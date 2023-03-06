В чем немцы не любят себе отказывать

Мартин Ломан (Martin Lohmann) точно знает, что двигало им, когда он решил провести свой зимний отпуск в местечке Кляйнвальзертале, что в Альгойских Альпах в Австрии. "Это был целый букет мотивов, - говорит он. - Мне нужно было сменить место, чтобы убежать от серой повседневности в северной Германии, чтобы просто заняться спортом на свежем воздухе и провести время вместе с женой и детьми".

Мартин Ломан - один из более чем 50 миллионов немцев, которые ежегодно отправляются в отпуск. Но он также является квалифицированным психологом и в течение многих лет возглавлял Институт туризма и исследований в области спа в Северной Европе (NIT). Он отвечал за ежегодный анализ путешествий исследовательского сообщества Holidays and Travel. Иными словами: ему ли не знать, почему немцы любят путешествовать?

Большинство немцев любят пляж

Опрос среди немцев, проведенный в рамках анализа путешествий, вероятно, более точно выявляет и мотивы. Чаще всего высказывается желание "отстраниться от повседневной жизни", "веселье, радость, наслаждение", "солнце, тепло, хорошая погода", стремление "набраться сил, зарядиться новой энергией" и, наконец, уделить время "друг другу". Реже звучали такие причины, как "получить новые впечатления", "быть в движении", "познакомиться с жизнью в других странах", "повысить свой культурный и образовательный уровень" или даже "активно заняться спортом". Скажем прямо: подавляющее большинство людей явно хотят полежать на пляже и погреться, а также хорошо провести время. По словам Ломана, за последние 50 лет картина принципиально не изменилась. "Преобладают личные мотивы, - подчеркивает он. - Люди в первую очередь озабочены улучшением своей ситуации".

Эксперт по туризму Мартин Ломан Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Кристина Миро (Christina Miro), психолог, туристический терапевт и, как она сама себя называет, "страстный исследователь мира", наблюдает аналогичные тенденции. "Лично меня привлекает неизвестное", - говорит она. Кристина особенно интересуется культурой, языками и бытом разных народов. "Мне интересно как можно больше узнать о разных странах", - говорит она. С другой стороны, для подавляющего большинства немцев поездки в отпуск в первую очередь - это возможность покинуть привычную среду обитания - как физически, так и мысленно - и отдалиться от повседневной жизни. Долго находиться в собственных четырех стенах не так просто, так как дома нас ждет много разных обязанностей и дел. "После напряженной рабочей фазы хочется расслабиться и отдохнуть в отпуске. А он в первую очередь ассоциируется с теплом, солнцем, пляжем и морем", - утверждает Кристина Миро.

Кризисы лишь временно замедляют туристическую отрасль

Подобно предыдущим кризисам, коронавирусная пандемия не ослабила страсть немцев к путешествиям. Террористические атаки и экологические катастрофы также лишь временно замедлили темпы роста туристической индустрии. Туристический бизнес снова быстро набрал обороты после того, как ограничения на поездки после пандемии были сняты. Согласно статистике, прошлогодние цифры оказались почти такими же, как и в 2019 году. Кристина Миро не удивлена. "Во время пандемии не хватало положительного опыта, - говорит она. - Потребность в досуге, социальных контактах и ​​разнообразии могла быть удовлетворена лишь в ограниченной степени, так же как оставалось неудовлетворенным желание покинуть привычную среду обитания и отправиться в путешествия. Все это наверстывается сейчас".

Кристина Миро Фото: Privat

Независимо от того, что именно побуждает людей путешествовать, нет сомнений в том, что отпуск оказывает позитивное влияние на разум и тело. Краткосрочные эффекты включают в себя восстановление сил и энергии. "Однако отдых обычно заканчивается через две-три недели". Особые моменты счастья еще короче, но их можно сохранить и вспомнить позже, разглядывая фотографии: "О, каким прекрасным был этот закат!"

По словам Мартина Ломана, благотворное влияние на здоровье более долгосрочное. Отдых, несомненно, полезен во многих случаях, но есть и эффекты, которые сопровождают людей долгие годы. Например, знакомство с новой культурой. "Эти знание будут сопровождать вас всегда", - уверен эксперт.

Социальное признание тоже играет важную роль как возможная реакция окружающих на наши путешествия. Кому не нравится слышать восхищенные слова от ваших рассказах об отпуске? "Неужели ты забрался на эту гору? Многим нравится такая реакция родственников и друзей, даже если покорение горы не было причиной, по которой они отправились в путешествие", - поясняет Ломан. Такого рода отклики тоже позитивно влияют на человека. "Мы совершили в Кляйнвальзертале довольно сложный поход на снегоступах, - не без гордости вспоминает Мартин Ломан и продолжает: "Было здорово признаться в этом не только самому себе: отлично, что я все еще могу это сделать".

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