Самые любимые пивные сады в Германии

Родиной пивных садов является Бавария, однако актуальный рейтинг возглавил пивной сад из другой немецкой земли.

Пивные сады в Германии бывают разные - от классических и многолюдных до небольших и тихих где-нибудь во внутреннем дворике обычной пивной, кафе или ресторана.

Традиционные пивные сады являются баварским изобретением начала XIX века. При этом само немецкое понятие биргартен (Biergarten) - например, как и бутерброд (Butterbrot) - никакими особыми законами или предписаниями не защищено. Поэтому многие называют пивными садами любые более-менее подходящие по антуражу места, где можно посидеть за столиками на улице и неспешно выпить кружку-другую пива или бокал чего-нибудь еще - вина, лимонада и так далее.

При этом классическим биргартеном принято считать специальный пивной ресторан на открытом воздухе, где под тенистыми деревьями расставлены длинные столы и действует самообслуживание. Посетителям, как правило, разрешено приносить свою закуску, но можно также заказать еду на месте.

Пивной сад - место встречи друзей и знакомых, где в непринужденной обстановке можно пообщаться после работы, совместной прогулки, похода, велосипедного тура, на день рождения или вообще без особого повода. Гости особо ценят атмосферу и удобство.

Пивные сады - как они выглядели раньше

Пивной сад в Эбернбурге в земле Рейнлад-Пфальц на гравюре 1870 года Фото: Sunny Celeste/Bildagentur-online/picture allaince

Пивной сад на курорте Бад-Киссинген. Картина Адольфа фон Менцеля (Adolph von Menzel) 1874 года Фото: akg-images/picture alliance

Пивной сад в Пальмовом саду во Франкфурте-на-Майне. Почтовая открытка 1916 года Фото: akg-images/picture alliance

Сколько пивных садов в Германии?

Согласно информации на сайте любителей традиционных пивных садов biergartenfreunde.de , по всей Германии сейчас насчитывается около четырех сотен таких мест, в общем и целом, отвечающих классическим баварским критериям. Подавляющее большинство находится, кончено же, в Баварии - 345. Далее следуют соседний Баден-Вюртемберг (17) и самая многонаселенная немецкая земля - Северный Рейн - Вестфалия (9).

Если же применять более мягкие и широкие критерии, число пивных садов в Германии составляет сейчас почти 2,2 тысячи. Такие данные приводит маркетинговая служба Listflix на основе анализа сведений о предприятиях общественного питания.

В этом списке также лидирует Бавария (733). Далее следуют Северный Рейн - Вестфалия (367), Баден-Вюртемберг (317), Гессен (170) и Саксония (109). Меньше всего пивных садов - в Мекленбурге - Передней Померании (16), Бремене (13) и Гамбурге (11).

Биргартен-рейтинг

В разгар нынешнего летнего сезона в Германии опубликованы результаты голосования читателей немецкоязычного кулинарного и туристического журнала Falstaff из Австрии, проведенного при участии компании-производителя напитков Almdudler. В ходе этого нерепрезентативного исследования участникам предложили назвать свои самые любимые немецкие пивные сады.

Первое место занял пивной сад из земли Рейнланд-Пфальц, второе - из Северного Рейна - Вестфалии. Лучший из четырех баварских садов в десятке попал на третью строчку.

В целом этот список выглядит следующим образом:

1. Heimatküche ("Родная кухня"), Ротенхайн (Рейнланд-Пфальц)

2. Liebling ("Милый"), Мюльхайм-ан-дер-Рур (Северный Рейн - Вестфалия)

3. Waldwirtschaft ("Лесное хозяйство"), Мюнхен (Бавария)

4. Spezial-Keller ("Особый подвал"), Бамберг (Бавария)

5. Bayerischer Bahnhof ("Баварский вокзал"), Лейпциг (Саксония)

6. Storchenkeller ("Аистовый подвал"), Байройт (Бавария)

7. Finkenkrug ("Вьюрковый кувшин"), Дуйсбург (Северный Рейн - Вестфалия)

8. Brauereigaststätte zum Stift (Пивная "У монастыря""), Кемптен (Бавария)

9. Stadtwaldhaus ("Дом в городском лесу"), Крефельд (Северный Рейн - Вестфалия)

10. Herbsthäuschen ("Осенний домик"), Кассель (Гессен)

Завсегдатаи и прочие посетители лучшего пивного сада в Германии по версии журнала Falstaff (Heimatküche - "Родная кухня") особо отметили "изысканную интерпретацию традиционных региональных блюд". Серебряный призер (Liebling - "Милый") славится своим широким и разнообразным выбором аперитивов, вин и сортов пива. Бронзовый (Waldwirtschaft -"Лесное хозяйство") очень нравится людям, которые хотят насладиться баварским чувством жизни на природе.

Пивные сады в Германии. Фотогалерея