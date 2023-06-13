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В ФРГ задумались о судьбе транзита газа РФ через Украину

Екатерина Венкина
15 мин. назад

Политикам следует избежать "повторения ошибки" и заранее принять меры на случай непродления соглашения о транзите российского газа через Украину, считает Роберт Хабек.

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Роберт Хабек
Роберт Хабек (фото из архива)Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Германия может быть вынуждена свернуть или даже отключить промышленные мощности, если соглашение по транзиту российского газа через территорию Украины не будет продлено после истечения срока его действия 31 декабря 2024 года. Такое мнение высказал министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck). Он выступил на Восточногерманском экономическом форуме в Бад-Зарове. Слова министра привело в понедельник, 12 июня, агентство Bloomberg.

Политикам следует избежать "повторения ошибки" и не предполагать, что экономика не пострадает в ситуации отсутствия дополнительных мер для обеспечения стабильных поставок энергоносителей.

"Не существует надежного сценария развития событий", - указал Хабек. В этой связи дополнительные мощности - включая терминал для сжиженного природного газа (СПГ) на северном побережье Германии, чей план строительства вызвал противодействие со стороны местных жителей и экологических групп - необходимы для поддержания поставок как на восток ФРГ, так и в Восточную Европу, уверен министр. Правила распределения газа предполагают, что Германии придется экспортировать туда сырье, чтобы компенсировать дефицит.

"Прямые переговоры между Украиной и РФ о продлении транзита выглядят крайне неправдоподобно"

Центр глобальной энергетической политики при Колумбийском университете ранее выразил сомнение, что соглашение о транзите будет продлено на текущих условиях, пишет Bloomberg.

"Прямые переговоры между Украиной и Россией о продлении транзитного контракта выглядят крайне неправдоподобно в нынешних условиях", - считают авторы доклада Анн-Софи Корбо и Татьяна Митрова.

Шольц посетил недовольных

В апреле канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и вице-канцлер Роберт Хабек посетили курортный город Бинц на острове Рюген, чтобы переубедить недовольных планами строительства СПГ-терминала.

Разговор с местными бургомистрами, представителями общественности и бизнесменами состоялся вечером 20 апреля за закрытыми дверями. Но перед зданием информационно-туристического центра в Бинце примерно 600 демонстрантов, по подсчетам полиции, требовали от правительства отказаться от своих планов.

Противники проекта делают упор на то, что СПГ-терминал нанесет ущерб экологии острова и туристической отрасли. С учетом этого правительство ФРГ уже отказалось от идеи поставить плавучий терминал на якорь в море в пяти километрах от курорта Зеллин.

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