 Лицо протеста: о чем мечтает немецкая Грета - Луиза Нойбауэр | Учеба и работа в Германии | DW | 11.11.2020

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Учеба и карьера

Лицо протеста: о чем мечтает немецкая Грета - Луиза Нойбауэр

В мире все знают Грету Тунберг. В Германии - все знают Луизу Нойбауэр? В любом случае, все те, кто борется за защиту климата. Сейчас она запустила свой подкаст - "1,5 Grad".

Луиза Нойбауэр

Луиза Нойбауэр

Харизматичная, сдержанная, хороший оратор, умный, уверенный в себе человек. Такое впечатление производит 24-летняя Луиза Нойбауэр (Luisa Neubauer) - один из главных лидеров протестного движения Fridays for Future в Германии. С Гретой Тунберг она познакомилась на климатической конференции в Катовице в 2018 году и с тех пор вместе с десятками тысяч сторонников оказывает давление на концерны и политиков, выступая в защиту климата, а также требует, в частности, чтобы Германия отказалась от добычи угля до 2030 года и соблюдала Парижское соглашение.

"Проблема в том, что многие центральные акторы в экономике еще не поняли, что предпринимательство - не самоцель, и что никто не имеет права ради собственного обогащения разрушать базовые условия жизни", - подчеркивает она в интервью DW.

Луиза появилась как будто из ниоткуда и очень скоро стала лицом всего этого экологического протестного движения в Германии. Сравнения со шведской школьницей вызывают у нее неловкость.

По словам Луизы Нойбауэр, то, что делает Грета - уникально. Она же просто организует демонстрации вместе с другими. Но Луиза получила популярность. Ее приглашают на немецкие ток-шоу, ей аплодируют на партийном съезде "зеленых", она выступает в Брюсселе, обращается с посланиями к главам государств и правительств, дискутирует на личных встречах с Бараком Обамой, Эмманюэлем Макроном и Ангелой Меркель (Angela Merkel).

Луиза - не только экоактивистка

Луиза выросла в Гамбурге, она - самая младшая из четырех детей. Примером для подражания была бабушка, которая в 1980-е годы активно выступала против атомной энергии и организовывала группы протеста. Начала проявлять общественную активность еще подростком. Помогала построить деревенский медпункт в Танзании. Подрабатывала на экоферме в Англии. Стала посланником неправительственной организации One, которая борется с бедностью и предотвратимыми заболеваниями в Африке и других регионах мира. Участвовала в работе общественного фонда, отстаивающего интересы будущих поколений, вступила в партию "Союз 90/Зеленые".

Луиза и Грета на конференции по климату в Мадриде

Луиза и Грета на конференции по климату в Мадриде

Планировала поступать на медицинский факультет. Но после проекта в Танзании решила, что хочет не лечить болезни, а делать так, чтобы для них не было предпосылок. В итоге в 2015 году начала изучать географию в Гёттингенском университете. Она признается, что обожает часами сидеть в библиотеке, выпивая не одну чашку кофе и изучая книги, в которых "пожилые белые мужчины типа Фуко или Сартра думают, что могут объяснить мир".

Этим летом Луиза получила диплом, успешно защитив бакалаврскую работу о грязных деньгах - о том, кто финансирует климатическую катастрофу. В ее планах - и дальше пытаться влиять на политику в интересах защиты климата и будущих поколений. Работы каждый день - много: звонки, общение в мессенджерах, видеоконференции, выступления... Для удобства пришлось даже снять комнату в Берлине, откуда легче координировать все встречи.

Главное - не демонстрации

Что для Луизы счастье? "Сделать что-то полезное из привилегии вырасти в семье, где меня учили разбираться в политике, поддерживали и оберегали", - признается она в одном из интервью. Она веганка, не пользуется автомобилем, редко покупает новые вещи и хочет служить примером другим, хотя признается, что сама далека от идеала. Ее упрекали, например, в том, что она летала на самолете в отпуск или для участия в социальных проектах. То, что может сделать каждый в отдельности, - важно, но, по убеждению Луизы, гораздо важнее смена системы.

Массовые протестные акции - для нее не самоцель. "Что мы делаем, долгосрочно влияет на будущее. Мы объединяем людей в структуры, стараемся так организовывать мероприятия, чтобы на них можно было чему-то научиться. И мы ведем дискуссию о том, что вообще понимать под "защитой климата", - объясняет она изданию Zeit Online.

Fridays for Future: демонтсрация в Берлине

Fridays for Future: демонтсрация в Берлине

Эко-активистка старается добиться широкого общественного внимания к проблеме. Помимо выступлений по телевидению и радио она ведет Инстаграм (@luisaneubauer) и Твиттер (@Luisamneubauer), пишет колонку для журнала Stern.

Также в соавторстве выпустила книгу "О конце климатического кризиса" (нем. "Vom Ende der Klimakrise") - своего рода инструкцию для молодых людей, которых волнуют вопросы экологии, и призыв задуматься над тем, что означает хорошее качество жизни и так ли важны материальные блага для самоопределения и социального статуса.

"Полтора градуса" - новый подкаст о защите климата

С 10 ноября Луиза Нойбауэр запустила собственный подкаст "1,5 Grad" на платформе Spotify. Этот проект не связан с движением Fridays for Future, но в нем она будет делиться своим опытом экоактивистки. А еще она хочет привлечь внимание к опасности климатического кризиса для общества - то, о чем сегодня мало говорят, в том числе и в СМИ, считает Луиза. Подкаст - попытка восполнить этот пробел. В нем нет рекламы, и денег за него Луиза не получает - ей это было важно.

Немецкая Грета и радикальность

Ее требования для многих, особенно в политике и экономике, слишком радикальны. Даже "оригинальная" Грета, которую не меньше обвиняют в бескомпромиссности, вынуждена была ее поправить - на пресс-конференции во время Всемирного экономического форума в Давосе. Грета Тунберг сначала сдержанно качала головой, когда Луиза в запале говорила, что 2020 год - решающий и последний для того, чтобы предотвратить потепление климата на 1,5 градуса - но когда та закончила, Грета отметила, что этот год - точно не последний.

Луиза не считает себя и движение Fridays for Future радикальным. "По-моему, не сказать: "Ты управляешь миллиардными суммами и поэтому несешь ответственность" - это радикально", - объясняет она свою позицию DW.

После начала пандемии проблема защиты климата для многих сейчас отошла на задний план. Но не для активистов. После нескольких месяцев паузы и онлайн-демонстраций в конце сентября они снова вышли на улицы городов - в масках и с соблюдением социальной дистанции. Луиза Нойбауэр видит в коронакризисе шанс развернуть экономику от постоянного стремления к прибыли в сторону защиты окружающей среды и решения социальных вопросов.

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    Автор: Марина Барановская


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Комментарий: Спасибо, Грета Тунберг, за радикальность!

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