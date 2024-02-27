Электромобили из КНР для Европы: премьера судна-автовоза BYD

Это премьера и начало нового этапа в экспансии автопрома Китая на мировом рынке. В Европу со своим первым рейсом прибыло судно-автовоз BYD Explorer No.1. После захода в нидерландский порт Флиссинген оно пришвартовалось 26 февраля в немецком Бремерхафене. На борту - 3000 легковых машин китайского концерна BYD. В прошлом году он, обогнав американского конкурента Tesla, стал крупнейшим в мире производителем электромобилей. И вот теперь взялся за морские перевозки.

BYD заказал китайским верфям восемь ролкеров

Судно-автовоз с номером 1 - лишь первая ласточка. BYD заказал на верфях в Китае, в общей сложности, восемь таких ролкеров длиною в 200 метров, каждый способен перевозить примерно 7700 автомобилей. Собственный флот призван обеспечить концерну бесперебойные поставки своих электромобилей Made in China на экспортные рынки, прежде всего - в Европу. А его конкуренты в Китае смогут воспользоваться услугами Cosco - этот китайский гигант морских перевозок заказал в общей сложности 29 ролкеров, в августе прошлого года один из них уже тестировал заход в порт Бремерхафена.

Стенд китайского автоконцерна BYD на Международном автосалоне в Мюнхене в сентябре 2023 Фото: Leonhard Simon/REUTERS

Китайские производители электромобилей и гибридов, сочетающих электрический мотор с двигателем внутреннего сгорания (ДВС), начали целенаправленно осваивать европейский рынок фактически лишь во второй половине 2022 года. До этого у автопрома КНР шансов на нем не было, китайские автомобили только с ДВС, которые в прошлом году хлынули в Россию, в Европе неконкурентоспособны. Другое дело - легковые машины на электрической тяге. Одним из их ключевых конкурентных преимуществ считаются выпускаемые в Китае, в том числе и концерном BYD, аккумуляторные батареи, еще одним - цены, которые в ЕС нередко называют демпинговыми.

Доля электромобилей из Китая на рынке ФРГ пока крайне мала

Впрочем, по итогам 2023 года суммарная доля китайских легковых машин на автомобильном рынке Германии, крупнейшем в Европе, составила всего около 1,3%, отмечает немецкая экономическая газета Handelsblatt. А конкретно электромобилей марки BYD было продано за год 4139 (доля 0,1%), следует из данных Федерального автотранспортного ведомства ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA).

Таким образом, партия электромобилей, привезенная теперь за один раз ролкером BYD Explorer No.1 в Бремерхафен, составляет почти три четверти от всех прошлогодних продаж концерна в Германии. Поэтому пока неясно, когда он в следующий раз отправит из Китая в Европу судно-автовоз. Но оно непременно придет. BYD явно настроился на игру в долгую. Иначе не стал бы обзаводиться собственным флотом.

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