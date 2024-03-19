Barclays: Cмартфоны лучше покупать осенью, а одежду зимой

Благодаря правильному таймингу при совершении покупок в Германии можно за год сэкономить более 2 тысяч евро. Новые данные о сезонных колебаниях цен на непродовольственные товары.

Предстоящий весенне-летний сезон - не очень удачное время для приобретения товаров длительного пользования за исключением некоторых видов бытовой электроники. Если подождать до осени и тем более до зимы, то многие вещи можно будет купить заметно дешевле. Благодаря правильному таймингу домохозяйства могли сэкономить в прошлом году статистически 2268 евро.

Таковы выводы очередного исследования сезонных колебаний цен "Ценовой радар", представленного немецким отделением британского банка Barclays. Речь в нем идет о Германии, но в мировой и тем более европейской экономике все взаимосвязано, так что тренды на крупнейшем в Европе потребительском рынке с большой долей вероятности характерны и для других стран, особенно в ЕС.

Обновлять гардероб выгоднее всего в начале года

Сезонные колебания цен на непродовольственные товары - явление обычное, однако в 2022 году они из-за рекордного всплеска инфляции резко усилились, так что показатель интенсивности колебаний достиг 8,5%. В прошлом году индикатор разброса цен снизился до 6,5%, но все еще оставался существенно выше средней величины второй половины 2010-х годов, которая была ниже 5%. Так что прошлогодние тенденции, часть из которых носит многолетний характер, наверняка сохранятся и в нынешнем году, хотя темпы инфляции сейчас быстро снижаются и уже приблизились к норме.

В Германии самое выгодное время для покупки одежды - конец зимнего сезона Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/picture alliance

Опираясь на данные Федерального статистического ведомства ФРГ (Destatis), эксперты проанализировали годовую динамику цен на 300 наименований непродовольственных товаров. Наибольший разброс они обнаружили в сегменте одежды: 10,6%. Такова была разница между ценами на текстильные изделия в самый выгодный и самый дорогой месяц. Причем речь идет о средних ценах, так что на самом деле потенциал для экономии может оказаться еще выше.

В сегменте товаров для дома и сада разница составила 6,8%. Если говорить об автомобилях и автомобильных аксессуарах, а также о бытовой электронике, то тут данный показатель был на уровне 5,4%. Так что речь идет о возможности сэкономить десятки или даже сотни евро, если иметь в виду смартфоны, телевизоры, ноутбуки и тем более домашние кинотеатры, и о тысячах евро в случае с автомобилями.

"Ценовой радар" Barclays показал, что одежду выгоднее всего приобретать в январе и феврале, в конце зимнего сезона, а самые дорогие месяцы для обновления гардероба - октябрь и ноябрь, когда этот сезон начинается. Обзаводиться новым автомобилем или прикупать автоаксессуары тоже лучше всего в первые два месяца года, как и товары для дома и сада. В обоих сегментах наименее выгодные месяцы - ноябрь и декабрь.

Бытовую электронику надо покупать к Рождеству

А вот в сегменте крупной бытовой электроники все ровно наоборот. Предрождественская торговля в ноябре и декабре - наилучшее время в Германии для покупки ноутбуков, комплектов домашних кинотеатров, игровых приставок, телевизоров и мобильных телефонов. А сразу после этого начинается наихудший период - январь и февраль.

Новый телевизор выгоднее всего покупать к Рождеству Фото: Andrea Warnecke/dpa/picture alliance

Скорее всего это связано с тем, что торговые сети к Рождеству закупают в Азии особенно большие партии электроники (ведь немцы очень любят именно ее "класть под елку" в качестве подарка себе и другим) и благодаря крупным заказам получают от производителей значительные скидки. Это позволяет снижать розничные цены и привлекать ими покупателей в ходе предрождественской торговли. А когда она заканчивается, магазины поднимают цены на оставшийся товар, чтобы полки не пустовали, и ждут, пока по морю прибудут новые партии, заказанные уже после праздников.

Впрочем, на некоторые виды электроники это правило не распространяется. Так, смарт-часы, фитнес-браслеты и видеокамеры поднимаются в цене в период с мая по июль, а уже в августе падают на самый низкий уровень в году. Тут, возможно, объяснение в том, что этими гаджетами люди чаще всего обзаводятся перед летом, когда они активнее занимаются спортом, и особенно перед летним отпуском, который хочется запечатлеть на память в хорошем качестве. А к августу отпускной сезон, или во всяком случае подготовка к нему, уже заканчиваются, и торговые сети распродают часть тех объемов, которые они закупили в преддверии лета и не смогли сбыть.

Периферию для компьютера лучше приобретать сейчас

С обратным эффектом, похоже, связано то, что ридеры электронных книг, наушники и компьютерные аксессуары выгоднее всего покупать в марте и апреле, тогда как в августе и сентябре цены на них наиболее высокие. Видимо, перед летом мало кто в Германии спешит обновлять периферию для компьютера, откладывая это на период после отпуска, да и на чтение книг, в том числе и электронных, скорее настраиваются с наступлением осени.

Надпись в витрине магазина в Кельне: "Черная пятница в течение двух недель. Новые предложения в магазине!!". Фото: Federico Gambarini/dpa/picture alliance

Так что если следовать выводам исследования Barclays, то в ближайшие недели если что и есть смысл покупать, так это клавиатуры, мыши, веб-камеры, наушники или же ридеры. С остальным лучше подождать до осени, до предрождественских распродаж типа "Черной пятницы", или даже до зимы. Тем более, что к тому времени и темпы инфляции в Германии еще больше спадут.

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