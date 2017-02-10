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Фото: Bodo Marks/dpa/picture alliance
Торговля
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Последние публикации DW о проблемах и событиях в сфере торговли в Германии, Европе, мире.
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Контекст
Конфликт между Польшей и Украиной. Встревожен ли Запад?
Конфликт между Польшей и Украиной. Встревожен ли Запад?
Запад не выглядит обеспокоенным обострением конфликта между Украиной и Польшей. После выборов, мол, все наладится.
Конфликты
21.09.2023
21 сентября 2023 г.
Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ
Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ
Жээнбек Кулубаев ответил на обвинения в том, что Кыргызстан стал перевалочным пунктом для "серого" импорта в Россию.
Политика
29.08.2023
29 августа 2023 г.
Черное море. Почему его стратегическое значение так велико
Черное море. Почему его стратегическое значение так велико
Не только РФ и Украина, но и ЕС, Турция и НАТО имеют важные стратегические интересы в Черноморском регионе.
Политика
12.08.2023
12 августа 2023 г.
Новые подробности об археологической сенсации в Любеке
Новые подробности об археологической сенсации в Любеке
Со дна реки Траве около немецкого Любека подняли 450 фрагментов ганзейского торгового судна XVII века.
Туризм
01.08.2023
1 августа 2023 г.
Что думают эксперты ФРГ о заявлении РФ о судах в Черном море
Что думают эксперты ФРГ о заявлении РФ о судах в Черном море
Допускает ли международное право атаки на торговые суда и ослабит ли Украину фактическая блокада Россией ее портов?
Конфликты
20.07.2023
20 июля 2023 г.
Торговля с Россией: санкции санкциями, а бизнес бизнесом
Торговля с Россией: санкции санкциями, а бизнес бизнесом
Финские компании, несмотря на санкции, продолжают активно вести бизнес с Россией. Как им это удается - в карикатуре DW.
Политика
04.07.2023
4 июля 2023 г.
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Юристы Фирташа пробуют защитить его от экстрадиции в США, настаивая на дипломатической неприкосновенности олигарха.
Политика
28.06.2023
28 июня 2023 г.
Германо-китайские консультации: агрессия России - не тема?
После переговоров Олафа Шольца и Ли Цяня осталось неясным, как Пекин относится к российской войне против Украины.
Политика
20.06.2023
20 июня 2023 г.
Суд в Испании займется делом о контрабанде оружия из Украины
Прокуратура Испании обратилась в суд с предложением начать разбирательство по делу о контрабанде украинского оружия.
Коррупция
01.06.2023
1 июня 2023 г.
SIPRI: Европа вооружается, РФ теряет позиции на рынке оружия
ЕС на фоне российской агрессии в полтора раза увеличил импорт оружия, РФ из-за войны продолжает терять позиции на рынке.
Конфликты
13.03.2023
13 марта 2023 г.
Роль России в экономике Германии становится маргинальной
Восточный комитет немецкой экономики подвел плачевный итог германо-российской торговли в 2022 году и заглянул в будущее.
Политика
22.02.2023
22 февраля 2023 г.
Украинский экспорт в Евросоюз: рост на 4% невзирая на войну
Несмотря на падение экономики, Украина увеличила экспорт в ЕС. Помогла временная либерализация Брюсселем торговли.
Экономика и бизнес
19.02.2023
19 февраля 2023 г.
Пропустить раздел Мнения
Мнения
Торговля политзаключенными. Опыт ГДР для Беларуси?
Александр Фридман
Колонка
Политика
01.08.2022
1 августа 2022 г.
Операция по принуждению Казахстана к дружбе c Россией
Иван Преображенский
Колонка
Политика
20.06.2022
20 июня 2022 г.
Трамп использует "Брекзит" для давления на Лондон
Бернд Ригерт
Комментарий
Политика
05.06.2019
5 июня 2019 г.
ЕС не должен поддаваться на уловки Трампа
Бернд Ригерт
Комментарий
Экономика и бизнес
01.05.2018
1 мая 2018 г.
Прекрасная жизнь и светлое будущее Амана Тулеева
Константин Эггерт
Комментарий
Политика
05.04.2018
5 апреля 2018 г.
Кому и зачем нужна блокада "ДНР" и "ЛНР"?
Сергей Руденко
Комментарий
Политика
10.02.2017
10 февраля 2017 г.
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