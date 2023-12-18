Более 1000 фермеров протестуют в Берлине против мер экономии

Фермеры обвинили правительство ФРГ в намерении переложить на их плечи бремя по консолидации 1 млрд евро. На акции перед Бранденбургскими воротами выступил министр сельского хозяйства.

Более тысячи фермеров со всей Германии провели в Берлине акцию протеста на тракторах против запланированного правительством сокращения сельскохозяйственных субсидий. В понедельник, 18 декабря, перед Бранденбургскими воротами они выступили против мер, планируемых министром сельского хозяйства Германии Джемом Оздемиром (Cem Özdemir).

По словам главы организовавшего акцию Немецкого крестьянского союза DBV Йоахима Руквида (Joachim Rukwied), правительство ФРГ намерено переложить на плечи фермеров дополнительную нагрузку в размере более чем 1 млрд евро в год. "Это объявление войны, и мы принимаем этот вызов", - заявил он.

На акции выступил федеральный министр

На митинге выступил министр сельского хозяйства ФРГ и раскритиковал решения, принятые правящей коалицией в составе социал-демократов, "зеленых" и либералов. По его словам, внутри кабинета он борется за смягчение запланированных мер. Оздемир также указал на распространяющиеся в сельскохозяйственном секторе "экзистенциальных страхах".

Выступление министра, представляющего партию "Союз-90"/"зеленые", прерывалось громкими свистками и другими протестными сигналами. Участники акции потребовали проведения новых выборов. Глава отраслевого объединения Руквид пригрозил новыми протестами по всей Германии, если планы правительства будут реализованы.

Отмена субсидий и льгот - часть консолидации бюджета

Запланированная отмена субсидий и налоговых льгот для сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники является частью консолидации федерального бюджета, которая стала необходима после решения Федерального конституционного суда. В середине ноября он по иску оппозиционной христианско-демократической фракции признал незаконным наличие ряда отдельных фондов одновременно с собственно федеральным бюджетом.

В итоге правящей коалиции пришлось перенести финансирование ограничения роста цен на электроэнергию и газ, а также помощи жертвам наводнения в долине реки Ар на новую правовую основу. Помимо этого, в федеральный бюджет пришлось внести задним числом почти 45 млрд евро. Это привело к превышению потолка государственной задолженности, установленного конституцией. Переработанный проект федерального бюджета на текущий год предусматривает расходы на общую сумму 461,2 млрд евро - на 15 млрд меньше, чем планировалось первоначально.

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