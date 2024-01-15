В Берлине прошел главный митинг недели протеста фермеров

По данным полиции, в протестной акции фермеров в Берлине участвовали 8,5 тысячи человек и около 6 тысяч тракторов и грузовиков. Они требуют отказа от мер экономии в аграрном секторе.

В Берлине прошла ключевая демонстрация по итогам протестной недели немецких фермеров, организованной Немецким крестьянским союзом (DBV) и направленной против запланированных правительством ФРГ жестких мер экономии в сельскохозяйственном секторе. В акции в понедельник, 15 января, участвовали около 8,5 тысячи человек и около 6 тысяч тракторов и грузовиков, сообщила представитель берлинской полиции, сославшись на предварительные оценки властей.

Объединение DBV отказалось назвать точное число участников, но предположило, что оно может составить около 30 тысяч человек.

Речь министра финансов встретили свистом и гудками

Выступая на митинге перед Бранденбургскими воротами, глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (Joachim Rukwied) призвал правительственную коалицию отказаться от запланированных мер экономии в сельском хозяйстве, в частности от прекращения субсидирования дизельного топлива для сельхозтехники. "Отзовите предложения по повышению налогов, тогда уедем и мы", - заявил он. Руквид выразил готовность к диалогу с властями, но при этом отверг компромиссное предложение правительства, назвав его несправедливым. Он подчеркнул, что от фермеров зависит надежное снабжение страны продовольствием.

Глава Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (слева) и министр финансов ФРГ Кристиан Линднер Фото: Monika Skolimowska/dpa/picture alliance

Выступая перед участниками акции протеста, министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) высказался в защиту запланированных мер по отмене налоговых льгот для фермеров, но выразил готовность к другим видам поддержки аграриев. По его словам, сельское хозяйство не должно приноситься в жертву, но необходимо справедливое распределение финансовой нагрузки. Линднер подчеркнул, что мирные и законные протесты фермеров уже увенчались успехом, поскольку правительство услышало их аргументы и среди прочего отказалось от намерения ввести транспотрный налог на сельскохозяйственную технику.

Выступление Линднера протестующие встретили недовольными выкриками, свистом и гудками, заглушавшими его речь, пишет dpa.

Призыв к новым протестам

В свою очередь альянс сельскохозяйственных и экологических организаций под названием "Wir haben es satt!" ("Нам надоело!") призвал к новым протестам против аграрной политики федерального правительства. Он призвал правящую коалицию гарантировать будущее сельского хозяйства и с этой целью предоставить фермерам достаточную поддержку в процессе преобразований в сфере животноводства и экологических мер в землепользовании.

Альянс призвал к проведению новой демонстрации 20 января, во время сельскохозяйственной ярмарки "Зеленая неделя" в Берлине. Представитель организации Инка Ланге (Inka Lange) заявила о необходимости положить конец наблюдаемому в последние десятилетия "застою в аграрной политике".

Полиция: Перебои в движении транспорта - в пределах ожидаемого

В районе Бранденбургских ворот наблюдаются значительные перебои в движении транспорта, но они остаются "в пределах ожидаемого", сообщила столичная полиция. Каких-либо значительных инцидентов на акции пока не наблюдалось. Демонстрацию сопровождают более 1300 полицейских. Их присутствие необходимо прежде всего для проезда в правительственный квартал тракторов и грузовиков, заявила начальник полиции Барбара Словик (Barbara Slowik). По ее словам, власти ожидают по итогам акции значительно большего числа участников, чем заявленные 10 тысяч человек.

Утром того же дня полиция сообщила о задержании нескольких транспортных средств, груженных навозом, пишет AFP. По согласованию с организаторами акции они были исключены из состава протестной колонны. Многие фермеры приехали на своих тракторах для участия в центральной протестной акции в Берлин еще в минувшие выходные, власти выделили для них места для парковки.

Протестуют не только фермеры

По сообщениям СМИ, в акции аграриев в Берлине приняли участие также ремесленники и водители транспортных фирм, приехавших в столицу на своих грузовиках и фурах, кроме того, к протестующим присоединились работники ресторанного и гостиничного бизнеса из разных регионов Германии, которые тоже выступают против предписанного правительством повышения налогового бремени на их отрасли.

Неделя фермерских протестов

Митинг в Берлине стал кульминацией продолжавшейся с 8 января протестной недели, в рамках которой прошли более 100 акций. Немецкие фермеры выступают против запланированного правительством сокращения сельскохозяйственных субсидий. Массовые акции протеста они организуют с декабря 2023 года.

В рамках экономии бюджетных средств в 2024 году фермеров собирались лишить существующих уже более 70 лет скидок на дизель и налоговых льгот. По подсчетам Минфина ФРГ, эта мера помогла бы экономить для бюджета 480 млн евро ежегодно. Позднее Берлин решил скорректировать свои планы - отменить льготы не полностью и одновременно, а постепенно и не в полном объеме. Однако в Немецком крестьянском союзе не отказались от протестов, чтобы подчеркнуть, что не примут запланированное повышение налогов для сельскохозяйственной отрасли.

Смотрите также: