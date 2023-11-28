Позиции Шольца зашатались, но его коалиция пока держится

В Германии бюджетный кризис перерастает в правительственный, но не вся оппозиция хочет отставки канцлера Олафа Шольца. Речь идет не только о деньгах, но и о концепции развития страны.

Это было самое бурное заседание бундестага за долгое время. "Вы не справляетесь, - бросил в лицо канцлеру ФРГ социал-демократу Олафу Шольцу (Olaf Scholz) лидер оппозиции, глава консервативной партии ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz). - Вы слесарь при власти. У вас нет ни малейшего представления о том, как этой стране следует развиваться в ближайшие годы".

В Германии правительственный, но не политический кризис

После таких слов можно было бы ожидать прямого призыва к отставке, но его в речи лидера христианских демократов как раз и не было. Зато такой призыв озвучила глава правопопулистской "Альтернативы для Германии" (АдГ) Алис Вайдель (Alice Weidel): "В нынешней ситуации граждане ждали от вас, господин Шольц, не вашего правительственного заявления, а вашей отставки".

Берлин, 28 ноября 2023 года. Лидер оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель требует в бундестаге отставки канцлера Олафа Шольца Фото: Melissa Erichsen/dpa/picture alliance

"Нынешняя ситуация" - это бюджетный кризис, разразившийся после того, как 15 ноября Конституционный суд ФРГ признал неконституционными заложенные в бюджет 60 млрд евро. Чрезвычайное право взять такие кредиты для борьбы с последствиями пандемии коронавируса правительство ФРГ получило благодаря специальному решению парламента. Бундестаг для этого конституционным большинством голосов правящей коалиции и оппозиции временно отключил так называемый "долговой тормоз", заложенный в Основной закон страны для того, чтобы заставлять правительство соблюдать финансовую дисциплину. Суд решил, что нецелевое использование этих средств на инвестиции в индустриальные и климатические проекты неправомерно.

Задача правительственного заявления, с которым Олаф Шольц выступил на заседании бундестага 28 ноября, состояла в том, чтобы объяснить, какие выводы правящая коалиция сделала из решения Конституционного суда ФРГ и как именно она будет латать возникшую в бюджете на 2024 год дыру. При этом само решение суда никем не оспаривалось.

Это говорит о том, что Германия переживает сейчас правительственный, но вовсе не политический кризис: независимая судебная система как один из столпов демократии действует, и ее решения безоговорочно выполняются. Федеральный канцлер в своей речи это особо подчеркнул: "За судом последнее слово. Такова демократическая традиция".

Шольц: Финансирования помощи Украине не под угрозой

Что же касается дальнейших шагов правительства, то Олаф Шольц первым делом заявил, что его правительство оказалось перед вызовами, с которыми Германия "в такой концентрированной и жесткой форме еще никогда не сталкивалось". Он напомнил, что его правительство приступило к исполнению своих обязанностей 8 декабря 2021 года.

Пандемия была еще в самом разгаре, два месяца спустя Россия вторглась в Украину, пришлось принять один миллион украинских беженцев, затем были остановлены поставки российского газа и надо было во что бы то ни стало обеспечить страну топливом. Короче: ситуация в стране могла бы быть сейчас намного хуже.

Канцлер ФРГ и его министры (справа налево): социал-демократ, канцлер Олаф Шольц, "зеленый" вице-канцлер и министр экономики Роберт Хабек и либерал, министр финансов Кристиан Линднер Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

Теперь, после решения суда, возникла "новая реальность": идти к поставленным целям станет труднее. В то же время канцлер, рейтинг которого сильно упал, подчеркнул, что текущие расходы государства - на пенсии, пособия на детей или на жилье, на прочие социальные выплаты - не под угрозой, ведь суд признал неконституционным не весь бюджет, а только его часть. Олаф Шольц отдельно подчеркнул, что сохранится и намеченная помощь Украине: эта поддержка, по его словам, имеет для Германии "экзистенциальное значение".

Под вопросом оказались "лишь" те средства, которые предназначались для инвестиций в развитие страны. Но от своих планов правительство отказываться не хочет - тем более, что сейчас США и Франция, Китай и Япония осуществляют широкомасштабные вливания государственных средств в свои экономики, напомнил канцлер. Следовательно, ради поддержки индустриальных проектов на чем-то все-таки придется экономить, но на чем именно, канцлер в своей речи перечислять не стал. Вполне вероятно, что правительство само еще не решило, где и сколько будет сокращать.

Консерваторы не допустят отмены "долгового тормоза"

Но если Олаф Шольц рассчитывает на изменение Конституции ФРГ с целью вообще вычеркнуть из нее механизм "долгового тормоза", то ХДС его не поддержит, предупредил, со своей стороны, лидер оппозиции Фридрих Мерц, возглавляющий как партию ХДС, так и фракцию консерваторов ХДС/ХСС в бундестаге.

Германия, по его словам, должна подавать в ЕС и в еврозоне пример финансовой дисциплины, отказ от нее поставил бы под угрозу стабильность всего европейского валютного союза. По мнению Мерца, нужно не плодить новую бюрократию, а сокращать имеющуюся, меньше вмешиваться в экономику с дорогостоящими субсидиями и больше доверять рыночным силам.

Берлин, 28 ноября 2023 года. Лидер оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц жестко критикует в бундестаге канцлера Олафа Шольца и его правительство Фото: Bernd Elmenthaler/Geisler-Fotopr/picture alliance

Ключевой проблемой нынешней правящей коалиции Фридрих Мерц считает то, что в ней собрались слишком разные по своим политическим установкам силы, что и привело к "квадратуре круга": либералы категорически против повышения налогов, "зеленые" требуют денег для своих климатических проектов, а социал-демократы хотят сохранить все элементы социального государства. А вот откуда на все это брать деньги, непонятно.

Если работа нынешней коалиции не улучшиться, то блок консерваторов ХДС/ХСС внесет свой вклад в то, "чтобы этот кошмар с вашим правительством закончился как можно быстрее", пригрозил лидер оппозиции, обращаясь непосредственно к канцлеру Шольцу. В то же время Мерц заявил, что блок, в принципе, готов помогать нынешнему кабинету министров в тех начинаниях, которые сочтет правильными.

Это указывает на то, что Фридрих Мерц пока не заинтересован в отставке нынешнего правительства - и вероятных в таком случае досрочных выборов. Похоже, что в случае развала ныне правящей коалиции блок ХДС/ХСС не исключает создание новой коалиции с некоторыми из ее участников - возможно, даже с теми же социал-демократами. Но тогда уже, надо полагать, без "слесаря" Олафа Шольца. Или все-таки вместе с ним?

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