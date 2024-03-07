Туристический бум в Германии: немцы на отпуске не экономят

"Ситуация стабильнее, чем мы думали". "Мы полностью вышли из кризиса". "Ожидаем сильный сезон". После прошлогодней технической рецессии немецкая экономика пока продолжает пробуксовывать, но есть в Германии отрасль, представители которой, судя по их заявлениям, очень довольны нынешним положением дел. Это туриндустрия. Крупнейшая страна Евросоюза вновь переживает туристический бум.

Немцы потратили на туризм за год 114 млрд евро

"Жажда путешествий у жителей Германии сильнее, чем когда-либо раньше, и она продолжает расти", - заявляет Норберт Фибиг (Norbert Fiebig), президент Германского туристического союза (DRV). "Одно длительное путешествие в год стало для большинства неотъемлемой частью их жизни", - поясняет Ульф Зоннтаг (Ulf Sonntag), эксперт аналитического центра FUR, вот уже более 50 лет изучающего тенденции на немецком туристическом рынке.

К проходящей в Берлине с 5 по 7 марта международной ярмарке туризма ITB 2024 FUR приурочил публикацию очередного доклада о состоянии туристического рынка ФРГ, и одна из ключевых цифр в нем: 73% населения, согласно репрезентативному опросу, твердо решили отправиться в этом году в туристическую поездку. Это больше, чем в начале прошлого года, и примерно соответствует уровню до пандемии коронавируса, когда немецкая туриндустрия год за годом била рекорды.

Немецких туристов традиционно много в Венеции и в других городах и регионах Италии Фото: Ingo Schulz/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Впрочем, 2023 год уже стал рекордным, во всяком случае по деньгам: жители Германии потратили на путешествия продолжительностью 5 и больше дней почти 87 млрд евро - на 7 млрд больше, чем годом раньше, подсчитал FUR. Это, с одной стороны, было связано с ростом цен на туристические и транспортные услуги в условиях чрезвычайно высокой инфляции, но, с другой стороны, свидетельствует о готовности немцев тратить больше денег на, как они любят говорить, лучшие недели в году. Ульф Зоннтаг подтверждает: в Германии предпочитают экономить на чем-то другом, но не на отпуске.

К этим 87 млрд евро следует прибавить еще 27 млрд евро, которые немцы потратили в прошлом году на короткие турпоездки продолжительностью от 2 до 4 дней. Это, как правило, городской туризм - посещение главным образом городов Германии (на цели внутри страны приходятся восемь из десяти поездок) для знакомства с достопримечательностями и участия в культурных мероприятиях.

Раннее бронирование на лето 2024 идет полным ходом

В прошлом году путешествия продолжительностью более 5 дней совершили 56,4 млн жителей Германии - при населении страны в 84,6 млн жителей. Причем 78% этих отпускников отдыхали за рубежом. Столь высокая доля - это тоже рекорд, подчеркивает FUR. ФРГ - и так уже крупнейший в Европе рынок выездного туризма, но он, тем не менее, продолжает и дальше расти: все больше жителей страны проводят свой основной отпуск за границей. "Люди тоскуют по солнцу и пляжу", - так объясняет этот тренд один из топ-менеджеров туроператора DER Touristik Инго Бурместер (Ingo Burmester).

Пляж на хорватском острове Крк Фото: Nel Pavletic/PIXSELL/picture alliance

По случаю ярмарки ITB эта компания опубликовала впечатляющие цифры: число клиентов, уже забронировавших поездку на лето 2024 года, по состоянию на середину февраля было на 33% выше, чем к тому же моменту год назад, причем заплатили они на 47% больше, чем тогда. Подобный рост одной лишь инфляцией никак не объяснишь, тут очевидная готовность тратить дополнительные деньги на качественный отпуск, что предвещает очередной рекордный год по туристическим расходам.

Опрос, проведенный компанией маркетинговых исследований GfK, показал: каждый четвертый житель Германии (25%) готов потратить в этом году на отпуск больше или значительно больше, чем в прошлом. В опросе аналитического центра FUR о готовности увеличить расходы заявили 15%, еще 43% собираются сохранить их на прошлогоднем уровне - рекордном для отрасли. Так что свыше половины опрошенных, по меньшей мере, не хотят сокращать траты на отдых, такое намерение выразили лишь 7%. Остальные, около трети, еще не решили, так что ряды тех, кто не настроен экономить, могут еще возрасти.

Для немцев "путешествия и в 2024 году остаются приоритетом", делает вывод Инго Бурместер. "Люди активно бронируют. Спрос на отдых, несмотря на кризисы, остается стабильным", - подчеркивает директор по сбыту туроператора Alltours Георг Вельберс (Georg Welbers) и сообщает, что 60% каталога на этот год уже распроданы. "Раннее бронирование идет полным ходом", - подтверждает и Штефан Баумерт (Stеfan Baumert), отвечающий в лидирующей на европейском рынке компании TUI за бизнес в Германии.

Испания - это и пляжи, и богатая культура. Альгамбра - архитектурно-парковый ансабль в Гранаде Фото: Rupert Oberhäuser/picture alliance

При этом у TUI, по словам Штефана Баумерта, доля новых клиентов составляет сейчас 40%, хотя эта компания специализируется на более высоком ценовом сегменте. Это может свидетельствовать как о готовности немецких отпускников увеличить расходы на комфортный отдых, так и о растущем в неспокойные времена спросе на путешествия по путевкам солидных фирм со стороны тех, кто раньше самостоятельно бронировал все этапы поездки в интернете. На этот тренд указывает и президент туристического союза DRV Норберт Фибиг: "Число немцев, предпочитающих полностью организованные поездки, растет".

Пока лидеры бронирования - Турция, Испания и Греция

По данным аналитического центра FUR, в 2023 году самыми любимыми в Германии направлениями выездного туризма были Испания, Италия, Турция, Хорватия, Греция. Судя по раннему бронированию путевок на этот год, группа лидеров остается относительно стабильной - это, в основном, юг Европы, но внутри нее произошли некоторые перестановки. По данным DRV, пока лидируют Турция, Испания и Греция перед Египтом, Португалией и Италией.

При этом, правда, следует учитывать, что в Италию , в силу ее относительной географической близости к Германии, значительное число немецких туристов ездит не по путевкам, а самостоятельно на собственных автомобилях.

Стенд Греции на международной ярмарке туризма в Берлине ITB 2024 Фото: Dimitra Kyranoudi/DW

Что же касается Греции, то о ее растущей популярности среди немецких туристов говорит хотя бы тот факт, что в 2023 году, когда эта страна, по данным греческого Центробанка, приняла рекордные в своей истории 32,7 млн иностранных гостей, самой большой группой, причем с огромным отрывом от остальных, оказались именно немцы. Их было 4,7 млн, а французов, которые заняли второе место, 1,8 млн.

Для Испании прошлый год тоже был рекордным: ее посетили 84 млн иностранных гостей, что пусть и на 1%, но все же больше показателя предпандемийного 2019 года. Рекордным оказалось и число ночей, которые туристы провели в испанских гостиницах: 347 млн, сообщило статистическое ведомство INE. Наибольшее число ночевок обеспечили отдыхающие из Великобритании (58 млн) и Германии (40 млн).

Таким образом, немецкий выездной туризм идет на пользу главным образом партнерам по Евросоюзу, а страны ЕС, в свою очередь, являются важнейшими покупателями экспортной продукции Германии.

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