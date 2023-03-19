  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Зеллин на Рюгене
Зеллин на РюгенеФото: Stefan Sauer/dpa/picture alliance
ПолитикаГермания

В ФРГ готовятся к строительству новых газовых терминалов

Ольга Лебедева
43 мин. назад

Концерн RWE начал разведывательные работы по проекту строительства двух терминалов по приему СПГ близ балтийского острова Рюген. Против строительства выступают жители и земельные власти.

https://p.dw.com/p/4OuQP

Несмотря на протесты населения и несогласие региональных властей, у балтийского побережья Германии - к востоку от острова Рюген - начались первые работы в рамках проекта строительства двух новых терминалов для приема сжиженного природного газа (СПГ). Речь идет "только о разведывательных мероприятиях" и тщательном исследовании состояния морского грунта, заявил в воскресенье, 19 марта, представитель энергетического концерна RWE. По его словам, данные работы были одобрены Управлением водных путей и судоходства на Балтийском море и осуществляются на двух специальных судах.

В свою очередь министерство по охране окружающей среды федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания выразило несогласие с началом данных работ и указало на необходимость дождаться окончания нереста сельди, из-за которого любые работы в прибрежной зоне до мая запрещены. Кроме того, земельные власти в Шверине настаивают на том, чтобы федеральное правительство отказалось от планов строительства терминалов по приему СПГ близ Рюгена.

Строительство плавучих терминалов для СПГ

После начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Германии сделали ставку на поставки сжиженного природного газа, чтобы компенсировать прекращение импорта российского газа, и быстрыми темпами создают соответствующую инфраструктуру. В целом правительство ФРГ рассчитывает покрыть до трети своего текущего спроса на газ зимой 2023/2024 года с помощью плавучих терминалов СПГ. На сегодняшний день их уже три: близ Вильгельмсхафена в Нижней Саксонии, в Лубмине в Мекленбурге - Передней Померании, а также в Брунсбюттеле в Шлезвиг-Гольштейне. Кроме того, в городе Штаде на Нижней Эльбе идет строительство еще одного причала для приема судов со сжиженным газом, которое будет завершено следующей зимой. Там же к 2026 году будет построен стационарный терминал.

Власти Мекленбурга - Передней Померании, первоначально поддержавшие строительство еще двух терминалов близ Рюгена - в пяти километрах от морского курорта Зеллин, - отказываются дать официальное согласие на фоне решительного сопротивления жителей этого острова и экологов, призывая предложить альтернативные варианты.

Смотрите также:

Как Путин проиграл газовую войну

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Где и как хранится газ в Германии и хватит ли его на зиму (19.12.2022)

Где и как хранится газ в Германии и хватит ли его на зиму (19.12.2022)

Как устроены подземные газохранилища в Германии? Как уровень их заполнения влияет на работу немецкой промышленности и благополучие рядовых граждан? И хватит ли в них газа в случае по-настоящему холодной зимы?
Экономика и бизнес19 декабря 2022 г.03:56 мин.
external

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Тайна подрыва "Северных потоков" близка к разгадке? Следы ведут на датский остров

Кто организовал и осуществил диверсию на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2"? Однозначного ответа на этот вопрос пока нет, но история чуть ли не каждый день обрастает новыми подробностями. Предположительно, найдена яхта, с которой была совершена диверсия. В Германии требуют обнародовать больше информации о промежуточных итогах расследования.
11 марта 2023 г.30:09 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр юстиции Германии Марко Бушман

В РФ озабочены планами ФРГ арестовать Путина по ордеру МУС

Конфликты7 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

external

Истории российских беженцев

Истории российских беженцев

Политика21 ч. назад03:40 мин.
Предвыборные плакаты в Алматы

Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Выборы в парламент Казахстана. Что иначе, чем при Назарбаеве

Политика13 ч. назад
Светлана Тихановская

Тихановская: Украина победит Путина, а белорусы - Лукашенко

Тихановская: Украина победит Путина, а белорусы - Лукашенко

Политика18 марта 2023 г.
Флаг с логотипом МУС над зданием суда в Гааге

Ордер МУС на арест Путина и другие события 387-го дня войны

Ордер МУС на арест Путина и другие события 387-го дня войны

Конфликты17 марта 2023 г.
Принадлежащий Словакии самолет МиГ-29

Чем помогут Украине самолеты МиГ-29: оценка эксперта

Чем помогут Украине самолеты МиГ-29: оценка эксперта

Политика17 марта 2023 г.
Людмила Чекина и Марина Золотова в минском суде 

Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику

Приговор по "делу Tut.by": Попытка режима убить журналистику

Общество17 марта 2023 г.
На главную страницу