 года перед курортом Бинц бросило якорь российское судно, участвовавшее в постройке "Северного потока-2" Фото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance

В конце апреля председатель ассоциации туристических предприятий Рюгена Кнут Шефер (Knut Schäfer) заявил, что его организация не является категорическим противником терминала, но требует поиска решений для предотвращения того ущерба, который может понести туристический бизнес на острове. В ответ на это заявление из ассоциации демонстративно вышли несколько крупных отелей, а также город Бинц - самый известный курорт в регионе.

От состоявшегося заседания петиционного комитета бундестага никто не ждал конкретных решений, однако делегация Рюгена получила возможность вручить депутатам свою петицию и изложить им свои требования и аргументы. Так что теперь к поиску решения проблемы подключится и парламент. А он может потребовать от канцлера и правительства тех ответов, на отсутствие которых жалуются жители одного из самых живописных регионов Германии. Так что борьба вокруг СПГ-терминала на Балтике событиями 8 мая явно не закончится.

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