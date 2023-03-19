В ФРГ готовятся к строительству новых газовых терминалов

Несмотря на протесты населения и несогласие региональных властей, у балтийского побережья Германии - к востоку от острова Рюген - начались первые работы в рамках проекта строительства двух новых терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет "только о разведывательных мероприятиях" и тщательном исследовании состояния морского грунта, заявил в воскресенье, 19 марта, представитель энергетического концерна RWE. По его словам, данные работы были одобрены Управлением водных путей и судоходства на Балтийском море и осуществляются на двух специальных судах.

В свою очередь министерство по охране окружающей среды федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания выразило несогласие с началом данных работ и указало на необходимость дождаться окончания нереста сельди, из-за которого любые работы в прибрежной зоне до мая запрещены. Кроме того, земельные власти в Шверине настаивают на том, чтобы федеральное правительство отказалось от планов строительства терминалов по приему СПГ близ Рюгена.

Строительство плавучих терминалов для СПГ

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Германии сделали ставку на поставки сжиженного природного газа, чтобы компенсировать прекращение импорта российского газа, и быстрыми темпами создают соответствующую инфраструктуру. В целом правительство ФРГ рассчитывает покрыть до трети своего текущего спроса на газ зимой 2023/2024 года с помощью плавучих терминалов СПГ. На сегодняшний день их уже три: близ Вильгельмсхафена в Нижней Саксонии, в Лубмине в Мекленбурге - Передней Померании, а также в Брунсбюттеле в Шлезвиг-Гольштейне. Кроме того, в городе Штаде на Нижней Эльбе идет строительство еще одного причала для приема судов со сжиженным газом, которое будет завершено следующей зимой. Там же к 2026 году будет построен стационарный терминал.

Власти Мекленбурга - Передней Померании, первоначально поддержавшие строительство еще двух терминалов близ Рюгена - в пяти километрах от морского курорта Зеллин, - отказываются дать официальное согласие на фоне решительного сопротивления жителей этого острова и экологов, призывая предложить альтернативные варианты.

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