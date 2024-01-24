В ФРГ снизили прогноз роста ВВП из-за мер жесткой экономии

Экономика Германии в 2024 году может вырасти на 0,7 процента, считает институт ifo. В декабре он прогнозировал показатель 0,9 процента, но снизил ожидания из-за многомиллиардных мер экономии.

Немецкий институт экономических исследований ifo снизил прогноз экономического роста ФРГ на 2024 год. Теперь предполагается, что ВВП Германии по итогам текущего года увеличится на 0,7 процента, заявили мюнхенские экономисты в среду, 24 января. В середине декабря они прогнозировали рост немецкой экономики в 2024 году на 0,9 процента. Причиной ухудшения прогноза являются жесткие меры экономии, разрабатываемые правительством после решения Федерального конституционного суда, заявил руководитель отдела исследования конъюнктуры Тимо Вольмерсхойзер (Timo Wollmershäuser).

Он указал, что согласованный бюджетным комитетом бундестага проект бюджета ФРГ на текущий год содержит дополнительные меры экономии почти на 19 млрд евро. Это создаст дополнительную нагрузку на компании и домохозяйства и сократит государственные расходы, что негативным образом отразится на конъюнктуре.

Признаки продолжающейся рецессии

Между тем американский холдинг S&P Global сообщил, что немецкая экономика начала год на слабых позициях. Индекс менеджеров по закупкам в частном секторе сократился в январе на 0,3 процентного пункта - до 47,1 балла, указывается в опубликованных 24 января результатах опроса в промышленности и сфере услуг. Тем самым данный индекс еще более отдалился от порога роста на уровне 50 баллов, отмечается далее.

Результаты опроса указывают на продолжение начавшейся в конце 2023 года рецессии, считают авторы исследования. В четвертом квартале прошлого года крупнейшая экономика Европы сократилась на 0,3 процента.

Бюджетный кризис в Германии после решения конституционного суда

Федеральный конституционный суд ФРГ в Карлсруэ 15 ноября постановил, что правительство страны не имело права направить на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального дополнительного фонда, созданного властями страны в 2021 году для ликвидации последствий пандемии COVID-19. Повторить такой маневр можно было бы только в том случае, если постфактум объявить чрезвычайной ситуацию в течение всего текущего года.

Сразу после решения конституционного суда министерство финансов ФРГ заморозило расходы из того климатического и трансформационного фонда, в который первоначально и были направлены 60 млрд евро (точнее, опция на кредиты на такую сумму) из антиковидного дополнительного бюджета 2021 года. Однако этой меры оказалось недостаточно. 21 ноября стало известно, что практически всем министерствам и ведомствам страны запрещено брать на себя новые финансовые обязательства, например заключать договоры на реализацию каких бы то ни было будущих проектов. Правительство разработало многомиллиардные меры экономии, включающие среди прочего отмену ряда льгот для сельского хозяйства, что привело к массовым протестам немецких фермеров.

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