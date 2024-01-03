BYD вместо Tesla: на рынке электромобилей идет смена лидера

На глобальном рынке электромобилей наметилась смена многолетнего лидера. По итогам 2023 года крупнейшим производителем вновь стала американская корпорация Tesla, причем в 4-м квартале она добилась рекордных продаж. Но даже этого оказалось недостаточно для сдерживания главного конкурента: в последние три месяца прошлого года впервые вырвалась вперед китайская компания BYD. Так что в 2024 году она имеет все шансы захватить лидерство на магистральном направлении развития мирового автопрома - и надолго закрепиться на первом месте.

В конце года компания BYD ушла в отрыв

Впрочем, по суммарным размерам сбыта компания из города Шэньчжэнь близ Гонконга и так уже обогнала корпорацию из техасского Остина. Ведь BYD ("Build Your Dreams", "Построй свои мечты") выпускает не только электромобили, работающие исключительно на электрической тяге, но также и плагин-гибриды, которые сочетают электромотор и подзаряжаемую от сети аккумуляторную батарею с двигателем внутреннего сгорания.

Компактный электромобиль-кроссовер BYD Atto 3 на Международном автосалоне в Барселоне в мае 2023 года Фото: Adria Puig/AA/picture alliance

Если же взять только электромобили (Battery Electric Vehicle, BEV), которые и считаются наиболее перспективным направлением в автостроении, то Tesla продала в 2023 году 1,8 млн единиц, а BYD - 1,6 млн, хотя общий сбыт превысил у китайской компании 3 млн легковых машин.

При этом в 4-м квартале 2023 года Tesla установила фирменный рекорд, передав покупателям во всем мире за три месяца 484 507 электромобилей и превысив тем самым прогнозы автоэкспертов. Однако клиенты BYD за тот же период получили 526 409 BEV, к тому же еще свыше 400 000 плагин-гибридов.

Так что китайская компания в конце прошлого года вышла на первое место среди крупнейших производителей электромобилей и теперь, скорее всего, его уже не уступит. На это указывают и темпы роста продаж. У Tesla они составили в прошлом году 38%, в то же время у BYD суммарный сбыт вырос на 62%. А в этом году компания Илона Маска планирует продать 2,2 млн электромобилей, что означало бы замедление годового роста до (по-прежнему весьма впечатляющих) 22%.

Ценовая война на главном автомобильном рынке планеты

До сих пор Tesla и BYD конкурировали главным образом на крупнейшем в мире автомобильном рынке - в Китае. Чтобы укрепить или хотя бы удержать позиции, американская корпорация развязала там в начале 2023 года ценовую войну. Благодаря высокой прибыльности своего бизнеса она могла позволить себе на 13% снизить цены на Model 3 и на 14% на Model Y, а затем предложить китайским покупателям дополнительные скидки.

Это обернулось для американской корпорации снижением нормы прибыли, но способствовало росту выручки и не помешало удвоению курса акций Tesla. В результате 2023-й биржевой год стал для компании Илона Маска одним из двух лучших со времени ее выхода на фондовый рынок США.

"Гигафабрика" Tesla в Шанхае Фото: CFOTO/picture alliance

Впрочем, осенью прошлого года Tesla, которая с конца 2019 года выпускает электромобили для азиатского рынка на своей "гигафабрике" в Шанхае, пришлось объявить о предстоящей отмене скидок. Это, в свою очередь, способствовало росту продаж в 4-м квартале, поскольку многие китайские покупатели поспешили приобрести машины по пока еще сниженным ценам.

Европейские заводы Tesla и BYD

Впредь корпорации Tesla, открывшей в марте 2022 года свою первую европейскую "гигафабрику" в Грюнхайде под Берлином, предстоит бороться с BYD и за европейских покупателей. Китайский производитель приступил к планомерной экспансии на рынке Евросоюза фактически лишь осенью 2022 года, но уже год спустя принял решение не только экспортировать, но и инвестировать в ЕС.

22 декабря 2023 года компания объявила о строительстве своего первого европейского завода в венгерском городе Сегед, представив это как "важный шаг на пути к зеленой мобильности в Европе". BYD уже выпускает в Венгрии электрические автобусы. Подробности о размерах нового предприятия пока не сообщались, но эксперты исходят из того, что его мощность может составить 200 000 электромобилей в год и что это станет одной из крупнейших иностранных инвестиций в истории страны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и глава компании Tesla Илон Маск на открытии "гигафабрики" в Грюнхайде 22 марта 2022 года Фото: Patrick Pleul/dpa/AP/picture alliance

Тем временем Tesla запросила у немецких властей разрешение на расширение "гигафабрики" в Грюнхайде и рассчитывает уже в 1-м квартале 2024 года на одобрение первого этапа работ. Американская корпорация хочет удвоить проектную мощность своего автозавода под Берлином с нынешних 500 000 до 1 млн электромобилей в год, хотя пока довела там выпуск "лишь" до 250 000 единиц. Иными словами, Илон Маск намерен в ближайшее время резко расширить производство в Германии, явно рассчитывая на значительный рост спроса на свои электромобили во всем Евросоюзе - и на то, что они смогут успешно противостоять конкуренции со стороны BYD и других китайских производителей.

Столь амбициозные планы вызывают растущее беспокойство у немецких автостроителей, причем больше всего их тревожит ожидаемый наплыв китайской продукции, ведь наряду с BYD электромобили самых разных ценовых категорий выпускает в КНР и целый ряд других компаний. И они могут последовать примеру BYD с его будущим венгерским заводом и тоже начать строить в ЕС свои предприятия, что превратит эти китайские компании в европейских производителей.

Бренд VW удержал лидерство на немецком рынке BEV

А это, в свою очередь, обезопасит их от тех возможных заградительных пошлин, которые обсуждают сейчас в Брюсселе, обвиняя китайский автопром в демпинговых ценах, поскольку Пекин предоставляет этой высокотехнологичной отрасли щедрые субсидии и прочие льготы.

Электромобили VW ID.3 (сверху) и VW ID.4 ждут покупателей на головном заводе Volkswagen в Вольфсбурге Фото: Peter Steffen/picture alliance/dpa

Однако пока, в наступившем 2024 году, за лидерство среди производителей электромобилей на крупнейшем в Европе немецком рынке будут бороться между собой все же не BYD и Tesla, а Tesla и VW. Причем бренд VW, вопреки пессимистичным прогнозам, по итогам 2023 года, похоже, вернул себе в Германии лидерство, утраченное во второй половине 2022 года. Речь именно о марке VW, а не о концерне Volkswagen в целом, ведь в него входят также компании Audi, Skoda и Porsche, тоже наращивающие выпуск электромобилей.

На момент написания этой статьи Федеральное автотранспортное ведомство ФРГ (Kraftfahrt-Bundesamt, KBA) представило данные только за первые одиннадцать месяцев 2023 года. Из них следует, что с января по ноябрь на дороги Германии выехало 64 445 новых BEV марки VW, 59 684 электромобилей Tesla и 3 434 легковых машин BYD.

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