В Германии открылось первое аромакафе

В Шпайере открылось первое в Германии кафе, использующее в приготовлении всех блюд эфирные масла. Гости самого маленького общепита в городе могут также получить консультацию об их применении.

"Holistic Café" - кафе с необычной концепцией. Кофе и веганские блюда, предлагаемые здесь гостям, обогащены эфирными маслами. Термин "holistic" в переводе означает "целостность" и, конечно, был выбран для названия не случайно.

Лучшая альтернатива синтетическим ароматизаторам - эфирные масла

25-летняя совладелица кафе Лина Филлипс (Lina Phillips) - дипломированный специалист по психологии бизнеса. "В работе с ароматами не стоит прибегать к чему-то химическому, надо искать натуральные альтернативы", - заявила она в интервью изданию Die Rheinpfalz. Лина рассматривает эфирные масла даже как естественную замену некоторым лекарствам - когда речь идет об улучшении здоровья или профилактике.

"Это не обычные ароматические масла, они предназначены и для внутреннего применения, то есть - для добавлению в пищу", - уточняет Лина. Она и ее бойфренд и совладелец кафе "Holistic Café" Милан (Milan Ohmer) любят пить кофе с добавлением масла ванили. Обычную воду они превращают в специальный "напиток для детоксикации", добавляя в нее немного мяты и лимонного масла. "Мы считаем, что лучшей альтернативой синтетическим веществам могут быть только эфирные масла", - говорят молодые родители двух малышей. По словам Лины, она и ее семья всегда полагается на "силу природы".

В меню - блюда и кофе с добавлением эфирных масел

"Holistic Café" - самое маленькое гастрономическое заведение в городе Шпайере: оно рассчитано на десять посадочных мест. Обслуживают здесь и на вынос - to go. Владельцы обращают внимание на экологичность и используют биоразлагаемые упаковочные материалы.

В меню представлены исключительно веганские блюда. Например, в так называемой "тропической чаше" содержится масляная смесь, которая специально предназначена для использования в пище, поясняет Лина. В дополнение к "напитку для детоксикации" c маслом мяты, розмарина и дикого апельсина, в кафе предлагают "холистик-латте" - классический латте макиато, ароматизированный ванильным маслом.

В "Holistic Café" можно купить различные настойки эфирных масел - лавандового, мятного и лимонного, а также получить компетентные консультации по их использованию в приготовлении различных блюд.