Китайский автопром теснит немецких производителей

Высокие издержки производства, уменьшающийся спрос, острая конкуренция: немецкий автопром оказывается под все большим нажимом. Особенно тревожна для него ситуация на китайском рынке.

Заказов мало, покупательная способность снижается. В немецкой экономике - все сильнее предчувствия кризиса. В автопроме Германии ситуация усугубляется структурными проблемами: переориентация на электромобили и автономное вождение еще долго будет требовать больших капиталовложений. При этом необходимые средства приходится зарабатывать бизнесом на автомобилях с ДВС, которые все менее политически желанны.

Первое полугодие было еще неплохим. Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW отчитались о возросшем обороте и высоких прибылях. Однако прогнозы на весь год разочаровывают многих инвесторов и акционеров. Дальнейший рост сдерживают инфляция и повышение ставок по кредитам, сокращается спрос на новые машины. "Тот факт, что производство растет, еще не признак разрядки ситуации", - предупреждает Хильдегард Мюллер (Hildegard Müller), глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA). Объем продаж, поясняет она, все еще на 20 процентов ниже, чем в докризисном 2019 году.

Особенно сильно сокращаются заказы на чисто электрические автомобили. Спрос на них сейчас в Германии составляет только 60 процентов прошлогоднего.

Бум электромобилей в Китае

А вот Китай, автомобильный рынок которого считается самым большим и важным в мире, все больше опережает своих конкурентов не только по числу регистраций новых машин с электроприводом.

Tesla - единственный реальный конкурент китайским производителям электромобилей Фото: Tang Ke/Costfoto/picture alliance

Сейчас уже каждый второй произведенный в мире электромобиль ездит по дорогам Китая. Быстро развивается и собственное производство таких машин. Реальную конкуренцию в самом Китае составляет только американский автоконцерн Tesla. Китайские автолюбители, причем в первую очередь хорошо зарабатывающие, отдают предпочтения отечественным маркам. Лидер на этом рынке - концерн BYD, сумевший в первом полугодии продать чисто электромобилей на 29 процентов больше, чем Tesla.

"На рынке происходят кардинальные изменения", - указывает Ральф Брандштеттер (Ralf Brandstätter), глава концернаVolkswagen в Китае. На протяжении нескольких десятилетий немецкий автопроизводитель был лидером на китайском авторынке, но в первом квартале текущего года его обошел BYD, сумевший продать в Китае в 20 раз больше электромобилей, чем Volkswagen.

Чтобы переломить этот тренд, немецкий концерн намерен пойти на кооперацию в сфере электромобильности, программного обеспечения и автономного вождения с китайским автопроизводителем Xpeng, вложив в этот стартап 700 млн долларов. Пока планируется выпуск двух моделей под маркой Volkswagen, которые должны поступить на местный рынок в 2026 году.

Немецкие марки - статусные символы

Наряду с концерном Volkswagen с его престижными марками Porsche и Audi, тревожная ситуация в Китае также у автопроизводителей Mercedes и BMW. Специализирующаяся на автомобильной тематике консалтинговая фирма Berylls пишет в своем последнем исследовании о "смене караула" в премиум сегменте китайского авторынка: в жесткой конкуренции китайцы быстро обгоняют немецких производителей автомобилей высшего класса.

Автомобили Porsche для китайского рынка Фото: VCG/MAXPPP/picture alliance

"Для немецких производителей результаты исследования крайне тревожны, - говорит Вилли Ванг (Willy Wang), отвечающий в Berylls за китайское направление, - поскольку китайские конкуренты по очень многим показателям оцениваются потребителями выше".

Раньше немецкие машины премиум класса были идеальными статусными символами для преуспевающих представителей среднего класса и высших слоев населения. Отечественные же автомобили считались технически отсталыми и менее качественными.

Электронные "козыри" китайских машин

Но теперь у автомобилей китайского производства есть преимущество прежде всего по оснащению вспомогательной и развлекательной электроникой, что неудивительно, учитывая транспортную ситуацию в крупных китайских городах. Но и по классическим параметрам премиум класса - комфорт и качество - китайские машины, говорится в исследовании, оцениваются потребителями вровень или даже чуть выше, чем автомобили классических производителей.

В салоне китайского электромобиля HiPhi X Фото: Wang Gang / Costfoto/picture alliance

Технологические новинки становятся для китайских автолюбителей более весомым мотивом в пользу покупки той или иной машины, чем ее традиционные качества. "Мотив покупки немецких машин премиум класса - в первую очередь сама марка, а китайских - сам продукт", - говорится в исследовании Berylls.

В первой десятке нет ни одного немецкого производителя

В Китае уже 80 процентов автопарка электромобилей - отечественного производства. В десятке самых успешных поставщиков таких машин есть только один зарубежный - Tesla. Немецкие марки в этом "кругу избранных" никакой роли теперь не играют.

В 2023 году на всем китайском автомобильном рынке, включая машины с ДВС, отечественных марок впервые за многие десятилетия будет больше, чем зарубежных, их доля составит 51% рынка. А к 2030 году она, по прогнозу консалтинговой фирмы AlixPartners, возрастет до 65%.

Китай - чемпион мира по экспорту автомобилей

Что же касается Европы, то, по оценке AlixPartners, число продаж новых автомобилей и в долгосрочной перспективе будет более чем на 15% ниже, чем до пандемии коронавируса. При этом и здесь европейские производители будут оказываться под все большим нажимом китайских фирм, выпускающих электромобили.

Машина концерна BYD на автосалоне в Барселоне Фото: Adria Puig/AA/picture alliance

В первом квартале 2023 года Китай уже сместил Японию с поста чемпиона мира по экспорту автомобилей. А ведь еще в 2020-м он находился по этому показателю только на шестом месте. КНР выходит в лидеры и как рынок сбыта, и как поставщик машин на мировой рынок, и по их производству.

"Китай на пути к превращению в автомобильную сверхдержаву", - констатирует эксперт AlixPartners Фабиан Пионтек (Fabian Piontek). Европейские же автопроизводители и с их традиционными рынками все больше оказываются в роли защитников своего места на них. "Время рекордных прибылей немецкого автопрома подходит к концу", - считает эксперт.

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