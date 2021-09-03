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Меловые скалы на Рюгене
Фото: Paul Mayall/picture alliance

Достопримечательности Рюгена

Рюген - немецкий остров на Балтийском море в земле Мекленбург - Передняя Померания.

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Контекст

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Остров Рюген за один день

Остров Рюген за один день

Рюген - самый большой по площади немецкий остров и один из самых популярных туристических регионов Германии.
Туризм27 марта 2023 г.
Штральзунд

Что посмотреть в Мекленбурге - Передней Померании?

Что посмотреть в Мекленбурге - Передней Померании?

Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер.
Туризм25 июля 2022 г.
Leuchtturm von Hiddensee mit windgeschorener Kiefer, Langzeitbelichtung, lightouse of Hiddensee with windswept pine, longtime exposure

"Балтийский Капри" - немецкий остров Хиддензе

"Балтийский Капри" - немецкий остров Хиддензе

Хиддензе напоминает целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа.
Туризм18 июня 2022 г.
Маяк на острове Хиддензе

10 лучших морских курортов Германии

10 лучших морских курортов Германии

Популярные пляжные курорты на Балтийском и Северном морях в Германии - от Зюльта до Прерова.
Туризм1 июня 2022 г.
Усыпальница в храме Святой Марии Магдалины на острове Рюген

Как хоронили князей на Рюгене

Как хоронили князей на Рюгене

На острове Рюген завершена реставрация металлических саркофагов из усыпальницы княжеского рода.
История6 февраля 2022 г.
Охотничий замок Границ

Охотничий замок Границ

Охотничий замок Границ

Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.
Туризм3 сентября 2021 г.
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