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Альберт Эйнштейн
Фото: Imago/UIG

Альберт Эйнштейн

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Автор теории относительности, один из основателей современной теоретической физики.

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