Шольц предупредил немцев о грядущих беспрецедентных вызовах

После решения Федерального конституционного суда в Карлсруэ по бюджету Германии канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) предупредил граждан и бизнес о его тяжелых последствиях и мерах экономии, которые необходимо утвердить на 2024 год. Данное постановление создает "новую реальность", которая "затрудняет достижение важных и по-прежнему разделяемых целей для нашей страны", заявил он во вторник, 28 ноября, выступая с правительственным заявлением в бундестаге.

"Проблемы беспрецедентной концентрации и серьезности"

Германии предстоит решить проблемы, "с которыми в такой концентрации и серьезности наша страна, вероятно, еще никогда не сталкивалась", отметил глава немецкого правительства. По его словам, решение суда в Карлсруэ имеет последствия для бюджетного планирования "всех нынешних и будущих правительств германской федерации и федеральных земель". Помимо ужесточения бюджетной политики, Германия в последние два года столкнулась с тяжелыми и непредвиденными внешними потрясениями, заявил Шольц и напомнил о пандемии COVID-19 и полномасштабном российском вторжении в Украину.

Бундестаг продлил бюджетные дебаты, что дает возможность "изучить имеющиеся возможности, определить приоритеты и, конечно, ограничить расходы", указал Шольц. По его словам, федеральное правительство и бундестаг в настоящее время интенсивно работают над тем, чтобы как можно скорее принять необходимые решения по бюджету на 2024 год, "поскольку гражданам и компаниям необходима ясность в неспокойные времена". Дополнительные подробности в этой связи он не сообщил. Когда именно будет принят бюджет на следующий год, пока неясно.

Шольц об освобождении заложников ХАМАС и поддержке Украины

Одновременно канцлер ФРГ приветствовал освобождение нескольких групп заложников, захваченных в Израиле террористической группировкой ХАМАС 7 октября. По словам Шольца, он рад, что они находятся на свободе и в безопасности. "То, что среди освобожденных есть и несколько немцев - еще один повод для радости", - добавил немецкий канцлер. Он поблагодарил всех, кто в последние недели боролся за освобождение заложников. При этом освобождение нескольких групп захваченных террористами - это только первый шаг, подчеркнул глава кабмина ФРГ. "ХАМАС по-прежнему удерживает в своей власти более ста женщин, мужчин и детей. Они тоже должны быть незамедлительно освобождены", - заявил Шольц и пообещал, что правительство Германии будет способствовать этому "всеми силами".

Кроме того, канцлер напомнил о необходимости продолжения поддержки Украины, обороняющейся от российского вторжения, которое было развязано президентом РФ Владимиром Путиным. "Ни при каких обстоятельствах" Германия не должна прекращать помогать Киеву, потому что военная и финансовая поддержка Украины "экзистенциально важна" не только для этой страны, но и для всей Европы, подчеркнул он. "Никто из нас не хочет представлять, насколько более серьезные последствия имела бы для нас победа Путина в этой войне", - добавил он.

Решение суда в Карлсруэ

В середине ноября Федеральный конституционный суд Германии обвинил исполнительные власти в неправомерном расходовании средств из специального фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии COVID-19. Согласно постановлению, федеральное правительство не имело права направлять на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из этого фонда. Тем самым суд признал неконституционным существовавшую практику правительства по обходу "долгового тормоза". В результате данного решения возникла необходимость пересмотреть весь федеральный бюджет ФРГ.

Правительство ФРГ 27 ноября утвердило проект дополнительного бюджета на 2023 год. Он позволит юридически закрепить кредиты на общую сумму 44,8 млрд евро, которые уже были использованы для удержания цен на энергоносители (43,2 млрд евро) и для поддержки пострадавших от наводнений (1,6 млрд евро). Для принятия дополнительного бюджета правительство попросило парламент постфактум объявить чрезвычайную ситуацию в 2023 году, чтобы четвертый год подряд приостановить действие "долгового тормоза", закрепленного в Основном законе. При этом оно сослалось на "войну в Украине и связанный с ней шок цен на энергоносители", который "все еще отчетливо ощущается в 2023 году".

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным. В рамках согласованного на несколько дней временного прекращения огня были освобождены несколько десятков израильских и иностранных заложников ХАМАС.

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