В Германии рекордная занятость несмотря на спад в экономике

В 2023 году на рынке труда в ФРГ было занято почти 46 млн человек. Это рекордный показатель со времен воссоединения Германии в 1990 году, сообщили статистики.

В Германии в 2023 году, несмотря на спад в экономике, трудовая занятость повысилась до рекордного уровня. В среднем на рынке труда было занято около 45,9 млн человек - максимальный показатель со времен воссоединения Германии в 1990 году, сообщило Федеральное статистическое ведомство во вторник, 2 января.

Прежний рекорд, установленный в 2022 году, был в результате превышен на 0,7 процента или на 333 тысячи трудящихся - несмотря на то, что крупнейшая экономика Европы в минувшем году сократилась.

В 2020 году кризис, вызванный пандемией коронавируса, прервал рост занятости в ФРГ, продолжавшийся на протяжении 14 лет, - число трудящихся сократилось на 361 тысячу, но с тех пор занятость на рынке труда в ФРГ вновь начала расти.

Приток рабочей силы из-за границы

"Одной из причин роста трудовой занятости в 2023 году стал приток рабочей силы из-за границы. Другим фактором стал рост числа занятых среди самих жителей Германии. Оба эти импульса превысили сдерживающие эффекты демографических изменений на рынке труда, которые в среднесрочной перспективе приведут к заметному снижению населения трудоспособного возраста", - отметили статистики.

Девять из десяти дополнительных трудящихся в 2023 году нашли работу в сфере услуг, главным образом в сфере образования, здравоохранения и государственных услуг.

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