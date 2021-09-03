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Фото: Paul Mayall/picture alliance
Достопримечательности Рюгена
Рюген - немецкий остров на Балтийском море в земле Мекленбург - Передняя Померания.
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Контекст
Остров Рюген за один день
Остров Рюген за один день
Рюген - самый большой по площади немецкий остров и один из самых популярных туристических регионов Германии.
Туризм
27.03.2023
27 марта 2023 г.
Что посмотреть в Мекленбурге - Передней Померании?
Что посмотреть в Мекленбурге - Передней Померании?
Мекленбург - Передняя Померания - земля балтийских курортов и живописных озер.
Туризм
25.07.2022
25 июля 2022 г.
"Балтийский Капри" - немецкий остров Хиддензе
"Балтийский Капри" - немецкий остров Хиддензе
Хиддензе напоминает целый континент в миниатюре: столь разнообразны его ландшафты и природа.
Туризм
18.06.2022
18 июня 2022 г.
10 лучших морских курортов Германии
10 лучших морских курортов Германии
Популярные пляжные курорты на Балтийском и Северном морях в Германии - от Зюльта до Прерова.
Туризм
01.06.2022
1 июня 2022 г.
Как хоронили князей на Рюгене
Как хоронили князей на Рюгене
На острове Рюген завершена реставрация металлических саркофагов из усыпальницы княжеского рода.
История
06.02.2022
6 февраля 2022 г.
Охотничий замок Границ
Охотничий замок Границ
Здесь бывали короли Пруссии и Дании, а также "железный канцлер" Бисмарк.
Туризм
03.09.2021
3 сентября 2021 г.
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