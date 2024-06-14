Уроженка СССР возглавит в ФРГ крупнейшую организацию бизнеса

Представлять и лоббировать интересы немецкого бизнеса в Германии и за рубежом впредь будет уроженка Советского Союза. Торгово-промышленная палата Германии (DIHK) избрала 13 июня своим новым генеральным директором 42-летнюю Хелену Мельников (Helena Melnikov). Она займет этот пост в крупнейшей организации деловых кругов ФРГ с 1 января 2025 года после ухода на пенсию Мартина Ванслебена (Martin Wansleben), проработавшего в этой должности 23 года.

Лоббистка с большим опытом работы

DIHK имеет более чем 160-летнюю историю и является сегодня головной организацией 79 местных и региональных торгово-промышленных палат, в которых объединены свыше 3 миллионов предприятий, из них 78% относятся к малому и среднему бизнесу.

По традиции на пост президента DIHK избирается представитель предпринимателей. В настоящий момент это Петер Адриан (Peter Adrian), основавший в Трире компанию Triwo AG. Она владеет коммерческой недвижимостью и индустриальными парками, а с прошлого года и аэропортом Франкфурт-Хан, обслуживающим главным образом грузовые самолеты. Под его председательством комиссия из десяти человек в течение полугода отбирала кандидатов на пост гендиректора и в конце концов остановила свой выбор на Хелене Мельников.

Хелена Мельников - новый генеральный директор Торгово-промышленной палаты Германии (DIHK) Фото: DIHK / Trang Vu

Если президент формально является главой DIHK, то всей текущей работой торгово-промышленной палаты руководит генеральный директор. Он или она отвечает также за взаимодействие с государственными органами и со СМИ и берет на себя значительную часть представительских функций. Так что Хелена Мельников войдет в число важнейших лоббистов немецкого бизнеса, указывает экономическая газета Handelsblatt.

Ей такая работа хорошо знакома. Выпускница Бременского университета, кандидат наук и специалист по экономическому праву, Хелена Мельников работала, в частности, в Берлине в Федеральном объединении оптовой торговли, внешней торговли и сервисного обслуживания (BGA) в качестве заведующей отделом права и конкуренции. Затем она была генеральным директором объединения импортеров продовольственных товаров при Гамбургской бирже (WVB), а с 2021 года по сей день занимает посты генерального директора и члена правления предпринимательского объединения BME в Эшборне под Франкфуртом-на-Майне. Эта организация представляет интересы компаний, работающих в сфере закупок, поставок комплектующих и логистики.

Яркий пример успешной интеграции мигрантов

DIHK сообщает, что Хелена Мельников родилась еще в советское время в Узбекистане, но в возрасте 8 лет вместе с родителями переехала на постоянное место жительства в Германию, где в 2001 году окончила школу. Она замужем, у нее двое детей. Она владеет немецким, английским и русским языками.

При этом русский язык у нее родной, хотя в ФРГ она приехала по линии поздних переселенцев, иными словами – живших в СССР этнических немцев, их еще называют российскими немцами. Однако, по неподтвержденным данным, на момент приезда в ФРГ она немецкого языка не знала. Таким образом, впечатляющая карьера Хелены Мельников – это яркий пример успешной интеграции мигрантов, точнее говоря – детей мигрантов. Невольно вспоминается другая российская немка с именем Хелене – уроженка Красноярска и ныне звезда немецкой поп-музыки Хелене Фишер (Helene Fischer).

Работа в "Германо-российском форуме" после Крыма

Популярная певица своих российских корней не отрицает, но особо и не подчеркивает, и в связанных с Россией организациях активно не работала. А вот избранная генеральным директором Торгово-промышленной палаты Германии Хелена Мельников в марте 2016 года, спустя два года после аннексии Крыма Россией, вошла в состав правления "Германо-российского форума" (Deutsch-Russisches Forum).

Это произошло как раз в то самое время, когда некоторых руководителей этой организации критиковали в Германии за высказывания, воспринятые как чрезмерно пропутинские. К тому же "Германо-российский форум" выступал организатором ежегодных встреч "Петербургского диалога" - организации, созданной в 2001 году по инициативе тогдашнего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (Gerhard Schröder) и президента России Владимира Путина и распущенной после полномасштабного вторжения России в Украину. Сообщения о выходе Хелены Мельников из состава правления форума на сайте нет, однако в новом составе, избранном в ноябре 2022, ее имя уже не значится.

Берлин, октябрь 2023 г. Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступает на 6-м Германо-украинском бизнес-форуме, главным организатором которого была DIHK Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

В биографии Хелены Мельников на сайте "Германо-российского форума" сказано, что "свое юридическое образование она частично получила в Москве". Упоминаний об этом в ее аккаунте в социальной сети LinkedIn найти не удалось. Но там указана работа зимой 2010/2011 в течение трех месяцев в качестве стажера в московском отделении юридической фирмы White & Case. Возможно, имеется в виду именно это.

Газета Handelsblatt обратила внимание на то, что президент DIHK Петер Адриан до самого последнего момента держал в строгом секрете имя того или той, кто будет предложен на пост гендиректора. "Президент, видимо, опасался, что из-за вмешательства извне его кандидатка Мельников могла бы закачаться", - считает издание. Можно только гадать, были ли эти опасения как-то связаны с "российским следом" в биографии Хелены Мельников.

В любом случае одной из ее задач на новом посту станет содействие развитию германо-украинских деловых отношений. Немецкие предприятия хотят работать с Украиной и инвестировать в этой стране, заявил в связи с состоявшейся в Берлине 11 и 12 июня международной конференции по восстановлению Украины уходящий на пенсию, но пока еще действующий гендиректор Торгово-промышленной палаты Германии Мартин Ванслебен.