Правительство ФРГ согласовало допбюджет на 2023 год

Правительство Германии в понедельник, 27 ноября, утвердило проект дополнительного бюджета на 2023 год, на фоне фискальных проблем, спровоцированных решением Федерального конституционного суда. Бюджет, который еще предстоит рассмотреть бундестагу, позволит юридически закрепить кредиты на общую сумму 44,8 млрд евро, которые уже были использованы для удержания цен на энергоносители (43,2 млрд евро) и для поддержки пострадавших от наводнений (1,6 млрд евро).

Для принятия дополнительного бюджета правительство попросило парламент постфактум объявить чрезвычайную ситуацию в 2023 году, чтобы четвертый год подряд приостановить действие "долгового тормоза", закрепленного в Основном законе. В качестве обоснования оносослалось на "войну в Украине и связанный с ней шок цен на энергоносители", который "все еще отчетливо ощущается в 2023 году".

"Это не приведет к принятию новых долгов, а просто поместит средства, которые уже были использованы для борьбы с кризисом, на надежную правовую основу", - говорится в заявлении Минфина. По данным ведомства, проект дополнительного бюджета уменьшает чистые государственные заимствования в 2023 году с 45,6 млрд евро до 27,4 млрд евро.

Последствия решения Конституционного суда ФРГ

"Принятием дополнительного бюджета на 2023 год мы боремся с последствиями решения Федерального конституционного суда. В этом году мы не берем на себя никаких дополнительных долгов, фактически мы берем на себя меньшие долги", - написал министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter). Однако, по его словам, в связи с текущей ситуацией необходимо перераспределить заимствования между 2022 и 2023 бюджетными годами, для чего нужно решение о чрезвычайной ситуации.

В решении Федерального конституционного суда ФРГ от 15 ноября говорилось, что федеральное правительство не имело права направлять на другие цели невостребованные кредиты в размере 60 млрд евро из специального фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии коронавируса. В результате возникла необходимость пересмотреть весь федеральный бюджет ФРГ.

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