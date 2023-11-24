Опрос: Большинство немцев недовольны работой правительства

Уровень одобрения работы Олафа Шольца на посту канцлера ФРГ достиг минимального показателя. Общая поддержка правящих партий не гарантирует им большинства на выборах.

На фоне продолжающегося кризиса вокруг федерального бюджета ФРГ и заморозки основных бюджетов министерств и ведомств работу правящей коалиции в Германии одобряют лишь 35% избирателей. В то же время 60% немцев недовольны ею. Таковы результаты опроса Politbarometer , проведенного социнститутом Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen по заказу телеканала ZDF. Они были обнародованы в пятницу, 24 ноября.

82% граждан, принявших участие в опросе, заявили, что наблюдают разлад в правящей коалиции. Если бы в грядущее воскресенье, 26 ноября, проходили выборы в бундестаг, то три правящих партии - СДПГ, "зеленые" и "Свободная демократическая партия" (СвДП) - суммарно получили бы лишь 35% голосов, то есть не сумели бы заручиться поддержкой большинства избирателей. При этом симпатии голосующих, согласно опросу, распределились бы так: Социал-демократическая партия Германии получила бы 15% голосов, "зеленые" - также 15%, а СвДП - 5 процентов.

Для сравнения: находящийся сейчас на скамье оппозиции бок ХДС/ХСС мог бы рассчитывать на 31% голосов. В свою очередь правопопулистская партия "Альтернатива для Германии", которую некоторые немцы считают единственной возможностью для протестного голосования, продемонстрировала бы рекордный для себя уровень поддержки в 22 процента.

Личные рейтинги немецких политиков

Что касается личных рейтингов политиков, то здесь канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) получил неутешительный результат: минус 0,4 пункта по шкале от минус 5 до плюс 5. Это его худший показатель за все время проведения опроса Politbarometer.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock) из партии "зеленых", согласно опросу, имеет рейтинг минус 0,2; ее однопартиец, вице-канцлер и министр экономики ФРГ Роберт Хабек (Robert Habeck) - минус 0,3; министр финансов ФРГ Кристиан Линднер (Christian Lindner) из СвДП - минус 0,5 пункта.

Между тем председатель ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz), который, по мнению многих наблюдателей, готов побороться за пост канцлера ФРГ, на большую поддержку избирателей также надеяться не может. Согласно опросу, его рейтинг составляет минус 0,4 пункта.

В "положительной" части шкалы оказались министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) с рейтингом в плюс 1,8 пункта и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер (Markus Söder) - 0,1 пункта.

Опрос проводился по телефону с участием 1242 человек, имеющих право голоса на выборах, определенных случайной выборкой.

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