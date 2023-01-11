В Германии названы лучшие кемпинги

Где находятся лучшие кемпинги Германии и Европы по мнению туристов из немецкоязычных стран?
https://p.dw.com/p/4M0RS
Реклама
Популярный портал для любителей отдыха в кемпингах www.camping.info опубликовал свой очередной годовой рейтинг, подготовленный на основе анализа оценок пользователей этого сайта. Всего - около 230 тысяч отзывов, оставленных в прошлом сезоне. Основными посетителями портала являются жители немецкоязычных стран - Германии, Австрии и Швейцарии.
Лучшим в Германии и Европе уже третий раз подряд стал пятизвездочный кемпинг-парк на балтийском курорте Кюлунгсборн. В десятку лучших немецких кемпингов вошли парки и базы отдыха в разных федеральных землях - от Шлезвиг-Гольштейна до Баварии, расположенные на морских курортах, около озер, в горных регионах и других живописных местах. В частности, на восьмом месте оказался парк для приверженцев натуризма в Нижней Саксонии на "Солнечном озере" - Зоннензе.
Как отмечают авторы исследования, после отмены большинства коронавирусных ограничений в 2022 году в Германии зафиксирован рост популярности отдыха в кемпингах - по сравнению с уровнем до начала пандемии: количество ночевок оказалось на 7,5 процента выше, чем в 2019 году. При этом в немецких кемпингах значительно возросло количество туристов из-за границы, в первую очередь - из соседних стран.
В связи с ростом популярности этого вида отдыха эксперты портала рекомендуют в следующем сезоне заблаговременно резервировать парковочные места или места для установки палаток. В целом в Германии насчитывается около 2500 кемпингов, рассчитанных более чем на двести тысяч мест.
В целом пользователи сайта в прошлом сезоне оставили отзывы более чем о 23 тысячах кемпингах в 44 странах. 100 вошли в список лучших в Европе. Из них 69 - в Германии, 20 - в Австрии, семь - в Италии, три - в Швейцарии и один - в Нидерландах.
В отдельном списке уже в седьмой раз также названы лучшие кемпинги в десяти других государствах Европы, не представленных в основном рейтинге. В нем указаны самые популярные такие места для отдыха в Словении, Хорватии, Польше, Боснии-Герцеговине, Швеции, Португалии, Турции, Испании, Дании и Румынии - по одному лучшему из каждой этой страны.