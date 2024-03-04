Немцы стали реже ходить в рестораны

В течение последних лет походы в ресторан, кафе или бары становились в Германии все дороже. Причиной стали ощутимый рост цен на продукты питания и энергоносители на фоне войны в Украине и последствия пандемии COVID-19. Очередной и весьма ощутимый скачок цен произошел 1 января 2024 года, когда для общепита снова был установлен 19-процентный НДС, сниженный в начале пандемии до 7 процентов. Повышение налога привело к росту цен в ресторанах и кафе и сказалось на потребительском поведении немцев - многим ужин в ресторане стал слишком дорог или вообще не по карману.

Это подтверждает репрезентативный опрос нюрнбергского аналитического института GfK, проведенный по заказу Баварского центра туризма. Исследование проводилось в нынешнем январе, сразу после повышения цен. На вопрос "Как часто вы питаетесь вне дома?" ответили 2024 человека в возрасте от 18 до 74 лет. Выяснилось, что большинство опрошенных - 52 процента - стали реже ходить в рестораны. Одна треть населения Германии не изменила свои привычки. Более половины участников также подтвердили, что причиной более редких посещений стали взлетевшие цены.

Тем не менее, как показало исследование, немцы не стали чаще готовить на собственной кухне. Почти четверть респондентов по-прежнему едят вне дома один раз в неделю и чаще. 28 процентов делают это минимум раз в месяц. Многие пользуются услугой доставки готовой еды на дом. Треть опрошенных заказывают еду домой минимум раз в месяц, а примерно столько же респондентов - никогда. Если говорить о вкусовых предпочтениях, то 64 процента отметили, что больше всего любят итальянскую кухню. Остальные - блюда региональной кухни, а также азиатской и греческой.

В ходе исследования выяснилось, что есть люди, которые никогда или практически никогда не едят вне дома - это 16 процентов опрошенных. Половина из них признались, что просто не могут себе этого позволить.

Повышение цен отразилось и на рестораторах

Возвращение 19-процентной ставки НДС в сфере общественного питания планировалось давно. Но неоднократно переносилось из-за энергетического кризиса и высокой инфляции, особенно на продукты питания. Предпринимавшиеся некоторыми политиками, в том числе правительством Баварии, попытки предотвратить повышение налога для общепита до докризисного уровня и связанное с этим подорожание, так и не увенчались успехом.

В сложившейся ситуации представители Немецкого объединения предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания (DEHOGA) с сожалением говорят, что разницу в цене после повышения налога приходится полностью перекладывать на гостей. Поэтому теперь шницель, который в прошлом году стоил в среднем 19 евро, подорожал минимум до 22 евро. Салат за 10 евро теперь стоит около 12 евро, блюдо с макаронами - от 17 евро. Семейный обед в итальянской пиццерии сегодня обойдется в среднем в 75 евро. Согласно данным статистического портала Statista, в 2023 году рестораны регулярно посещали около 11 миллионов жителей Германии старше 14 лет. Однако сегодня их стало значительно меньше.

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