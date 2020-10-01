Замороженная пицца: рекордный спрос в год пандемии и 50-летие в ФРГ

Чем питаться в год пандемии, сидя в самоизоляции или работая в удаленном режиме? В Германии для многих домашних хозяйств, особенно для тех, что с детьми, ответ очевиден: надо запастись пиццей. Замороженной пиццей. Это удобно, дешево и чаще всего вкусно.

Запас на случай карантина

"Продажи замороженной пиццы установят в этом году очередной рекорд", - прогнозирует Немецкий институт замороженных пищевых продуктов в Берлине (Deutsches Tiefkühlinstitut, dti), представляющий интересы производителей такой продукции. По его данным, каждый житель объединенной Германии съел в прошлом году в среднем 13 пицц из холодильника. В общей сложности 1 миллиард с лишним или порядка 360 000 тонн.

В немецких супермаркетах - большой выбор замороженных пицц разных производителей

В этом году, проанализировал dti, спрос на замороженные пиццы резко пошел вверх на неделе с 9 по 15 марта: это был как раз тот момент, когда в Германии на фоне быстрого распространения коронавируса начинали вводить карантинные меры, а жители страны скупали про запас продукты питания и товары первой необходимости.

Впрочем, спрос неуклонно рос и все предыдущие годы, и десятилетия. Десять лет назад на душу населения приходилось 10 пицц, двадцать лет назад 5, тридцать лет назад всего 3.

Инновация от Dr. Oetker

А пятьдесят лет назад жители ФРГ вообще еще не знали о существовании такого продукта питания, пока в октябре 1970 года немецкий концерн Dr. Oetker не отправил в западногерманские супермаркеты первые партии замороженной пиццы. До населения социалистической ГДР эта инновация дошла значительно позже. Поставки в Россию, согласно русскоязычному сайту компании, начались в 1993 году. А первое в мире серийное производство замороженного варианта традиционного итальянского блюда было налажено в США компанией Celentano Brothers в 1957 году, указывает Dr. Oetker.

Упаковка первой замороженной пиццы в истории ФРГ, поступившей в продажу в октябре 1970 года

По случаю юбилея многопрофильный семейный концерн из города Билефельда с почти 130-летней историей, пищевое подразделение которого заработало в 2019 финансовом году выручку в размере 3,4 миллиарда евро, в целях саморекламы напомнил немецким потребителям, что именно он познакомил их со столь полюбившимся им впоследствии блюдом из категории полуфабрикатов или, используя современную терминологию, "удобной еды" (convenience food).

Пицца с салями нравится немцам, пицца с моцареллой - остальным

Первая в ФРГ замороженная пицца имела звучное название Pizza alla Romana. Ее ингредиентами были помидоры, перец, сыр моцарелла и колбаса мортаделла - классический набор, сохранившийся по сей день, разве что вареную мортаделлу теперь практически полностью вытеснила копченая салями. Именно пицца с салями является сегодня в Германии самым популярным вариантом замороженных пицц любых производителей, свидетельствует институт dti.

Конвейерное производство пиццы на заводе Dr. Oetker в восточногерманском Виттенбурге

Та первая пицца продавалась вместе с алюминиевой тарелкой, в которой она готовилась в духовке в течение 30 минут. "Она была рассчитана на две персоны и стоила 2,95 марок, что было совсем не дешево во времена, когда наемный работник зарабатывал в среднем 1100 немецких марок в месяц", - рассказывает Dr. Oetker в юбилейной статье на своем сайте.

Сегодня самая популярная в Германии пицца из ассортимента пищевого гиганта - Ristorante Salame - стоит, если заказывать в интернете, от 1,63 евро за 320 граммов или примерно 5 евро за килограмм. Некоторые наименования дешевле, другие доходят до 8 евро за килограмм.

А вот повсюду в мире за пределами ФРГ больше всего востребована Ristorante Mozzarella, сообщает концерн, продающий в 50 странах свыше 400 вариантов замороженных пицц. По его собственному признанию, они стали "локомотивом среди продуктов питания Dr. Oetker".

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