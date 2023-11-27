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ЦАХАЛ: Еще 11 заложников прибыли в Израиль

Жан Рофе
27 ноября 2023 г.

По данным МИД Катара, среди 11 заложников, которых освободили боевики ХАМАС, есть люди с двойным гражданством - Израиля, а также Франции, Германии и Аргентины.

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Автомобиль Красного Креста с освобожденными заложниками на КПП Рафах границе сектора Газа с Египтом (25 ноября)
Автомобиль Красного Креста с освобожденными заложниками на КПП Рафах (25 ноября)Фото: Ibraheem Abu Mustafa/REUTERS

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возвращении в страну еще 11 заложников, похищенных боевиками ХАМАС при нападении 7 октября. По ее данным, освобожденные - девять детей и подростков и две женщины, самые юные среди них - трехлетние близнецы - сначала пройдут медицинский осмотр, позже они встретятся со своими семьями. Как сообщила в соцсети Х глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), среди освобожденных заложников – два подростка с немецким гражданством.

По данным министерства иностранных дел Катара, освобожденные из плена ХАМАС израильтяне имеют двойное гражданство. Среди них трое граждан Франции, двое граждан Германии и шестеро граждан Аргентины. Заложники были переданы Красному Кресту, написал в Х официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед. В ответ из израильских тюрем были выпущены 33 палестинских заключенных - 30 несовершеннолетних и трое женщин.

Перемирие в Газе продлено на два дня

Израиль и ХАМАС договорились о продлении режима прекращения огня в секторе Газа еще на два дня, сообщил МИД Катара вечером 27 ноября, всего за несколько часов до истечения срока действия прежнего соглашения.

Информацию о продлении сделки подтвердили представители ХАМАС. В заявлении группировки говорится, что достичь соглашения о перемирии на тех же условиях, что и прежде, удалось благодаря "посреднической роли Катара и Египта". Официального подтверждения от израильской стороны пока не поступало.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль. Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения, в секторе Газа уже погибли около 15 000 человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

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