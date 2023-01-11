В Германии названы лучшие кемпинги

Популярный портал для любителей отдыха в кемпингах www.camping.info опубликовал свой очередной годовой рейтинг, подготовленный на основе анализа оценок пользователей этого сайта. Всего - около 230 тысяч отзывов, оставленных в прошлом сезоне. Основными посетителями портала являются жители немецкоязычных стран - Германии, Австрии и Швейцарии.

Лучшим в Германии и Европе уже третий раз подряд стал пятизвездочный кемпинг-парк на балтийском курорте Кюлунгсборн. В десятку лучших немецких кемпингов вошли парки и базы отдыха в разных федеральных землях - от Шлезвиг-Гольштейна до Баварии, расположенные на морских курортах, около озер, в горных регионах и других живописных местах. В частности, на восьмом месте оказался парк для приверженцев натуризма в Нижней Саксонии на "Солнечном озере" - Зоннензе.

Кемпинг на балтийском курорте Кюлунгсборн Фото: (c) Campingpark Kühlungsborn GmbH

10 лучших кемпингов в Германии

1. Campingpark Kühlungsborn (Мекленбург - Передняя Померания)

2. Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Шлезвиг-Гольштейн)

3. Campingplatz Ecktannen (Мекленбург Передняя Померания)

4. Ostseecamping Familie Heide ( Шлезвиг-Гольштейн)

5. Campingpark Kalletal (Северный Рейн - Вестфалия)

6. Camping am Deich - Nordsee (Нижняя Саксония)

7. Kur- & Feriencamping Holmernhof Dreiquellenbad (Бавария)

8. Naturisten Familiensport- und Naturcamp Sonnensee (Нижняя Саксония)

9. Campingplatz Demmelhof (Бавария)

10. Via Claudia Camping (Бавария)

Как отмечают авторы исследования, после отмены большинства коронавирусных ограничений в 2022 году в Германии зафиксирован рост популярности отдыха в кемпингах - по сравнению с уровнем до начала пандемии: количество ночевок оказалось на 7,5 процента выше, чем в 2019 году. При этом в немецких кемпингах значительно возросло количество туристов из-за границы, в первую очередь - из соседних стран.

В связи с ростом популярности этого вида отдыха эксперты портала рекомендуют в следующем сезоне заблаговременно резервировать парковочные места или места для установки палаток. В целом в Германии насчитывается около 2500 кемпингов, рассчитанных более чем на двести тысяч мест.

Кемпинг около города Везель на Нижнем Рейне в Германии Фото: blickwinkel/H. Blossey/picture alliance

В целом пользователи сайта в прошлом сезоне оставили отзывы более чем о 23 тысячах кемпингах в 44 странах. 100 вошли в список лучших в Европе . Из них 69 - в Германии, 20 - в Австрии, семь - в Италии, три - в Швейцарии и один - в Нидерландах.

10 лучших кемпингов в Европе

1. Campingpark Kühlungsborn (Германия)

2. Camping Grubhof (Австрия)

3. Rosenfelder Strand Ostsee Camping (Германия)

4. Camping Sonnenland (Австрия)

5. Camp Mondseeland (Австрия)

6. Camping Hüttenberg (Швейцария)

7. Campingplatz Ecktannen (Германия)

8. Camping Murinsel (Австрия)

9. Ostseecamping Familie Heide (Германия)

10. Campingpark Kalletal (Германия)

Дополнительная десятка

В отдельном списке уже в седьмой раз также названы лучшие кемпинги в десяти других государствах Европы , не представленных в основном рейтинге. В нем указаны самые популярные такие места для отдыха в Словении, Хорватии, Польше, Боснии-Герцеговине, Швеции, Португалии, Турции, Испании, Дании и Румынии - по одному лучшему из каждой этой страны.