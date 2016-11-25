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Фото: Imago/UIG
Альберт Эйнштейн
Публикации по теме
Автор теории относительности, один из основателей современной теоретической физики.
Пропустить раздел Контекст
Контекст
Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов
Сумбур квантовой физики в Берлине двадцатых годов
Столетие назад в Берлине плеяда физиков-энтузиастов совершила настоящий квантовый скачок.
Наука
24.04.2023
24 апреля 2023 г.
Как лишали гражданства в нацистской Германии
Как лишали гражданства в нацистской Германии
За годы нацистской диктатуры были лишены гражданства почти 40 тысяч человек.
Культура
19.06.2020
19 июня 2020 г.
Астрономы впервые сумели сфотографировать черную дыру
Астрономы впервые сумели сфотографировать черную дыру
"История науки поделится на период до изображения черной дыры и после", - заявил еврокомиссар ЕС по науке и инновациям.
Наука
10.04.2019
10 апреля 2019 г.
В Мюнхене нашли копию письма Альберта Эйнштейна
В Мюнхене нашли копию письма Альберта Эйнштейна
Это письмо Альберт Эйнштейн написал в 1932 году, чтобы поздравить своего друга Юлиуса Хирша.
Туризм
08.09.2018
8 сентября 2018 г.
Мозг Эйнштейна выставили в Мюнстере
Мозг Эйнштейна выставили в Мюнстере
Отличается ли мозг гения от мозга простого смертного? Ответ на вопрос дает выставка в Мюнстере.
Культура
04.07.2018
4 июля 2018 г.
Краткая история человечества
Краткая история человечества
Почему шимпанзе не строят храмов? И что общего у каменного топора и атомной бомбы?
Культура
25.11.2016
25 ноября 2016 г.
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