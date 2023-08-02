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Каждый второй электромобиль в мире эксплуатируется в КНР

Дмитрий Вачедин
12 мин. назад

Китай доминирует на рынке электромобилей, и его отрыв только увеличивается. Германия по этому показателю - на третьем месте в мире.

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Электромобили на китайской рекламе
Фото: DW

Более половины всех автомобилей с электродвигателем, а также гибридных машин в мире эксплуатируются в Китае. Об этом в ночь на среду, 2 августа, сообщает агентство dpa, ссылаясь на данные штутгартского исследовательского института ZSW. По его данным, по китайским дорогам к началу 2023 года перемещалось 14,6 миллиона электромобилей, что составляет 53 процента от их общего числа в мире, которое составляет 27,7 миллиона штук.

На втором месте находятся США - там зарегистрированы 3,4 миллиона электромобилей. На третьем месте - Германия, где таких машин 1,9 миллиона штук. На четвертом и пятом месте находятся Франция и Великобритания, там 1,1 миллиона и 1 миллион электромобилей соответственно.

Китай, по данным ZSW, не только доминирует на рынке электромобилей, но и его отрыв от других стран только увеличивается. "А если Германия собирается выполнить провозглашенную цель выпустить на улицы 15 миллионов электромобилей к 2030 году, то она должна ежегодно регистрировать вдвое больше соответствующих транспортных средств, чем это было сделано в 2022 году", - заявил представитель института Андреас Пюттнер (Andreas Püttner).

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