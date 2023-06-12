В Кёльне открыт завод Ford по производству электромобилей

Новый европейский центр Ford по производству электромобилей создан на базе действующего завода в Кёльне. Его производственная мощность составит 250 000 машин в год.

Один из крупнейших мировых автостроителей Ford в понедельник, 12 июня, открыл в Кёльне на западе Германии новый завод по производству электромобилей стоимостью почти 2 миллиарда евро. Серийное производство должно начаться к концу 2023 года, а пока ведется работа над прототипами. Планируется, что производственная мощность первого европейского завода Ford по производству электромобилей составит 250 000 машин в год.

Инвестиция США в немецкий автопром

Принявший участие в церемонии открытия канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвал инвестиции американского автомобильного гиганта хорошей новостью для Кёльна и для немецкого автопрома.

По заверению главы компании Уильяма Клэя Форда-младшего, крупный европейский центр по производству электромобилей, созданный на базе действующего кёльнского предприятия, будет "одним из самых эффективных и экологически чистых во всей отрасли".

Ранее концерн Ford заявлял, что к 2026 году намерен довести продажи электромобилей в Европе до 600 тысяч единиц в год, а полностью перейти на производство электрических моделей - с 2030 года.

Ford присутствует на рынке Германии уже почти 100 лет - с августа 1925 года, когда Ford Motor Company была внесена в немецкий торговый реестр. Автозавод в Кельне начал работу в июне 1931 года, а 1970 году открылся завод в Саарлуи, где до сих пор собирают модель Focus; ее производство будет прекращено в 2025 году.

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