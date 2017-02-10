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Фото: Bodo Marks/dpa/picture alliance

Торговля

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Последние публикации DW о проблемах и событиях в сфере торговли в Германии, Европе, мире.

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Контекст

На польско-украинской границе

Конфликт между Польшей и Украиной. Встревожен ли Запад?

Конфликт между Польшей и Украиной. Встревожен ли Запад?

Запад не выглядит обеспокоенным обострением конфликта между Украиной и Польшей. После выборов, мол, все наладится.
Конфликты21 сентября 2023 г.
В центре Бишкека

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Глава МИД Кыргызстана: Мы не нарушали санкции против РФ

Жээнбек Кулубаев ответил на обвинения в том, что Кыргызстан стал перевалочным пунктом для "серого" импорта в Россию.
Политика29 августа 2023 г.
Груженный украинским зерном корабль пересекает пролив Босфор в рамках "зерновой сделки" (фото из архива)

Черное море. Почему его стратегическое значение так велико

Черное море. Почему его стратегическое значение так велико

Не только РФ и Украина, но и ЕС, Турция и НАТО имеют важные стратегические интересы в Черноморском регионе.
Политика12 августа 2023 г.
Любек

Новые подробности об археологической сенсации в Любеке

Новые подробности об археологической сенсации в Любеке

Со дна реки Траве около немецкого Любека подняли 450 фрагментов ганзейского торгового судна XVII века.
Туризм1 августа 2023 г.
Судно, зашедшее в порт Одессы в рамках "зерновой сделки", февраль 2023 года

Что думают эксперты ФРГ о заявлении РФ о судах в Черном море

Что думают эксперты ФРГ о заявлении РФ о судах в Черном море

Допускает ли международное право атаки на торговые суда и ослабит ли Украину фактическая блокада Россией ее портов?
Конфликты20 июля 2023 г.
Карикатура: колонна грузовиков с финскими флагами проезжает через большие каменные ворота с надписью "Санкции".

Торговля с Россией: санкции санкциями, а бизнес бизнесом

Торговля с Россией: санкции санкциями, а бизнес бизнесом

Финские компании, несмотря на санкции, продолжают активно вести бизнес с Россией. Как им это удается - в карикатуре DW.
Политика4 июля 2023 г.
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Коррупция1 июня 2023 г.
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Конфликты13 марта 2023 г.
Матрешки от Сталина до Путина

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Восточный комитет немецкой экономики подвел плачевный итог германо-российской торговли в 2022 году и заглянул в будущее.
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Польско-украинская граница в Медыке

Украинский экспорт в Евросоюз: рост на 4% невзирая на войну

Несмотря на падение экономики, Украина увеличила экспорт в ЕС. Помогла временная либерализация Брюсселем торговли.
Экономика и бизнес19 февраля 2023 г.
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Мнения

Александр Фридман, белорусский ученый, колумнист DW

Торговля политзаключенными. Опыт ГДР для Беларуси?

Александр Фридман
Колонка
Политика1 августа 2022 г.
Иван Преображенский

Операция по принуждению Казахстана к дружбе c Россией

Иван Преображенский
Колонка
Политика20 июня 2022 г.
Бернд Ригерт

Трамп использует "Брекзит" для давления на Лондон

Бернд Ригерт
Комментарий
Политика5 июня 2019 г.
Бернд Ригерт

ЕС не должен поддаваться на уловки Трампа

Бернд Ригерт
Комментарий
Экономика и бизнес1 мая 2018 г.
Константин Эггерт, российский журналист, колумнист DW

Прекрасная жизнь и светлое будущее Амана Тулеева

Константин Эггерт
Комментарий
Политика5 апреля 2018 г.
Сергей Руденко, украинский журналист, колумнист DW

Кому и зачем нужна блокада "ДНР" и "ЛНР"?

Сергей Руденко
Комментарий
Политика10 февраля 2017 г.