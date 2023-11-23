Две трети немцев считают действия Шольца неэффективными

Согласно данным опроса института социологических исследований Forsa, проведенного для телеканалов RTL и ntv, большинство немцев недовольны действиями федерального канцлера Германии Олафа Шольца и ключевых членов правящей коалиции. Так, по результатам, опубликованым в среду, 22 ноября, 66% респондентов высказали мнение, что Шольц не справляется с текущим бюджетным кризисом. Удовлетворены действиями канцлера всего 24% опрошенных. Среди сторонников партии Олафа Шольца СДПГ его уровень поддержки составляет 79 процентов.

Кроме того, 62% усомнились в компетентности вице-канцлера и министра экономики Роберта Хабека из партии "зеленых", а 61% выразили недовольство действиями министра финансов Кристиана Линдера (либеральная партия СвДП).

В общей сложности 69% опрошенных считают, что правящая коалиция не сумеет справиться с нынешним бюджетным кризисом, и лишь 24% полагают иначе. Среди сторонников консервативного блок ХДС/ХСС 82% считают, что правящая коалиция не справляется с решением поставленных перед ней задач. А среди избирателей правопопулистской АдГ число сомневающихся составляет 98 процентов.

Бюджетный кризис

Согласно решению Федерального конституционного суда ФРГ от 15 ноября, правительство не имело право направлять на другие цели невостребованные кредиты из специального фонда, созданного в 2021 году для ликвидации последствий пандемии вируса COVID-19. В результате в бюджете возникла дыра в 60 млрд евро и под вопросом оказались другие правительственные проекты и весь федеральный бюджет на следующий год.

Правительство Германии изыскивает способы закрыть бюджетную брешь. В частности, 21 ноября стало известно о запрете для практически всех немецких министерств и ведомств брать на себя новые финансовые обязательства.

Согласно данным опроса института Forsa, 55% немцев при необходимости сократили бы расходы на Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии. Еще 32% считают, что экономить нужно в первую очередь на социальных расходах, 29% - на расходах на защиту климата. Всего 10% выступают за сокращение трат на инфраструктуру и транспорт.

Рассмотрение бюджета откладывается

В связи со сложившейся ситуацией, немецкая правящая коалиция приняла решение отложить второе заседание бюджетной комиссии бундестага на тему утверждения проекта бюджета на 2024 год. Оно было запланировано на четверг, 23 ноября.

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