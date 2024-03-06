В Германии снизили прогноз экономического роста

Рост немецкой экономики в 2024 году будет минимальным, считает институт ifo. В то же время ожидается рекордный уровень занятости.

Немецкий институт экономических исследований ifo в очередной раз понизил прогноз экономического развития ФРГ. Теперь ожидается, что немецкая экономика в 2024 году вырастет на 0,2 процента, сообщает агентство dpa в среду, 6 марта. За последние несколько месяцев эксперты уже дважды понижали прогнозы роста немецкой экономики. В декабре ifo ожидал роста на 0,9 процента, в январе - 0,7 процента.

"Сдержанность потребителей, высокие процентные ставки, рост цен, правительственные меры жесткой экономии и слабая мировая экономика в настоящее время замедляют немецкую экономику и снова ведут к зимней рецессии", - заявил эксперт ifo Тимо Волльмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

К середине года, однако, экономический рост ускорится и достигнет 1,5 процента в 2025 году, считают исследователи ifo. По их мнению, на это повлияют снижение процентных ставок, замедление инфляции и повышение покупательной способности.

Коллеги из IfW настроены еще более пессимистично

Эксперты Кильского института мировой экономики (IfW) также считают, что выход ФРГ из экономического спада будет затяжным. В зимнем полугодии экономическое производство, скорее всего, сократится, а рост немецкой экономики в целом в текущем году составит лишь 0,1 процент. Среди причин IfW называет низкий уровень инвестиций, а также слабую динамику восстановления в экспорте и массовом потреблении.

Позитивный сигнал: в ФРГ ожидается рекордная занятость

Несмотря на снижение прогноза экономического роста, эксперты ifo ожидают, что число работающих людей в ФРГ в текущем году вырастет с 45,9 до рекордных 46,1 миллиона человек, а в 2025 году достигнет 46,2 миллиона. Исследователи IfW также ожидают рост реальных доходов населения, которые в текущем и следующем годах увеличатся на 1 процент после трех лет снижения.

В то же время уровень безработицы в 2024 году повысится на 0,2 процента (с 5,7 до 5,9), считает ifo.

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