Мюнхенский автосалон: компании Китая выходят на рынок Европы

Мюнхен как минимум на одну неделю станет столицей европейской автоиндустрии - там начнет работу автосалон IAA Mobility. Представлен весь немецкий автопром, но в центре внимания экспертов - BYD и TESLA.

То, что началось в 1897 году в Берлине как Международный автосалон (IAA), просуществовало там почти 50 лет, а затем семь десятилетий проходило во Франкфурте-на-Майне, стало историей. Два года назад - все еще в условиях ковида - организатор автосалона, Немецкая ассоциация автомобильной промышленности (VDA), полностью пересмотрела его концепцию, пытаясь обеспечить выживание выставки новинок автопрома как "уникальной глобальной платформы мобильности" на новом месте, а именно - в Мюнхене.

И вот уже не за горами второй автосалон в баварской столице: 5 сентября его откроет федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Сама же VDA при каждом удобном случае подчеркивает, что речь идет уже не об автомобилях как таковых, а о "городской мобильности", об "экосистемах мобильности" и не просто о каком-то одном виде транспорта. Возможно, такие яркие эпитеты призваны отвлечь внимание от того факта, что в Мюнхен приедут уже не только автопроизводители, но и компании, выпускающие самые разные средства передвижения, например, велосипеды.

Китайцы идут завоевывать европейский авторынок

Разумеется, немецкие автогиганты не упускают возможности выдвинуться на первый план в столице Баварии. В первую очередь, это концерн BMW, штаб-квартира которого как раз находится в Мюнхене, но также и Volkswagen, и Mercedes-Benz. При этом список известных участников выставки быстро заканчивается: Renault из Франции, люксовый производитель электромобилей Lucid из США, и Rimac, выпускающий в Хорватии элитные спорткары. Stellantis Group, которая владеет 14 мировыми брендами, в том числе Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Fiat, Maserati и Peugeot, представлена на мюнхенском автосалоне только немецкой маркой Opel.

Особенно интересным должно быть появление на нем китайской BYD (Build Your Dreams). Компания из Шэньчжэня, недавно сместившая Volkswagen с позиции лидера китайского рынка, хочет в Мюнхене, где она представит сразу шесть автомобилей, дать старт завоеванию ею европейского рынка.

SEAL U от китайской BYD скоро появится и на дорогах Германии Фото: BYD Company

Китайцы впервые покажут в Европе компактный электрический внедорожник SEAL U, а также свой люксовый суббренд DENZA. Компания BYD, получившая широкую известность как разработчик аккумуляторов для смартфонов, использует именно это преимущество: аккумуляторы ее электромобилей не содержат никеля, кобальта и марганца и сравнительно дешевы в производстве. Что касается программного обеспечения и технических опций в электрокарах, тот тут китайцы уже давно являются эталоном, по крайней мере на своем домашнем рынке.

Tesla тоже среди участников IAA Mobility

Даже если китайские электромобили пока все еще редкость на немецких дорогах (по данным Центра управления автопромышленностью, в ФРГ насчитывается всего 1448 авто от BYD по сравнению с 207 000 от VW), ситуация может быстро измениться. Тем более что китайцы, как и многие другие производители, тоже снижают цены. В качестве поучительного примера можно привести автоконцерны из Японии и Южной Кореи, которые пришли в Европу в 70-90-е годы: сначала над ними смеялись, а теперь их продукция стала такой же привычной частью повседневной жизни на дорогах Германии, как и VW Golf.

Завод Tesla в Германии Фото: Patrick Pleul/dpa/picture alliance

Впрочем, организаторы IAA Mobility приложили немало усилий для заманивания в Мюнхен и пионера в области электромобильности - американской компании Tesla, которая обычно использует для презентации своих новинок только выставки в США. Продукция Tesla будет представлена в так называемом "открытом пространстве" (Open Space) в центре баварской столицы.

Важно отметить, что концепция автосалона предусматривает два места проведения: с одной стороны, вышеупомянутые Open Space для широкой публики в различных местах в центре Мюнхена, с другой - выставочные площадки на окраине города для специалистов отрасли. По словам организаторов, павильоны для последних забронированы на 90%. Китайская BYD присутствует в обоих местах проведения IAA Mobility.

Западных автопроизводителей ждут тяжелые времена?

Разумеется, немецкие автопроизводители также приложат все усилия для достижения успеха и не захотят уступать рынок китайцам без боя. Упущенное в период пандемии наверстывается, цепочки поставок в основном снова функционируют. Соответственно, оборот и прибыль автоконцернов из Германии во втором квартале текущего года сильно выросли - отрасль остается локомотивом роста немецкой экономики, переживающей сейчас не лучшие времена.

Вот только новый период благополучия немецких автоконцернов, видимо, будет продолжаться недолго - эксперты видят впереди у них немало сложностей. Консалтинговая фирма AlixPartners считает, что "Китай уже находится на пути к превращению в автомобильную сверхдержаву", а эра рекордных прибылей автопроизводителей в ФРГ "подходит к концу". Консультанты из EY также предупреждают, что "ветер все сильнее дует в лицо" западным компаниям.

Ну а пока на автосалоне в Мюнхене все вновь будет "вращаться" вокруг автомобилей - и прежде всего машин тех производителей, кто в Европе окажется на ведущих позициях в гонке за лидерство в сфере электромобильности. Для китайского рынка ответ уже представляется очевидным: согласно исследованиям, к 2030 году доля местных производителей там составит 65%.

Те же, для кого в баварской столице будет слишком много автомобилей, смогут в рамках мероприятия покататься в Мюнхене и на велосипедах. В Английском саду, "зеленых легких" города, будет сконструирован четырехкилометровый испытательный трек для велосипедов всех видов. И туда наверняка придут люди, для которых автомобиль является настоящим пугалом: различные объединения и экологические инициативы уже объявили о проведении масштабных демонстраций, блокад и других акций, направленных на срыв работы мюнхенского автосалона.

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