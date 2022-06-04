"Балтийский Капри" - немецкий остров Хиддензе

Капри... Как известно, в начале прошлого века на этом уютном итальянском острове жил и работал писатель-буревестник Максим Горький. Даже принимал здесь в гости будущего вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова-Ленина. Этот райский уголок Средиземноморья обладал особой притягательной силой для художников, поэтов, артистов и других творческих натур со всей Европы. Примерно в то же время на немецком острове Хиддензе в Балтийском море окончательно обосновался будущий лауреат Нобелевской премии по литературе Герхарт Гауптман (Gerhart Hauptmann, 1862-1946).

Первое знакомство Гауптмана с этим островом произошло еще раньше - в 1885 году во время свадебного путешествия и сразу после двухлетней поездки по Италии, конечно же, с остановкой на Капри. Как предполагают биографы, именно тогда в мыслях Гауптмана появилась мечта о другом идеальном острове, которая скоро материализовалась. На Хиддензе он впервые попал с друзьями с соседнего острова Рюген - более крупного и уже популярного тогда места отдыха. Прекрасные спутницы дружную мужскую компанию в этой однодневной вылазке не сопровождали. О поводах для ревности они, по всей видимости, не подозревали.

Рыбацкая лодка на берегу острова Хиддензе

Гауптман и Хиддензе. Любовь с первого взгляда, под пение жаворонка и шум прибоя. В первую ночь, проведенную на этом острове, Гауптман написал одно из своих самых романтических стихотворений - "Лунный жаворонок" ("Die Mondscheinlerche"). В то время он еще не думал о литературной карьере, и международное признание снискал позже как драматург, а не поэт. Пока же изучал изобразительное искусство и называл себя художником.

Верность друг другу Гауптман и Хиддензе хранили более шести десятилетий. Золотую свадьбу в 1935 году отмечали торжественно и на полном серьезе - с многочисленными гостями и пышным застольем. По этому поводу и от лица общественности островной пастор и ближайший друг Арнольд Густавс (Arnold Gustavs) подарил Гауптману найденный на Хиддензе серп из кремня, чтобы, по его словам, он продолжал собирать здесь богатый урожай. Семейная жизнь писателя оказалась куда более переменчивой. Заключенный в 1885 году брак, заключенный тайно, был для Гауптмана первым, но не последним.

На Хиддензе он регулярно приезжал летом - отдыхал, работал, принимал друзей и коллег, среди которых были Томас Манн и Альберт Эйнштейн. Именно Гауптман первым сравнил этот остров с Капри. Кстати, "Балтийским Капри" остров Хиддензе называет в своем романе "Бескрайнее поле" ("Ein weites Feld", 1995) еще один немецкий лауреат Нобелевской премии - Гюнтер Грасс (Günter Grass).

Хиддензе, по мнению Гауптмана, из всех немецких морских курортов отличался самой насыщенной и богатой духовной жизнью - "Hiddensee wurde das geistigste aller deutschen Seebäder". Его красотами и тишиной наслаждались профессор Зигмунд Фрейд, художница Кете Кольвиц, звезда немого кино Аста Нильсен, легендарная танцовщица Грет Палукка, поэт Йоахим Рингельнатц...

Герхарт Гауптман во время прогулки по острову Хиддензе

Гауптман считался некоронованным королем Хиддензе - своенравным, со сложным характером, но безгранично популярным. Уже тогда его появление вызывало среди жителей и отдыхающих ажиотаж, в наши дни сравнимый с охотой за голливудскими звездами.

Остров служил идеальной кулисой для его героев - людей лишних, одиноких искателей. Здесь же он похоронен - на деревенском кладбище около белоснежной рыбацкой церквушки. Гауптман хотел обрести последний покой в родной Силезии, но в 1946 году после войны это было невозможно. В музей писателя мы еще заглянем в следующем репортаже - "Герхарт Гауптман - король острова Хиддензе", а пока осмотримся на месте, привыкнем, войдем в ритм островной жизни.

Природа и ландшафты острова Хиддензе

Маяк на холме Дорнбуш (Leuchtturm Dornbusch) - одна из достопримечательностей этого небольшого немецкого острова на Балтийском море. Маяк был введен в эксплуатацию в 1888 году. Высота его огня над уровнем моря составляет около 95 метров

Такой вид открывается со смотровой площадки маяка. Чтобы подняться наверх, нужно преодолеть около 100 ступеней

Эту деревянную будку построили, чтобы можно было наблюдать за птицами. Иногда в поле зрения также попадают велосипедисты

Дикая облепиха считается символом острова. Из ягод этого растения здесь делают много всего вкусного и полезного. "Песчаная колючка" (Sanddorn) - так дословно переводится его немецкое название.

Лошадей на Хиддензе больше, чем машин...

Дом Асты Нильсен (1881-1972) - звезды немого кино из Дании, получившей широкое признание в Германии, а также во многих других странах

Ежегодно в отелях и пансионах этого острова проводит отпуск около 25 тысяч туристов. Многие также приезжают сюда на один день, например, с острова Рюген или других курортов Мекленбурга - Передней Померании

Ни светофоров, ни машин

Хиддензе до 1308 года вообще был частью Рюгена. Пролив между ними возник в результате сильного шторма. Предполагается, что его название происходит от имени легендарного норвежского короля Хедина - героя скандинавского эпоса.

В туристических путеводителях и других книгах о Хиддензе часто встречается немецкое слово entschleunigen - сбрасывать обороты, замедлить ход, расслабиться, сделать передышку. Всё в одном. Остров, действительно, словно создан для медитативного и созерцательного времяпрепровождения.

Надавить на газ (beschleunigen) здесь не получится и в прямом, и в переносном смысле, даже если очень захотеть. За исключением скорой помощи и нескольких электромобилей на Хиддензе нет машин. Autofreie Insel! Официально он считается от машин свободным. Передвигаться можно на лошадиных повозках, которые курсируют по острову как автобусы по городам. Б́ольшую свободу дает велосипед. Прокатные пункты открыты у пристаней. Но лучше всего ходить по острову пешком, наслаждаясь свободой полной, вдали от континентальных забот.

С высоты птичьего полета, а птиц здесь много и своих, и перелетных, остров похож на забавного морского конька, повернувшегося на бок большим вопросительным знаком. Так и греется. Хорошее место выбрал: Хиддензе является одним из самых солнечных уголков Германии. От его носа до хвоста - без малого 17 километров. "Талия" - совсем узкая! Всего 250 метров... Сходство с коньком было замечено давно. И он даже попал на островной герб.

Луга и пустоши, заливаемые водой низины, песчаные косы, холмы, буковые и сосновые рощи. Остров считается важным заповедником для отдыха перелетных птиц на пути из Северной Европы в Африку. На Хиддензе работает орнитологический наблюдательный пост. Люди, даже окрыленные атмосферой острова, не летают как птицы. Постоянно здесь проживает чуть более одной тысячи человек. Зима на Хиддензе - время нелегкое. Туристический сезон начинается в Пасху.

Дом с тростниковой крышей (Reetdach) - традиционной для островов всего региона

Автобусного вокзала на острове нет, но есть конная станция

Пляжные корзины в конце летнего сезона

Обитаемый остров

Хиддензе напоминает целый континент в миниатюре - столь разнообразны его ландшафт и природа. Контрасты, чередование, драматическое напряжение… Есть равнинная часть с почти гавайскими пляжами - широкими и покрытыми мельчайшим белым песком. Море, правда, холоднее будет. Уже в конце позапрошлого века в некоторых его местах дамы предпочитали купаться нагишом, что особо радовало Гауптмана и раздражало некоторых его друзей, заявлявших на балтийских нимф в полицию. В свою очередь, Гауптман не скрывал, что с удовольствием наблюдает за такими пляжными сценами и даже подчеркивал, что без них вряд ли бы написал свой роман "Остров великой матери" (1912).

В отличие от курортов соседнего острова Рюген или балтийского побережья Германии на Хиддензе нет прогулочных миль с ресторанами, магазинами и прочими увеселительными заведениями - нет набережных, переполненных отпускниками, исправно исполняющими свой нелегкий туристический долг, словно прибыли сюда не отдыхать, а работать. Никаких дискотек и прочей ночной жизни, никаких неоновых реклам и прочей мишуры.

День на краю света

Большинство туристов приезжает на остров всего на один день. Быстрее всего добраться можно от пристани в местечке Шапроде (Schaprode) на Рюгене (Rügen) - на прогулочном кораблике за полчаса или скоростном катере минут за пятнадцать. В Шапроде оборудованы платные стоянки, от которых до пристани курсирует курортный автобус-паровоз, хотя и пешком - два шага. В свое время, когда на паром ступал Гауптман (один или со спутниками), других пассажиров на борт не брали! Он настаивал на этом. Рейсовый пароход превращался в королевскую яхту…

Добраться до Хиддензе можно еще из Штральзунда (Stralsund) - ганзейского города на балтийском побережье. Морская прогулка займет более двух часов - этого времени вполне достаточно, чтобы сбросить обороты, перед тем как ступить на зачарованный остров. До начала Второй мировой войны на Хиддензе из Берлина с несколькими промежуточными посадками летали рейсовые гидропланы компании Lufthansa.

Церковь на острове Хиддензе

Островная церковь (Inselkirche Hiddensee) - бывший монастырский храм XIV века

Этот барочный алтарь был установлен здесь около 1780 года

Потолочная роспись в храме на острове Хиддензе

Резные ангелы эпохи барокко

Для большинства туристов знакомство с островом начинается с деревни Фиттэ (Vitte). Ее название происходит от старого немецкого слова, которое использовалось для обозначения рыбных базаров. Впервые деревня упоминается в 1513 году. Пристань, сувенирный киоск, несколько ресторанчиков и парикмахерская… Первую остановку многие делают у живописной ветряной мельницы, лишенной крыльев и переделанной под жилой дом.

Традиционный маршрут для однодневных вылазок на остров ведет далее вдоль побережья к более старой деревушке Клостер. С 1296 года и до Реформации в начале XVI века здесь существовало аббатство цистерцианцев. Отсюда и название. Kloster на немецком означает монастырь. В Клостере находится дом-музей Герхарта Гауптмана.

Далее - подъем к маяку на холм с колючим названием Дорнбуш (Dornbusch). На маяке есть смотровая площадка. Говорить о том, какой живописный вид открывается сверху, пожалуй, излишне. В любом случае, с маяка можно окинуть взглядом весь остров и, сверившись с картой и часами, проложить дальнейший маршрут или просто вернуться к пристани.

Стихотворение на деревянной балке над входом в церковь

Квинтэссенцией островной жизни на Хиддензе, пожалуй, можно считать стихотворение немецкой писательницы Евы Целлер (Eva Zeller), высеченное на деревянной балке над входом в церковь. Дверь низкая, при высоком росте слова возникают неожиданно почти на уровне глаз:

Postscriptum

Was ich noch sagen wollte / Wenn ich Dir / einen Tip geben darf / Ich meine / Ich bitte Dich / um alles in der Welt / und wider besseres Wissen: / Halte Dich nicht schadlos / Zieh den Kürzeren / laß Dir etwas / entgehn

Что я тебе еще хотела сказать / Если вправе дать тебе совет / Я хочу / Умоляю тебя / Вопреки рассудку: / Не бойся ран / Не бойся поражений / Не бойся упустить, дай ускользнуть